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  • «Вольфсбург» – «Аугсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 февраля 2026

«Вольфсбург» – «Аугсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 февраля 2026

21 февраля, 16:20
Вольфсбург
21.02.2026, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
2 : 3
Завершен
Аугсбург
41' Я. Герхардт 71' К. Сиогаи
59' Р. Рибейру 87' М. Грегоритч (П) 90+3' Э. Реджбечай
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Вольфсбург
25
Камил Грабара
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
14
Адам Дагхим
ЛВ
31
Янник Герхардт
(К) ЦП
14
Ловро Майер
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Мохамед Амура
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Бауэр
Аугсбург
1
Финн Дамен
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
13
Кевен Шлоттербек
(К) ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
40
Ноакай Бэнкс
ЦЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
18
Кристиян Якич
ОП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
21
Мерт Кемюр
АП
9
Родригу Рибейру
ЦФ
19
Робин Фельхауэр
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Вольфсбург
27
Мариус Мюллер
ВР
18
Йонас Аджетей
ЦЗ
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
30
Кевин Паредес
ЛП
5
Винисиус Соуза
ОП
14
Фарелл Хензель
ЦП
7
Кенто Сиогаи
ЦФ
17
Дженан Пейчинович
ЦФ
6
Ян Бюргер
ЦФ
Аугсбург
22
Недилько Лабрович
ВР
3
Артур Чавес
ЦЗ
14
Мариус Вольф
ПЗ
30
Антон Каде
ЛВ
32
Фабиан Ридер
ЦП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
14
Янник Кайтель
ЦП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
39
Ученна Огунду
ЦФ
4-3-2-1
25
Грабара
3
Вавро
4
Йенц
24
Белосян
26
Кумбеди
31
Герхардт
14
Майер
32
Сванберг
14
Дагхим
24
Эриксен
9
Амура
4-1-1-2-2
1
Дамен
13
Шлоттербек
15
Зесигер
40
Бэнкс
13
Яннулис
18
Якич
4
Массенго
21
Кемюр
20
Клод-Морис
19
Фельхауэр
9
Рибейру
3
Вавро
18
Аджетей
18
Аджетей
3
Вавро
32
Сванберг
30
Паредес
30
Паредес
32
Сванберг
14
Майер
7
Сиогаи
7
Сиогаи
14
Майер
9
Амура
17
Пейчинович
17
Пейчинович
9
Амура
13
Яннулис
14
Вольф
14
Вольф
13
Яннулис
21
Кемюр
32
Ридер
32
Ридер
21
Кемюр
4
Массенго
37
Реджбечай
37
Реджбечай
4
Массенго
9
Рибейру
11
Грегоритч
11
Грегоритч
9
Рибейру
19
Фельхауэр
39
Огунду
39
Огунду
19
Фельхауэр
Остались в запасе
Вольфсбург
Аугсбург
27
Мариус Мюллер
ВР
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
5
Винисиус Соуза
ОП
14
Фарелл Хензель
ЦП
6
Ян Бюргер
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Бауэр
22
Недилько Лабрович
ВР
3
Артур Чавес
ЦЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
30
Антон Каде
ЛВ
Главный тренер
Мануэль Баум
Остались в запасе
27
Мариус Мюллер
ВР
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
5
Винисиус Соуза
ОП
14
Фарелл Хензель
ЦП
6
Ян Бюргер
ЦФ
Остались в запасе
22
Недилько Лабрович
ВР
3
Артур Чавес
ЦЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
30
Антон Каде
ЛВ
Главный тренер
Даниэль Бауэр
Главный тренер
Мануэль Баум
Вольфсбург
Точно не сыграют
Йеспер Линдстрем
АП
Патрик Виммер
ПВ
Cleiton
ЦЗ
Бенке Дардаи
АП
Килиан Фишер
ПЗ
Йоаким Меле
ПЗ
Рожерио
ЛЗ
Йенсон Селт
ЦЗ
Йонас Винд
ЦФ
Аугсбург
Точно не сыграют
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
Крислен Матсима
ЦЗ
Статистика матча Вольфсбург - Аугсбург
3
4
Всего ударов по воротам
10
15
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
4
10
Нарушения
10
16
Офсайды
1
1
Количество передач
455
448
Сейвы
3
2
Точность передач %
86
83
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
0
5
Удары из пределов штрафной
6
10
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
1.6
1.79
xGP (предотвращенные голы)
-0.56
-0.56

Смотреть прямую трансляцию матча «Вольфсбург» против «Аугсбурга», 23-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 февраля в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вольфсбург»«Аугсбург»

«Вольфсбург» – «Аугсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Аугсбург Вольфсбург
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