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«Бавария» – «Хайденхайм»: прогноз и ставки на матч 2 мая 2026 с коэффициентом 2.30

01 мая 2026 8:54
Бавария - Хайденхайм
02 мая 2026, суббота 16:30 | Германия. Бундеслига, 32 тур
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2.30
Победа «Баварии» с форой (-2.5)
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2 мая на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене состоится матч 32-го тура немецкой Бундеслиги, в котором безоговорочный лидер «Бавария» примет аутсайдера «Хайденхайм». Встреча чемпиона и команды, борющейся за выживание, обещает стать голевым спектаклем. Мюнхенцы демонстрируют космическую результативность, а гости отчаянно нуждаются в очках.

«Бавария»

Мюнхенцы являются безоговорочным лидером Бундеслиги и имеют в активе 26 побед в 31 туре. Команда демонстрирует лучшую разницу мячей – 81 и является самой результативной – 113 голов. В полуфинале Лиги чемпионов «Бавария» уступила «ПСЖ» (4:5) в гостях, но сохраняет шансы на выход в финал. Харри Кейн с 57 голами в 51 матче остаeтся главной ударной силой. «Бавария» забивает в 30 последних матчах во всех турнирах и одержала три победы подряд в очных матчах против «Хайденхайма».

«Хайденхайм»

Гости подходят к матчу после важной домашней победы над «Санкт-Паули» (2:0) и стабильно забивают в пяти последних турах. Команда демонстрирует неплохую результативность – 11 голов в пяти последних играх и средний показатель 2.20 гола за матч. Матиас Хонзак с 5 голами в 29 матчах является лучшим бомбардиром. Однако гостевая форма «Хайденхайма» катастрофична – 9 матчей без побед на выезде.

Факты о командах

«Бавария»

  • Победа в 5 последних матчах Бундеслиги
  • Забивает в 19 последних матчах Бундеслиги
  • В последних 5 играх забивает в среднем 3.60 гола за игру
  • Победа в 3 последних очных матчах против «Хайденхайма»
  • Забивает в 6 последних очных матчах против «Хайденхайма»

«Хайденхайм»

  • Забивает в 5 последних матчах Бундеслиги
  • Не выигрывает в 9 последних гостевых матчах Бундеслиги
  • В последних 5 играх забивает в среднем 2.20 гола за игру
  • Пропускает в 29 из 30 последних матчей
  • Проиграл 3 последних очных матча против «Баварии»

Прогноз на матч «Бавария» – «Хайденхайм»

Разница в классе между командами колоссальна. «Бавария» забивает в 30 последних матчах и демонстрирует космическую результативность. «Хайденхайм» пропускает в 29 из 30 последних матчей и катастрофически играет на выезде. Ожидаем уверенную победу мюнхенцев с комфортной разницей в счeте.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Баварии» с форой (-2.5) – коэффициент 2.30
  • Индивидуальный тотал «Баварии» больше 3.5

2.30
Победа «Баварии» с форой (-2.5)
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Орлов Максим
Германия. Бундеслига Хайденхайм Бавария
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