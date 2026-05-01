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«Вердер» – «Аугсбург»: прогноз и ставки на матч 2 мая 2026 с коэффициентом 2.35

01 мая 2026 8:58
Вердер - Аугсбург
02 мая 2026, суббота 16:30 | Германия. Бундеслига, 32 тур
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2.35
Тотал матча больше 2.5
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2 мая на стадионе «Везерштадион» в Бремене состоится матч 32-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «Вердер» примет «Аугсбург». Встреча команд из середины турнирной таблицы обещает быть интересной с точки зрения результативности. Оба коллектива демонстрируют хорошую игру в атаке.

«Вердер»

Бременцы подходят к матчу после гостевой ничьей со «Штутгартом» (1:1) и стабильно забивают в пяти последних турах. Команда демонстрирует неплохую результативность – 7 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.40 гола за матч. Йенс Стаге с 10 голами в 26 матчах является лучшим бомбардиром. «Вердер» пропускает в четырeх последних матчах, что может стать проблемой против атакующего соперника.

«Аугсбург»

Баварцы подходят к матчу после домашней ничьей с «Айнтрахтом» (1:1) и не проигрывают на протяжении четырeх последних туров. Команда стабильно забивает в пяти последних матчах и демонстрирует отличную результативность – 8 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.60 гола за матч. Фабиан Ридер с 6 голами в 30 матчах является лучшим бомбардиром. «Аугсбург» пропускает в семи последних матчах – 10 мячей в пяти последних играх.

Факты о командах

«Вердер»

  • Забивает в 5 последних матчах Бундеслиги
  • Пропускает в 4 последних матчах Бундеслиги
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.40 гола за игру
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 1.40 гола за игру
  • Ничья в последнем очном матче (0:0)

«Аугсбург»

  • Не проигрывает в 4 последних матчах Бундеслиги
  • Забивает в 5 последних матчах Бундеслиги
  • Пропускает в 7 последних матчах Бундеслиги
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.60 гола за игру
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 2.00 гола за игру

Прогноз на матч «Вердер» – «Аугсбург»

Встреча двух команд с хорошей результативностью и проблемами в обороне обещает быть насыщенной голами. «Вердер» имеет преимущество домашнего поля и стабильно забивает в пяти последних турах. «Аугсбург» не проигрывает четыре матча подряд и также регулярно поражает ворота соперников. Ожидаем результативный футбол с обменом голами.

Рекомендованные ставки

  • Тотал матча больше 2.5 – коэффициент 2.35
  • Обе забьют – да

2.35
Тотал матча больше 2.5
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Гроховский Сергей
Германия. Бундеслига Аугсбург Вердер
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