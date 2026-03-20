21 марта состоится матч 27-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «Хайденхайм» примет леверкузенский «Байер». Хозяева замыкают турнирную таблицу и уже практически лишились шансов на выживание. Гости ведут борьбу за еврокубки.

«Хайденхайм»

Аутсайдер переживает катастрофический сезон и находится на последнем месте. После 26 туров команда набрала всего 14 очков и занимает 18-ю строчку, отставая от спасительного 15-го места на 11 очков. «Хайденхайм» проигрывает в 3 последних матчах Бундеслиги и пропускает в 26 последних играх чемпионата подряд – чудовищная серия. В последних пяти матчах команда забила 5 голов (в среднем 1.00 за матч) и пропустила 11 (в среднем 2.20). Лучший бомбардир – Штефан Шиммер, на счету которого 5 голов в 22 матчах.

«Байер»

Леверкузенцы проводят неплохой сезон и претендуют на попадание в еврокубки. После 26 туров клуб имеет 45 очков и занимает 6-е место, отставая от зоны ЛЧ на 6 очков. Команда набрала форму: не проигрывает в 4 последних матчах Бундеслиги и забивает в 4 последних играх чемпионата. В последних пяти матчах «Байер» забил 6 голов (в среднем 1.20 за матч) и пропустил 7 (в среднем 1.40). Лучший бомбардир – Патрик Шик, забивший 13 голов в 33 матчах.

Факты о командах:

История личных встреч

«Байер» имеет подавляющее преимущество в противостоянии с «Хайденхаймом». Команда побеждает в 5 последних очных матчах и забивает в 6 последних встречах против этого соперника. Статистика не оставляет хозяевам никаких шансов.

Прогноз на матч «Хайденхайм» – «Байер»

«Хайденхайм» находится в глубочайшем кризисе и уже практически математически вылетел. Чудовищная серия из 26 матчей с пропущенными голами говорит сама за себя – эта оборона не способна сдерживать даже аутсайдеров, не то что команду уровня «Байера».

«Байер» набрал ход, не проигрывает в 4 матчах и имеет отличную статистику личных встреч. Леверкузенцам нужны очки для попадания в еврокубки, и они обязаны брать их в матче с последней командой лиги.

Учитывая тотальные проблемы хозяев в обороне и статистику личных встреч, «Байер» не просто должен побеждать, а побеждать с комфортной разницей.

