21.02.2026, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
Германия. Бундеслига, 23 тур
2 : 3
Завершен
Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
4-3-2-1
25
Грабара
3
Вавро
4
Йенц
24
Белосян
26
Кумбеди
31
Герхардт
14
Майер
32
Сванберг
14
Дагхим
24
Эриксен
9
Амура
4-1-1-2-2
1
Дамен
13
Шлоттербек
15
Зесигер
40
Бэнкс
13
Яннулис
18
Якич
4
Массенго
21
Кемюр
20
Клод-Морис
19
Фельхауэр
9
Рибейру
3
Вавро
18
Аджетей
18
Аджетей
3
Вавро
32
Сванберг
30
Паредес
30
Паредес
32
Сванберг
14
Майер
7
Сиогаи
7
Сиогаи
14
Майер
9
Амура
17
Пейчинович
17
Пейчинович
9
Амура
13
Яннулис
14
Вольф
14
Вольф
13
Яннулис
21
Кемюр
32
Ридер
32
Ридер
21
Кемюр
4
Массенго
37
Реджбечай
37
Реджбечай
4
Массенго
9
Рибейру
11
Грегоритч
11
Грегоритч
9
Рибейру
19
Фельхауэр
39
Огунду
39
Огунду
19
Фельхауэр
Остались в запасе
Вольфсбург
Аугсбург
27
Мариус Мюллер
ВР
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
5
Винисиус Соуза
ОП
14
Фарелл Хензель
ЦП
6
Ян Бюргер
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Бауэр
22
Недилько Лабрович
ВР
3
Артур Чавес
ЦЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
30
Антон Каде
ЛВ
Главный тренер
Мануэль Баум
Остались в запасе
27
Мариус Мюллер
ВР
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
5
Винисиус Соуза
ОП
14
Фарелл Хензель
ЦП
6
Ян Бюргер
ЦФ
Остались в запасе
22
Недилько Лабрович
ВР
3
Артур Чавес
ЦЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
30
Антон Каде
ЛВ
Главный тренер
Даниэль Бауэр
Главный тренер
Мануэль Баум
Вольфсбург
Точно не сыграют
Аугсбург
Точно не сыграют
Статистика матча Вольфсбург - Аугсбург
3
4
Всего ударов по воротам
10
15
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
4
10
Нарушения
10
16
Офсайды
1
1
Количество передач
455
448
Сейвы
3
2
Точность передач %
86
83
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
0
5
Удары из пределов штрафной
6
10
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
1.6
1.79
xGP (предотвращенные голы)
-0.56
-0.56
Смотреть прямую трансляцию матча «Вольфсбург» против «Аугсбурга», 23-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 февраля в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вольфсбург» – «Аугсбург»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»