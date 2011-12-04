Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Аугсбург
Шальке-04 - Аугсбург: обзор матча 04 декабря 2011
Шальке-04
04.12.2011, воскресенье, 20:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
3 : 1
Завершен
Аугсбург
15'
К. Хунтелаар
65'
К. Фукс
84'
Рауль
47'
С. Мельдерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Аугсбург
Замена
С. Эскудеро
️️️️
Рауль
Замена
А. Баумйоханн
️️️️
Х. Мануэль Хурадо
ГОЛ! 3:1!
Рауль
Пас отдал
Ж. Матип
Желтая карточка
Д. Райнхардт
Замена
Э. Синкала
️️️️
Д. Санко
Замена
Ш. Хайн
️️️️
Д. Бринкманн
Замена
Ю. Дракслер
️️️️
Т. Пукки
ГОЛ! 2:1!
К. Фукс
Пас отдал
К. Хунтелаар
Желтая карточка
К. Метцельдер
ГОЛ! 1:1!
С. Мельдерс
Пас отдал
Д. Бринкманн
Замена
Т. Оэрль
️️️️
Л. Давидс
Желтая карточка
Д. Санко
ГОЛ! 1:0!
К. Хунтелаар
Пас отдал
Т. Пукки
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ларс Уннершталь
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
6
Марко Хегер
ОП
18
Кристоф Мориц
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
7
Рауль
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Аугсбург
30
Мохамед Амзиф
ВР
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
5
Доминик Райнхардт
ЦЗ
3
Джибрил Санко
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
24
Даниэль Бринкманн
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
17
Тобиас Вернер
ЦП
8
Лоренцо Давидс
ЦП
13
Саша Мельдерс
ЦФ
Главный тренер
Йос Лухукай
Шальке-04
33
Матиас Шобер
ВР
2
Ханс Сарпей
ЛЗ
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
5
Александр Баумйоханн
ЦП
19
Чиприан Марика
ЦФ
Аугсбург
30
Йоаннис Гелиос
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
23
Эндрю Синкала
ЦП
3
Акакий Гогиа
ПВ
20
Торстен Оэрль
ЦФ
16
Штефан Хайн
ЦФ
9
Эдмонд Капллани
ЦФ
3-1-3-3
1
Уннершталь
28
Фукс
21
Метцельдер
32
Матип
6
Хегер
18
Мориц
14
Хурадо
90
Холтби
20
Пукки
7
Рауль
21
Хунтелаар
3-2-4-1
30
Амзиф
3
Санко
2
Верхаг
18
Кальсен-Бракер
5
Райнхардт
21
Хосогаи
10
Байер
17
Вернер
8
Давидс
24
Бринкманн
13
Мельдерс
20
Пукки
7
Дракслер
7
Дракслер
20
Пукки
7
Рауль
18
Эскудеро
18
Эскудеро
7
Рауль
14
Хурадо
5
Баумйоханн
5
Баумйоханн
14
Хурадо
8
Давидс
20
Оэрль
20
Оэрль
8
Давидс
24
Бринкманн
16
Хайн
16
Хайн
24
Бринкманн
3
Санко
23
Синкала
23
Синкала
3
Санко
Остались в запасе
Шальке-04
Аугсбург
33
Матиас Шобер
ВР
2
Ханс Сарпей
ЛЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
19
Чиприан Марика
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
3
Акакий Гогиа
ПВ
9
Эдмонд Капллани
ЦФ
30
Йоаннис Гелиос
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
Главный тренер
Йос Лухукай
Остались в запасе
33
Матиас Шобер
ВР
2
Ханс Сарпей
ЛЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
19
Чиприан Марика
ЦФ
Остались в запасе
3
Акакий Гогиа
ПВ
9
Эдмонд Капллани
ЦФ
30
Йоаннис Гелиос
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Главный тренер
Йос Лухукай
Статистика матча Шальке-04 - Аугсбург
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Стадион:
Фелтинс-Арена
Новости команд
Все
Шальке-04
Аугсбург
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Шальке-04» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Шальке-04» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Бундеслига Германии: шансы «Шальке» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Динамо Дрезден» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Сонненхоф Гросаспаха» и «Аугсбурга» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Аугсбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+