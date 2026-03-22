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  • «Аугсбург» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2026

«Аугсбург» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2026

22 марта, 21:20
Аугсбург
22.03.2026, воскресенье, 21:30
Германия. Бундеслига, 27 тур
2 : 5
Завершен
Штутгарт
57' Ф. Ридер 71' А. Каде
12' Д. Ундав 29' Т. Томаш 31' Н. Нартей 58' Д. Ундав 83' Э. Демирович
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Аугсбург
1
Финн Дамен
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
40
Ноакай Бэнкс
ЦЗ
31
Кевен Шлоттербек
(К) ЦЗ
16
Седрик Зесигер
ЦЗ
19
Робин Фельхауэр
ОП
22
Фабиан Ридер
ЦП
8
Эльвис Реджбечай
ЦП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
21
Родригу Рибейру
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Штутгарт
1
Александр Нюбель
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
29
Финн Ельч
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
28
Николас Нартей
ЦП
30
Чема Андрес
ЦП
10
Крис Фюрих
ПВ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
26
Дениз Ундав
(К) ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Аугсбург
22
Недилько Лабрович
ВР
34
Артур Чавес
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
17
Кристиян Якич
ОП
36
Мерт Кемюр
АП
11
Исмаэль Гарби
АП
30
Антон Каде
ЛВ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
39
Ученна Огунду
ЦФ
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
16
Атакан Каразор
ЦЗ
14
Лука Жакес
ЦЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
23
Билал Эль-Ханнус
АП
27
Бадредин Буанани
ПВ
32
Жереми Аревало
ЦФ
10
Эрмедин Демирович
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Дамен
13
Яннулис
31
Шлоттербек
16
Зесигер
40
Бэнкс
19
Фельхауэр
22
Ридер
8
Реджбечай
4
Массенго
20
Клод-Морис
21
Рибейру
4-1-2-1-2
1
Нюбель
22
Ассиньон
29
Ельч
24
Хабот
7
Миттельштадт
6
Штиллер
28
Нартей
30
Андрес
10
Фюрих
26
Ундав
8
Томаш
40
Бэнкс
34
Чавес
34
Чавес
40
Бэнкс
4
Массенго
17
Якич
17
Якич
4
Массенго
8
Реджбечай
30
Каде
30
Каде
8
Реджбечай
21
Рибейру
11
Грегоритч
11
Грегоритч
21
Рибейру
13
Яннулис
39
Огунду
39
Огунду
13
Яннулис
10
Фюрих
3
Хендрикс
3
Хендрикс
10
Фюрих
30
Андрес
16
Каразор
16
Каразор
30
Андрес
22
Ассиньон
4
Вагноман
4
Вагноман
22
Ассиньон
26
Ундав
32
Аревало
32
Аревало
26
Ундав
8
Томаш
10
Демирович
10
Демирович
8
Томаш
Остались в запасе
Аугсбург
Штутгарт
22
Недилько Лабрович
ВР
27
Мариус Вольф
ПЗ
36
Мерт Кемюр
АП
11
Исмаэль Гарби
АП
Главный тренер
Мануэль Баум
1
Фабиан Бредлов
ВР
14
Лука Жакес
ЦЗ
23
Билал Эль-Ханнус
АП
27
Бадредин Буанани
ПВ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
22
Недилько Лабрович
ВР
27
Мариус Вольф
ПЗ
36
Мерт Кемюр
АП
11
Исмаэль Гарби
АП
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
14
Лука Жакес
ЦЗ
23
Билал Эль-Ханнус
АП
27
Бадредин Буанани
ПВ
Главный тренер
Мануэль Баум
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Аугсбург
Точно не сыграют
Янник Кайтель
ЦП
Крислен Матсима
ЦЗ
Штутгарт
Точно не сыграют
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
Лазар Йованович
АП
Джейми Левелинг
ЦФ
Статистика матча Аугсбург - Штутгарт
1
3
Всего ударов по воротам
13
13
Удары в створ
7
8
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
2
5
Нарушения
11
14
Офсайды
2
1
Количество передач
364
573
Сейвы
3
5
Точность передач %
79
84
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
7
11
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
1.26
3.28
xGP (предотвращенные голы)
0.2
0.2

Смотреть прямую трансляцию матча «Аугсбург» против «Штутгарта», 27-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 марта в 21:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аугсбург» – «Штутгарт»

«Аугсбург» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Штутгарт Аугсбург
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