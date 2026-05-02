  • Главная
  • Новости

«Бавария» – «Хайденхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026

2 мая, 15:02
Бавария
02.05.2026, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
3 : 3
Завершен
Хайденхайм
44' Л. Горецка 57' Л. Горецка 90+10' М. Олисе
22' Б. Зивзивадзе 31' Э. Динкчи 76' Б. Зивзивадзе
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Бавария
40
Йонас Урбиг
ВР
44
Йосип Станишич
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
4
Джонатан Та
(К) ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
45
Александар Павлович
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
8
Леон Горецка
ЦП
39
Бара Сапоко Ндиайе
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
11
Николас Джексон
ПВ
Главный тренер
Венсан Компани
Хайденхайм
41
Диант Рамай
ВР
26
Хеннес Беренс
ЛЗ
19
Йонас Ференбах
ЛЗ
6
Патрик Майнка
(К) ЦЗ
2
Марнон Буш
ПЗ
30
Никлас Дорш
ОП
3
Ян Шеппнер
ЦП
22
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
8
Эрен Динкчи
ЦФ
18
Марвин Пьеринджер
ЦФ
11
Буду Зивзивадзе
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
43
Filip Pavić
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
20
Том Бишоф
АП
14
Луис Диас
ЛВ
17
Майкл Олисе
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Хайденхайм
40
Франк Феллер
ВР
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
25
Леонидас Стержиу
ЦЗ
23
Омар Траоре
ПЗ
16
Юлиан Нихуэс
ОП
20
Лука Кербер
ЦП
21
Адриан Бек
АП
9
Штефан Шиммер
ЦФ
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
Остались в запасе
Бавария
Хайденхайм
1
Мануэль Нойер
ВР
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
43
Filip Pavić
ЦЗ
20
Том Бишоф
АП
Главный тренер
Венсан Компани
40
Франк Феллер
ВР
25
Леонидас Стержиу
ЦЗ
23
Омар Траоре
ПЗ
16
Юлиан Нихуэс
ОП
21
Адриан Бек
АП
Главный тренер
Франк Шмидт
Бавария
Точно не сыграют
Майкон Кардосо
ПВ
Серж Гнабри
ПВ
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
Леннарт Карл
АП
Кассиано Киала
ЦЗ
Уисдом Майк
ЛВ
Хайденхайм
Точно не сыграют
Матиас Хонзак
ЛВ
Кристиан Конте
ЦФ
Сирлорд Конте
ПВ
Леарт Пакярада
ЛЗ
Статистика матча Бавария - Хайденхайм
3
2
Всего ударов по воротам
23
12
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
75
25
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
13
5
Нарушения
6
7
Офсайды
2
2
Количество передач
675
229
Сейвы
2
3
Точность передач %
89
67
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
8
4
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
17
4
xG (ожидаемые голы)
2.31
2.59
xGP (предотвращенные голы)
-0.91
-0.91

Смотреть прямую трансляцию матча «Бавария» против «Хайденхайма», 32-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 мая в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Хайденхайм»

Источник: «Бомбардир»

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Хайденхайм Бавария
