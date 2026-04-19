Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Фрайбург» против «Хайденхайма», 30-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фрайбург» – «Хайденхайм»