- 6 июля 2020
- 23:27 Бундеслига. «Вердер» добыл результативную ничью в гостевом матче с «Хайденхаймом» и сохранил прописку 2
- 2 июля 2020
- 23:25 Бундеслига. «Вердер» в первом переходном матче не смог одолеть «Хайденхайм» 1
- 30 октября 2019
- 23:50 Кубок Германии. Соперник «Зенита» «Лейпциг» победил «Вольфсбург» со счетом 6:1, «Вердер» разгромил «Хайденхайм» 2
- 3 апреля 2019
- 21:27 Кубок Германии. «Бавария» в меньшинстве обыграла «Хайденхайм», в матче девять голов 7
- 5 февраля 2019
- 22:29 Кубок Германии. «Байер» вылетел от команды Бундеслиги 2, «Гамбург» прошел «Нюрнберг» 1
- 26 октября 2016
- 21:22 Кубок Германии. «Ганновер» разгромил «Фортуну» и другие результаты
- 10 февраля 2016
- 22:54 Кубок Германии. «Герта» обыграла «Хайденхайм» и вышла в полуфинал
- 20:04 Матчи 1/4 Кубка Германии. Смотреть онлайн
- 16 декабря 2015
- 00:22 Кубок Германии. «Бавария» одолела «Дармштадт», «Эрцгебирге» проиграл «Хайденхайму»