21.03.2026, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 27 тур
Германия. Бундеслига, 27 тур
3 : 3
Завершен
Составы команд
Хайденхайм
Хайденхайм
4-1-2-3
41
Рамай
26
Беренс
6
Майнка
19
Гимбер
2
Буш
6
Дорш
20
Кербер
3
Шеппнер
10
Конте
8
Динкчи
11
Зивзивадзе
2-3-3-2
1
Флеккен
26
Куанса
20
Гримальдо
8
Андрих
14
Паласиос
24
Гарсия
42
Калбрет
17
Тилльман
22
Маза
10
Шик
19
Поку
19
Гимбер
19
Ференбах
19
Ференбах
19
Гимбер
3
Шеппнер
16
Нихуэс
16
Нихуэс
3
Шеппнер
6
Дорш
21
Бек
21
Бек
6
Дорш
10
Конте
31
Конте
31
Конте
10
Конте
20
Кербер
18
Пьеринджер
18
Пьеринджер
20
Кербер
17
Тилльман
15
Оэрман
15
Оэрман
17
Тилльман
24
Гарсия
6
Фернандес
6
Фернандес
24
Гарсия
19
Поку
11
Терье
11
Терье
19
Поку
Терье
23
Телла
23
Телла
Терье
8
Андрих
35
Кофане
35
Кофане
8
Андрих
Остались в запасе
Хайденхайм
Байер
40
Франк Феллер
ВР
23
Омар Траоре
ПЗ
17
Матиас Хонзак
ЛВ
9
Штефан Шиммер
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
18
Йонас Омлин
ВР
28
Янис Бласвих
ВР
16
Аксель Тапе
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Остались в запасе
40
Франк Феллер
ВР
23
Омар Траоре
ПЗ
17
Матиас Хонзак
ЛВ
9
Штефан Шиммер
ЦФ
Остались в запасе
18
Йонас Омлин
ВР
28
Янис Бласвих
ВР
16
Аксель Тапе
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
Главный тренер
Франк Шмидт
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Хайденхайм
Точно не сыграют
Байер
Точно не сыграют
Статистика матча Хайденхайм - Байер
4
5
Всего ударов по воротам
9
14
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Угловые удары
2
5
Нарушения
11
12
Офсайды
1
0
Количество передач
318
533
Сейвы
2
2
Точность передач %
81
86
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
7
10
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
1.62
1.74
xGP (предотвращенные голы)
-0.83
-0.83
Смотреть прямую трансляцию матча «Хайденхайм» против «Байера», 27-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 марта в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хайденхайм» – «Байер»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»