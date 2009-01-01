Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Стоимость
|4
|Зирслебен Тим
|Защ
|23
|1
|0
|0
|0
|0
|€ 1.5 млн.
|20
|Филп Ронни
|Защ
|34
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|19
|Ференбах Йонас
|Защ
|27
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|Хюсинг Оливер
|Защ
|30
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|26
|Тич-Риверо Марсель
|Пол
|33
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|11
|Томалья Денис
|Нап
|30
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|19
|Майер Патрик
|Нап
|35
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|26
|Отто Давид
|Нап
|24
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Всего игроков: 8, из них вратарей: 0, защитников: 4, полузащитников: 1, нападающих: 3