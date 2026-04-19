19.04.2026, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
Германия. Бундеслига, 30 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
4-4-2
1
Атуболу
30
Гюнтер
28
Гинтер
43
Огбус
17
Кюблер
32
Грифо
8
Эггештайн
9
Манзамби
7
Шерхант
31
Матанович
9
Хелер
4-2-1-2-1
41
Рамай
2
Буш
26
Беренс
6
Майнка
19
Ференбах
6
Дорш
16
Нихуэс
3
Шеппнер
17
Хонзак
22
Ибрагимович
18
Пьеринджер
9
Манзамби
27
Хефлер
27
Хефлер
9
Манзамби
17
Кюблер
15
Линхарт
15
Линхарт
17
Кюблер
7
Шерхант
19
Бесте
19
Бесте
7
Шерхант
30
Гюнтер
33
Макенго
33
Макенго
30
Гюнтер
31
Матанович
14
Сузуки
14
Сузуки
31
Матанович
6
Дорш
21
Бек
21
Бек
6
Дорш
17
Хонзак
9
Шиммер
9
Шиммер
17
Хонзак
22
Ибрагимович
10
Конте
10
Конте
22
Ибрагимович
16
Нихуэс
11
Зивзивадзе
11
Зивзивадзе
16
Нихуэс
Остались в запасе
Фрайбург
Хайденхайм
22
Сирьак Ириэ
РФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
21
Флориан Мюллер
ВР
29
Филипп Треу
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
40
Франк Феллер
ВР
25
Леонидас Стержиу
ЦЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
23
Омар Траоре
ПЗ
20
Лука Кербер
ЦП
Главный тренер
Франк Шмидт
Остались в запасе
22
Сирьак Ириэ
РФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
21
Флориан Мюллер
ВР
29
Филипп Треу
ЦЗ
Остались в запасе
40
Франк Феллер
ВР
25
Леонидас Стержиу
ЦЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
23
Омар Траоре
ПЗ
20
Лука Кербер
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Франк Шмидт
Фрайбург
Точно не сыграют
Статистика матча Фрайбург - Хайденхайм
1
Всего ударов по воротам
17
13
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
5
4
Нарушения
10
9
Офсайды
1
1
Количество передач
344
389
Сейвы
1
2
Точность передач %
76
80
Удары мимо ворот
7
7
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
12
10
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.62
1.58
xGP (предотвращенные голы)
-0.79
-0.79
Смотреть прямую трансляцию матча «Фрайбург» против «Хайденхайма», 30-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фрайбург» – «Хайденхайм»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»