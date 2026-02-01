01.02.2026, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
Германия. Бундеслига, 20 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Боруссия Д
Боруссия Д
3-2-3-2
1
Кобель
39
Мане
3
Антон
4
Шлоттербек
24
Свенссон
27
Коуто
14
Адейеми
8
Брандт
8
Нмеча
9
Гирасси
7
Беллингем
4-2-1-1-2
1
Рамай
2
Буш
6
Майнка
4
Зирслебен
23
Траоре
16
Нихуэс
6
Дорш
16
Беренс
17
Хонзак
8
Динкчи
18
Пьеринджер
39
Мане
25
Зюле
25
Зюле
39
Мане
7
Беллингем
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
7
Беллингем
9
Гирасси
6
Озкан
6
Озкан
9
Гирасси
14
Адейеми
21
Силва
21
Силва
14
Адейеми
27
Коуто
14
Байер
14
Байер
27
Коуто
16
Нихуэс
3
Шеппнер
3
Шеппнер
16
Нихуэс
17
Хонзак
21
Ибрагимович
21
Ибрагимович
17
Хонзак
18
Пьеринджер
31
Конте
31
Конте
18
Пьеринджер
8
Динкчи
29
Кауфманн
29
Кауфманн
8
Динкчи
23
Траоре
30
Шиммер
30
Шиммер
23
Траоре
Остались в запасе
Боруссия Д
Хайденхайм
33
Александер Майер
ВР
30
Патрик Древес
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
Главный тренер
Нико Ковач
1
Франк Феллер
ВР
19
Йонас Ференбах
ЛЗ
20
Лука Кербер
ЦП
21
Адриан Бек
АП
Главный тренер
Франк Шмидт
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
30
Патрик Древес
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
Остались в запасе
1
Франк Феллер
ВР
19
Йонас Ференбах
ЛЗ
20
Лука Кербер
ЦП
21
Адриан Бек
АП
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Франк Шмидт
Статистика матча Боруссия Д - Хайденхайм
2
2
Всего ударов по воротам
19
12
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
12
3
Нарушения
11
11
Офсайды
0
6
Количество передач
479
257
Сейвы
1
2
Точность передач %
82
70
Удары мимо ворот
8
7
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
14
10
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
3.32
2.31
xGP (предотвращенные голы)
-0.72
-0.72
Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» Дортмунд против «Хайденхайма», 20-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 февраля в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия» Дортмунд – «Хайденхайм»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»