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Аугсбург
Новости
€ 168 млн
Аугсбург - новости команды
Аугсбург
Бундеслига 2026/2027
Стадион:
Аугсбург Арена
Сайт:
http://www.fcaugsburg.de/
Тренер:
Мануэль Баум
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
«Аугсбург» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 сентября 2026
12 сентября
«Аугсбург» – «Байер»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Германии 2026/2027
11 сентября
Трансляция
«Айнтрахт» – «Аугсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 сентября 2026
6 сентября
«Айнтрахт» – «Аугсбург»: кто победит в матче 2-го тура Бундеслиги 2026/2027
5 сентября
Фото
«Манчестер Сити» отдал двух игроков в аренду
3 сентября
Известен новый клуб Ибрагимовича
31 августа
Трансляция
«Аугсбург» – «Шальке-04»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2026
30 августа
«Аугсбург» – «Шальке»: кто победит в матче 1-го тура Бундеслиги 2026/2027
29 августа
Трансляция
«Унион» – «Аугсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 мая 2026
16 мая
«Унион» – «Аугсбург»: прогноз и ставки на матч 16 мая 2026 с коэффициентом 3.95
15 мая
Трансляция
«Аугсбург» – «Боруссия» Менхенгладбах: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2026
9 мая
«Аугсбург» – «Боруссия» М: прогноз и ставки на матч 9 мая 2026 с коэффициентом 1.55
8 мая
«Вердер» – «Аугсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026
2 мая
«Вердер» – «Аугсбург»: прогноз и ставки на матч 2 мая 2026 с коэффициентом 2.35
1 мая
Трансляция
«Аугсбург» – «Айнтрахт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2026
25 апреля
Трансляция
«Аугсбург» – «Хоффенхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 апреля 2026
10 апреля
«Аугсбург» – «Хоффенхайм»: прогноз и ставки на матч 10 апреля 2026 с коэффициентом 1.53
9 апреля
«Гамбург» – «Аугсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 апреля 2026
4 апреля
«Гамбург» – «Аугсбург»: прогноз и ставки на матч 4 апреля 2026 с коэффициентом 1.65
3 апреля
Трансляция
«Аугсбург» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2026
22 марта
Трансляция
«Боруссия» Дортмунд – «Аугсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 марта 2026
14 марта
Трансляция
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 марта 2026
7 марта
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: прогноз и ставки на матч 7 марта 2026 с коэффициентом 1.43
6 марта
Трансляция
«Аугсбург» – «Кельн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 февраля 2026
27 февраля
«Аугсбург» – «Кельн»: прогноз и ставки на матч 27 февраля 2026 с коэффициентом 1.6
26 февраля
Трансляция
«Вольфсбург» – «Аугсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 февраля 2026
21 февраля
«Вольфсбург» – «Аугсбург»: прогноз и ставки на матч 21 февраля 2026 с коэффициентом 1.75
20 февраля
Трансляция
«Аугсбург» – «Хайденхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 февраля 2026
15 февраля
Трансляция
«Майнц» – «Аугсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2026
7 февраля
«Майнц» – «Аугсбург»: прогноз и ставки на матч 7 февраля 2026 с коэффициентом 1.70
6 февраля
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