«Фрайбург» – «Хайденхайм»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2026 с коэффициентом 1.62

18 апреля 2026 9:46
Фрайбург - Хайденхайм
19 апр. 2026, воскресенье 16:30 | Германия. Бундеслига, 30 тур
19 апреля в рамках 30-го тура немецкой Бундеслиги «Фрайбург» на своeм поле примет «Хайденхайм». Хозяева набрали ход и побеждают в 3 последних матчах, а гости находятся на последнем месте и пропускают в 30 матчах подряд. «Фрайбург» является явным фаворитом.

«Фрайбург»

Хозяева подходят к этому матчу в отличной форме. Три победы подряд, а в последних 5 играх они забивают 2.2 гола в среднем. В атаке порядок – забивают в 6 последних матчах. Оборона выглядит надeжно – 1 пропущенный в среднем за последние 5 игр. В личных встречах с «Хайденхаймом» у «Фрайбурга» отличная статистика: забивают в 7 последних очных матчах. В последнем туре фрайбуржцы обыграли «Майнц» (1:0) и продолжают движение вверх по таблице.

«Хайденхайм»

Гости находятся в ужасном положении. Последнее место в таблице, 30 матчей подряд с пропущенными голами – это катастрофа. Оборона дырявая: 2.2 пропущенных в среднем за последние 5 игр. В атаке ещe более-менее – 2 гола за игру, и забивают в 3 последних матчах. Но когда пропускаешь в каждом матче уже 30 игр, даже такая атака не спасает. В гостях «Хайденхайм» не может выиграть 8 матчей подряд. В последней игре они обыграли «Унион» (3:1), но в гости к «Фрайбургу» едут с ужасной выездной статистикой.

Факты о командах

«Фрайбург»

  • Три победы подряд
  • В атаке мощь: 2.20 гола за последние 5 игр
  • В среднем: 2.20 гола забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 7 последних очных матчах с «Хайденхаймом»
  • Забивает в 6 последних матчах

«Хайденхайм»

  • Последнее место в таблице (18-е)
  • Пропускает в 30 последних матчах – катастрофа
  • В среднем: 2.00 гола забито, 2.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Не может выиграть в 8 последних гостевых матчах
  • Забивает в 3 последних матчах

Прогноз на матч «Фрайбург» – «Хайденхайм»

«Фрайбург» в отличной форме: 3 победы подряд и мощная атака. «Хайденхайм» – аутсайдер с катастрофической обороной (30 матчей с пропущенными голами!). Хозяева должны побеждать, используя свою атакующую мощь и домашнюю поддержку. Гости могут забить – они забивают в 3 последних матчах, – но вряд ли этого хватит, чтобы отобрать очки у «Фрайбурга». Скорее всего, нас ждeт результативная игра с победу хозяев.

Рекомендованные ставки

  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.62
  • Обе забьют – да

Автор: Орлов Максим
Германия. Бундеслига Хайденхайм Фрайбург
