«Хайденхайм» – «Байер»: прогноз и ставки на матч 21 марта 2026 с коэффициентом 1.93

20 марта 2026 9:44
Хайденхайм - Байер
21 мар. 2026, суббота 17:30 | Германия. Бундеслига, 27 тур
21 марта состоится матч 27-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «Хайденхайм» примет леверкузенский «Байер». Хозяева замыкают турнирную таблицу и уже практически лишились шансов на выживание. Гости ведут борьбу за еврокубки.

«Хайденхайм»

Аутсайдер переживает катастрофический сезон и находится на последнем месте. После 26 туров команда набрала всего 14 очков и занимает 18-ю строчку, отставая от спасительного 15-го места на 11 очков. «Хайденхайм» проигрывает в 3 последних матчах Бундеслиги и пропускает в 26 последних играх чемпионата подряд – чудовищная серия. В последних пяти матчах команда забила 5 голов (в среднем 1.00 за матч) и пропустила 11 (в среднем 2.20). Лучший бомбардир – Штефан Шиммер, на счету которого 5 голов в 22 матчах.

«Байер»

Леверкузенцы проводят неплохой сезон и претендуют на попадание в еврокубки. После 26 туров клуб имеет 45 очков и занимает 6-е место, отставая от зоны ЛЧ на 6 очков. Команда набрала форму: не проигрывает в 4 последних матчах Бундеслиги и забивает в 4 последних играх чемпионата. В последних пяти матчах «Байер» забил 6 голов (в среднем 1.20 за матч) и пропустил 7 (в среднем 1.40). Лучший бомбардир – Патрик Шик, забивший 13 голов в 33 матчах.

Факты о командах:

«Хайденхайм»

  • 18-е место в Бундеслиге, 14 очков (аутсайдер)
  • Проигрывает в 3 последних матчах Бундеслиги
  • Пропускает в 26 последних матчах чемпионата подряд
  • В последних 5 играх: 1.00 забито, 2.20 пропущено
  • Лучший бомбардир – Штефан Шиммер (5 голов)

«Байер»

  • 6-е место в Бундеслиге, 45 очков (в 6 очках от зоны ЛЧ)
  • Не проигрывает в 4 последних матчах Бундеслиги
  • Забивает в 4 последних матчах чемпионата
  • В последних 5 играх: 1.20 забито, 1.40 пропущено
  • Лучший бомбардир – Патрик Шик (13 голов)

История личных встреч

«Байер» имеет подавляющее преимущество в противостоянии с «Хайденхаймом». Команда побеждает в 5 последних очных матчах и забивает в 6 последних встречах против этого соперника. Статистика не оставляет хозяевам никаких шансов.

Прогноз на матч «Хайденхайм» – «Байер»

«Хайденхайм» находится в глубочайшем кризисе и уже практически математически вылетел. Чудовищная серия из 26 матчей с пропущенными голами говорит сама за себя – эта оборона не способна сдерживать даже аутсайдеров, не то что команду уровня «Байера».

«Байер» набрал ход, не проигрывает в 4 матчах и имеет отличную статистику личных встреч. Леверкузенцам нужны очки для попадания в еврокубки, и они обязаны брать их в матче с последней командой лиги.

Учитывая тотальные проблемы хозяев в обороне и статистику личных встреч, «Байер» не просто должен побеждать, а побеждать с комфортной разницей.

Рекомендованные ставки:

  • Фора (-1) на «Байер» – коэффициент 1.93
  • Индивидуальный тотал «Байера» больше 1.5

1.93
Фора (-1) на «Байер»
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Другие прогнозы
20.03.2026
13:00
2.95
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Кызыл-Жар - Иртыш
Победа «Иртыша»
20.03.2026
14:00
2.95
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Атырау - Женис
Победа «Атырау»
20.03.2026
16:00
1.83
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Ордабасы - Кайсар
Победа «Ордабасы»
20.03.2026
17:00
2.07
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Минск - Арсенал
Индивидуальный тотал «Минска» больше 1.5
20.03.2026
17:00
1.40
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Витебск - Гомель
«Гомель» не проиграет (X2)
20.03.2026
17:00
1.80
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Астана - Тобол
Обе забьют — да
