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  • «Хайденхайм» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 марта 2026

«Хайденхайм» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 марта 2026

21 марта, 16:20
Хайденхайм
21.03.2026, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 27 тур
3 : 3
Завершен
Байер
56' Х. Беренс 72' М. Пьеринджер (П) 85' М. Пьеринджер
22' М. Тилльман 35' П. Шик 79' П. Шик
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Хайденхайм
41
Диант Рамай
ВР
26
Хеннес Беренс
ЛЗ
6
Патрик Майнка
(К) ЦЗ
19
Бенедикт Гимбер
ЦЗ
2
Марнон Буш
ПЗ
6
Никлас Дорш
ОП
20
Лука Кербер
ЦП
3
Ян Шеппнер
ЦП
11
Буду Зивзивадзе
ЦФ
8
Эрен Динкчи
ЦФ
10
Кристиан Конте
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Байер
1
Марк Флеккен
ВР
20
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
26
Джарел Куанса
ЦЗ
8
Роберт Андрих
(К) ЦП
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
22
Ибрагим Маза
АП
17
Малик Тилльман
АП
42
Монтрель Калбрет
ПВ
19
Эрнест Поку
ЦФ
10
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Хайденхайм
40
Франк Феллер
ВР
19
Йонас Ференбах
ЛЗ
23
Омар Траоре
ПЗ
16
Юлиан Нихуэс
ОП
21
Адриан Бек
АП
17
Матиас Хонзак
ЛВ
31
Сирлорд Конте
ПВ
9
Штефан Шиммер
ЦФ
18
Марвин Пьеринджер
ЦФ
Байер
18
Йонас Омлин
ВР
28
Янис Бласвих
ВР
15
Тим Оэрман
ЦЗ
6
Эсекьель Фернандес
ОП
16
Аксель Тапе
ЦП
11
Мартен Терье
ЛВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
23
Нейтан Телла
ПВ
35
Кристиан Кофане
ЦФ
4-1-2-3
41
Рамай
26
Беренс
6
Майнка
19
Гимбер
2
Буш
6
Дорш
20
Кербер
3
Шеппнер
10
Конте
8
Динкчи
11
Зивзивадзе
2-3-3-2
1
Флеккен
26
Куанса
20
Гримальдо
8
Андрих
14
Паласиос
24
Гарсия
42
Калбрет
17
Тилльман
22
Маза
10
Шик
19
Поку
19
Гимбер
19
Ференбах
19
Ференбах
19
Гимбер
3
Шеппнер
16
Нихуэс
16
Нихуэс
3
Шеппнер
6
Дорш
21
Бек
21
Бек
6
Дорш
10
Конте
31
Конте
31
Конте
10
Конте
20
Кербер
18
Пьеринджер
18
Пьеринджер
20
Кербер
17
Тилльман
15
Оэрман
15
Оэрман
17
Тилльман
24
Гарсия
6
Фернандес
6
Фернандес
24
Гарсия
19
Поку
11
Терье
11
Терье
19
Поку
Терье
23
Телла
23
Телла
Терье
8
Андрих
35
Кофане
35
Кофане
8
Андрих
Остались в запасе
Хайденхайм
Байер
40
Франк Феллер
ВР
23
Омар Траоре
ПЗ
17
Матиас Хонзак
ЛВ
9
Штефан Шиммер
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
18
Йонас Омлин
ВР
28
Янис Бласвих
ВР
16
Аксель Тапе
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Остались в запасе
40
Франк Феллер
ВР
23
Омар Траоре
ПЗ
17
Матиас Хонзак
ЛВ
9
Штефан Шиммер
ЦФ
Остались в запасе
18
Йонас Омлин
ВР
28
Янис Бласвих
ВР
16
Аксель Тапе
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
Главный тренер
Франк Шмидт
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Хайденхайм
Точно не сыграют
Леарт Пакярада
ЛЗ
Миккель Кауфманн
ЦФ
Байер
Точно не сыграют
Артур
ПЗ
Лоик Баде
ЦЗ
Элисс Бен-Сегир
АП
Лукас Васкес
ПВ
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
Статистика матча Хайденхайм - Байер
4
5
Всего ударов по воротам
9
14
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Угловые удары
2
5
Нарушения
11
12
Офсайды
1
0
Количество передач
318
533
Сейвы
2
2
Точность передач %
81
86
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
7
10
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
1.62
1.74
xGP (предотвращенные голы)
-0.83
-0.83

Смотреть прямую трансляцию матча «Хайденхайм» против «Байера», 27-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 марта в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хайденхайм» – «Байер»

«Хайденхайм» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Байер Хайденхайм
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