7 февраля 2026 года в 17:30 состоится поединок 21-го тура чемпионата Германии. Аутсайдер «Хайденхайм» попробует разжиться зачетными баллами в домашней игре с «Гамбургом».

«Хайденхайм»

Команда авторитетного коуча Франка Шмидта была близка к сенсации на прошлой неделе. «Хайденхайм», занимающий последнюю строчку в таблице Бундеслиги, изрядно потрепал «Боруссию» Нико Ковача. Да еще и в Дортмунде. Впрочем, слабенькая игра в обороне снова привела к тому, что «красно-синие» остались ни с чем.

Последние три игры:

Боруссия Дортмунд – Хайденхайм 3:2

Хайденхайм – Лейпциг 0:3

Вольфсбург – Хайденхайм 1:1

«Гамбург»

«Динозавры» принялись как на конвейере штамповать ничейные результаты. Особняком стоит встреча с «Баварией». Отобрать очки у «роттен» достижение практически для любого представителя БЛ, что уж говорить о команде, которая только-только вернулась в элиту немецкого футбола и располагается на 13-й строчке?

Последние три игры:

Гамбург – Бавария 2:2

Санкт-Паули – Гамбург 0:0

Гамбург – Боруссия Менхенгладбах 0:0

Очные встречи

Хайденхайм – Гамбург 0:1

Гамбург – Хайденхайм 2:1

Хайденхайм – Гамбург 3:3

Прогноз на матч «Хайденхайм» – «Гамбург»

«Гамбург» – очень неуступчивый соперник, который идет небольшим фаворитом отчетного поединка. Как бы там ни было, есть ощущение, что хозяева не уступят. Банда Шмидта здорово смотрелась в Дортмунде и попробует избежать ошибок, которые привели к фиаско.

Прогноз: ничья, коэффициент – 3,47. Прогноз на счет – 1:1.