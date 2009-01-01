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    Хайденхайм - состав

    Город Хайденхайм-на-Бренце
    Дивизион Германия-Бундеслига
    Сайт http://www.fc-heidenheim.de/
    Стадион Войс-Арена
    Тренер Франк Шмидт
    Статистика по турнирам:
    Игрок Нац Поз Воз И Г П Ж К Стоимость
    4 Зирслебен Тим Германия Защ 23 1 0 0 0 0 € 1.5 млн.
    20 Филп Ронни Германия Защ 34 - - - - - -
    19 Ференбах Йонас Германия Защ 27 - - - - - -
    5 Хюсинг Оливер Германия Защ 30 - - - - - -
    26 Тич-Риверо Марсель Германия Пол 33 - - - - - -
    11 Томалья Денис Германия Нап 30 - - - - - -
    19 Майер Патрик Германия Нап 35 - - - - - -
    26 Отто Давид Германия Нап 24 - - - - - -
    Всего игроков: 8, из них вратарей: 0, защитников: 4, полузащитников: 1, нападающих: 3
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