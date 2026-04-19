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  • «Фрайбург» – «Хайденхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2026

«Фрайбург» – «Хайденхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2026

19 апреля, 15:20
Фрайбург
19.04.2026, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
2 : 1
Завершен
Хайденхайм
24' Й. Манзамби 83' М. Эггештайн
58' Б. Зивзивадзе
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Фрайбург
1
Ноа Атуболу
ВР
30
Кристиан Гюнтер
(К) ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
43
Бруно Огбус
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
9
Йоан Манзамби
ЦП
7
Дерри Шерхант
ПП
9
Лукас Хелер
ЦФ
31
Игор Матанович
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Хайденхайм
41
Диант Рамай
ВР
26
Хеннес Беренс
ЛЗ
19
Йонас Ференбах
ЛЗ
6
Патрик Майнка
(К) ЦЗ
2
Марнон Буш
ПЗ
6
Никлас Дорш
ОП
16
Юлиан Нихуэс
ОП
3
Ян Шеппнер
ЦП
17
Матиас Хонзак
ЛВ
22
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
18
Марвин Пьеринджер
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Фрайбург
27
Николас Хефлер
ОП
22
Сирьак Ириэ
РФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
21
Флориан Мюллер
ВР
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
29
Филипп Треу
ЦЗ
19
Ян-Никлас Бесте
ЦЗ
33
Жорди Макенго
ЦЗ
14
Юито Сузуки
ЦП
Хайденхайм
40
Франк Феллер
ВР
25
Леонидас Стержиу
ЦЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
23
Омар Траоре
ПЗ
20
Лука Кербер
ЦП
21
Адриан Бек
АП
9
Штефан Шиммер
ЦФ
10
Кристиан Конте
ЦФ
11
Буду Зивзивадзе
ЦФ
4-4-2
1
Атуболу
30
Гюнтер
28
Гинтер
43
Огбус
17
Кюблер
32
Грифо
8
Эггештайн
9
Манзамби
7
Шерхант
31
Матанович
9
Хелер
4-2-1-2-1
41
Рамай
2
Буш
26
Беренс
6
Майнка
19
Ференбах
6
Дорш
16
Нихуэс
3
Шеппнер
17
Хонзак
22
Ибрагимович
18
Пьеринджер
9
Манзамби
27
Хефлер
27
Хефлер
9
Манзамби
17
Кюблер
15
Линхарт
15
Линхарт
17
Кюблер
7
Шерхант
19
Бесте
19
Бесте
7
Шерхант
30
Гюнтер
33
Макенго
33
Макенго
30
Гюнтер
31
Матанович
14
Сузуки
14
Сузуки
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Матанович
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21
Бек
6
Дорш
17
Хонзак
9
Шиммер
9
Шиммер
17
Хонзак
22
Ибрагимович
10
Конте
10
Конте
22
Ибрагимович
16
Нихуэс
11
Зивзивадзе
11
Зивзивадзе
16
Нихуэс
Остались в запасе
Фрайбург
Хайденхайм
22
Сирьак Ириэ
РФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
21
Флориан Мюллер
ВР
29
Филипп Треу
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
40
Франк Феллер
ВР
25
Леонидас Стержиу
ЦЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
23
Омар Траоре
ПЗ
20
Лука Кербер
ЦП
Главный тренер
Франк Шмидт
Остались в запасе
22
Сирьак Ириэ
РФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
21
Флориан Мюллер
ВР
29
Филипп Треу
ЦЗ
Остались в запасе
40
Франк Феллер
ВР
25
Леонидас Стержиу
ЦЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
23
Омар Траоре
ПЗ
20
Лука Кербер
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Франк Шмидт
Фрайбург
Точно не сыграют
Патрик Остерхаге
ЦП
Макс Розенфельдер
ЦЗ
Хайденхайм
Точно не сыграют
Сирлорд Конте
ПВ
Бенедикт Гимбер
ЦЗ
Миккель Кауфманн
ЦФ
Леарт Пакярада
ЛЗ
Эрен Динкчи
ЦФ
Статистика матча Фрайбург - Хайденхайм
1
Всего ударов по воротам
17
13
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
5
4
Нарушения
10
9
Офсайды
1
1
Количество передач
344
389
Сейвы
1
2
Точность передач %
76
80
Удары мимо ворот
7
7
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
12
10
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.62
1.58
xGP (предотвращенные голы)
-0.79
-0.79

Смотреть прямую трансляцию матча «Фрайбург» против «Хайденхайма», 30-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фрайбург»«Хайденхайм»

«Фрайбург» – «Хайденхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Хайденхайм Фрайбург
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