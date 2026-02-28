28.02.2026, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Вердер
3-3-3-1
30
Бакхаус
3
Сугавара
4
Штарк
32
Фридль
18
Пуэртас
6
Стаге
14
Линен
17
Груль
20
Шмид
2
Деман
19
Милошевич
3-2-2-1-2
40
Феллер
23
Траоре
5
Гимбер
6
Майнка
30
Дорш
16
Нихуэс
26
3
Шеппнер
22
Ибрагимович
10
Конте
8
Динкчи
6
Стаге
22
Малатини
22
Малатини
6
Стаге
20
Шмид
10
Биттенкурт
10
Биттенкурт
20
Шмид
17
Груль
11
Нджинма
11
Нджинма
17
Груль
19
Милошевич
9
Топп
9
Топп
19
Милошевич
23
Траоре
25
Стержиу
25
Стержиу
23
Траоре
3
Шеппнер
21
Бек
21
Бек
3
Шеппнер
5
Гимбер
17
Хонзак
17
Хонзак
5
Гимбер
16
Нихуэс
9
Шиммер
9
Шиммер
16
Нихуэс
8
Динкчи
18
Пьеринджер
18
Пьеринджер
8
Динкчи
Остались в запасе
Вердер
Хайденхайм
13
Карл Хейн
ВР
33
Мик Шметгенс
ЦЗ
24
Патрис Чович
АП
23
Айзек Шмидт
ПВ
29
Salim Musah
ЦФ
34
Paul Tschernuth
ВР
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
20
Лука Кербер
ЦП
31
Сирлорд Конте
ПВ
Главный тренер
Франк Шмидт
Статистика матча Вердер - Хайденхайм
1
Всего ударов по воротам
17
9
Удары в створ
6
0
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
3
2
Нарушения
14
9
Офсайды
2
0
Количество передач
415
424
Сейвы
0
4
Точность передач %
75
79
Удары мимо ворот
7
9
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
2.7
1.36
xGP (предотвращенные голы)
-0.92
-0.92
Смотреть прямую трансляцию матча «Вердер» против «Хайденхайма», 24-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 февраля в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вердер» – «Хайденхайм»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»