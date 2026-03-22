22.03.2026, воскресенье, 21:30
Германия. Бундеслига, 27 тур
Германия. Бундеслига, 27 тур
2 : 5
Завершен
Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
4-1-3-1-1
1
Дамен
13
Яннулис
31
Шлоттербек
16
Зесигер
40
Бэнкс
19
Фельхауэр
22
Ридер
8
Реджбечай
4
Массенго
20
Клод-Морис
21
Рибейру
4-1-2-1-2
1
Нюбель
22
Ассиньон
29
Ельч
24
Хабот
7
Миттельштадт
6
Штиллер
28
Нартей
30
Андрес
10
Фюрих
26
Ундав
8
Томаш
40
Бэнкс
34
Чавес
34
Чавес
40
Бэнкс
4
Массенго
17
Якич
17
Якич
4
Массенго
8
Реджбечай
30
Каде
30
Каде
8
Реджбечай
21
Рибейру
11
Грегоритч
11
Грегоритч
21
Рибейру
13
Яннулис
39
Огунду
39
Огунду
13
Яннулис
10
Фюрих
3
Хендрикс
3
Хендрикс
10
Фюрих
30
Андрес
16
Каразор
16
Каразор
30
Андрес
22
Ассиньон
4
Вагноман
4
Вагноман
22
Ассиньон
26
Ундав
32
Аревало
32
Аревало
26
Ундав
8
Томаш
10
Демирович
10
Демирович
8
Томаш
Остались в запасе
Аугсбург
Штутгарт
22
Недилько Лабрович
ВР
27
Мариус Вольф
ПЗ
36
Мерт Кемюр
АП
11
Исмаэль Гарби
АП
Главный тренер
Мануэль Баум
1
Фабиан Бредлов
ВР
14
Лука Жакес
ЦЗ
23
Билал Эль-Ханнус
АП
27
Бадредин Буанани
ПВ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
22
Недилько Лабрович
ВР
27
Мариус Вольф
ПЗ
36
Мерт Кемюр
АП
11
Исмаэль Гарби
АП
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
14
Лука Жакес
ЦЗ
23
Билал Эль-Ханнус
АП
27
Бадредин Буанани
ПВ
Главный тренер
Мануэль Баум
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Аугсбург
Точно не сыграют
Штутгарт
Точно не сыграют
Статистика матча Аугсбург - Штутгарт
1
3
Всего ударов по воротам
13
13
Удары в створ
7
8
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
2
5
Нарушения
11
14
Офсайды
2
1
Количество передач
364
573
Сейвы
3
5
Точность передач %
79
84
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
7
11
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
1.26
3.28
xGP (предотвращенные голы)
0.2
0.2
Смотреть прямую трансляцию матча «Аугсбург» против «Штутгарта», 27-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 марта в 21:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аугсбург» – «Штутгарт»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»