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Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» Дортмунд против «Хайденхайма», 20-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 февраля в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия» Дортмунд – «Хайденхайм»