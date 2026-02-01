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  • «Боруссия» Дортмунд – «Хайденхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 февраля 2026

«Боруссия» Дортмунд – «Хайденхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 февраля 2026

1 февраля, 18:20
Боруссия Д
01.02.2026, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
3 : 2
Завершен
Хайденхайм
44' В. Антон 68' С. Гирасси (П) 70' С. Гирасси
45+5' Ю. Нихуэс 48' Ю. Нихуэс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
24
Даниэль Свенссон
ЛЗ
39
Филиппо Мане
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
(К) ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
7
Джоб Беллингем
АП
8
Феликс Нмеча
АП
8
Юлиан Брандт
АП
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Хайденхайм
1
Диант Рамай
ВР
6
Патрик Майнка
(К) ЦЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
23
Омар Траоре
ПЗ
2
Марнон Буш
ПЗ
17
Матиас Хонзак
ЛВ
16
Юлиан Нихуэс
ОП
6
Никлас Дорш
ОП
16
Хеннес Беренс
ЦП
18
Марвин Пьеринджер
ЦФ
8
Эрен Динкчи
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
30
Патрик Древес
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
6
Салих Озкан
ЦП
21
Фабиу Силва
ЦФ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Хайденхайм
1
Франк Феллер
ВР
19
Йонас Ференбах
ЛЗ
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
3
Ян Шеппнер
ЦП
20
Лука Кербер
ЦП
21
Адриан Бек
АП
31
Сирлорд Конте
ПВ
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
30
Штефан Шиммер
ЦФ
3-2-3-2
1
Кобель
39
Мане
3
Антон
4
Шлоттербек
24
Свенссон
27
Коуто
14
Адейеми
8
Брандт
8
Нмеча
9
Гирасси
7
Беллингем
4-2-1-1-2
1
Рамай
2
Буш
6
Майнка
4
Зирслебен
23
Траоре
16
Нихуэс
6
Дорш
16
Беренс
17
Хонзак
8
Динкчи
18
Пьеринджер
39
Мане
25
Зюле
25
Зюле
39
Мане
7
Беллингем
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
7
Беллингем
9
Гирасси
6
Озкан
6
Озкан
9
Гирасси
14
Адейеми
21
Силва
21
Силва
14
Адейеми
27
Коуто
14
Байер
14
Байер
27
Коуто
16
Нихуэс
3
Шеппнер
3
Шеппнер
16
Нихуэс
17
Хонзак
21
Ибрагимович
21
Ибрагимович
17
Хонзак
18
Пьеринджер
31
Конте
31
Конте
18
Пьеринджер
8
Динкчи
29
Кауфманн
29
Кауфманн
8
Динкчи
23
Траоре
30
Шиммер
30
Шиммер
23
Траоре
Остались в запасе
Боруссия Д
Хайденхайм
33
Александер Майер
ВР
30
Патрик Древес
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
Главный тренер
Нико Ковач
1
Франк Феллер
ВР
19
Йонас Ференбах
ЛЗ
20
Лука Кербер
ЦП
21
Адриан Бек
АП
Главный тренер
Франк Шмидт
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
30
Патрик Древес
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
Остались в запасе
1
Франк Феллер
ВР
19
Йонас Ференбах
ЛЗ
20
Лука Кербер
ЦП
21
Адриан Бек
АП
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Франк Шмидт
Боруссия Д
Под вопросом
Марсель Забитцер
ЦП
Хайденхайм
Точно не сыграют
Кристиан Конте
ЦФ
Бенедикт Гимбер
ЦЗ
Леарт Пакярада
ЛЗ
Буду Зивзивадзе
ЦФ
Adam Kölle
ЦЗ
Nick Rothweiler
ЦП
Леонидас Стержиу
ЦЗ
Статистика матча Боруссия Д - Хайденхайм
2
2
Всего ударов по воротам
19
12
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
12
3
Нарушения
11
11
Офсайды
0
6
Количество передач
479
257
Сейвы
1
2
Точность передач %
82
70
Удары мимо ворот
8
7
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
14
10
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
3.32
2.31
xGP (предотвращенные голы)
-0.72
-0.72

Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» Дортмунд против «Хайденхайма», 20-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 февраля в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия» Дортмунд – «Хайденхайм»

«Боруссия» Дортмунд – «Хайденхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Хайденхайм Боруссия Д
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