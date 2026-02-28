Введите ваш ник на сайте
  «Вердер» – «Хайденхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2026

«Вердер» – «Хайденхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2026

28 февраля, 16:10
Вердер
28.02.2026, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
2 : 0
Завершен
Хайденхайм
57' Й. Милошевич 90+7' H. Behrens (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Вердер
30
Мио Бакхаус
ВР
3
Юкинари Сугавара
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
32
Марко Фридль
(К) ЦЗ
18
Камерон Пуэртас
ЦП
6
Йенс Стаге
ЦП
14
Сенне Линен
ЦП
20
Романо Шмид
АП
2
Оливье Деман
ЛВ
17
Марко Груль
ЛВ
19
Йован Милошевич
ЦФ
Хайденхайм
40
Франк Феллер
ВР
6
Патрик Майнка
(К) ЦЗ
5
Бенедикт Гимбер
ЦЗ
23
Омар Траоре
ПЗ
30
Никлас Дорш
ОП
16
Юлиан Нихуэс
ОП
26
Hennes Behrens
ЦП
3
Ян Шеппнер
ЦП
22
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
8
Эрен Динкчи
ЦФ
10
Кристиан Конте
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Вердер
13
Карл Хейн
ВР
22
Хулиан Малатини
ЦЗ
33
Мик Шметгенс
ЦЗ
10
Леонардо Биттенкурт
АП
24
Патрис Чович
АП
11
Джастин Нджинма
ПВ
23
Айзек Шмидт
ПВ
29
Salim Musah
ЦФ
9
Кеке Топп
ЦФ
Хайденхайм
34
Paul Tschernuth
ВР
25
Леонидас Стержиу
ЦЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
20
Лука Кербер
ЦП
21
Адриан Бек
АП
17
Матиас Хонзак
ЛВ
31
Сирлорд Конте
ПВ
9
Штефан Шиммер
ЦФ
18
Марвин Пьеринджер
ЦФ
3-3-3-1
30
Бакхаус
3
Сугавара
4
Штарк
32
Фридль
18
Пуэртас
6
Стаге
14
Линен
17
Груль
20
Шмид
2
Деман
19
Милошевич
3-2-2-1-2
40
Феллер
23
Траоре
5
Гимбер
6
Майнка
30
Дорш
16
Нихуэс
26
3
Шеппнер
22
Ибрагимович
10
Конте
8
Динкчи
6
Стаге
22
Малатини
22
Малатини
6
Стаге
20
Шмид
10
Биттенкурт
10
Биттенкурт
20
Шмид
17
Груль
11
Нджинма
11
Нджинма
17
Груль
19
Милошевич
9
Топп
9
Топп
19
Милошевич
23
Траоре
25
Стержиу
25
Стержиу
23
Траоре
3
Шеппнер
21
Бек
21
Бек
3
Шеппнер
5
Гимбер
17
Хонзак
17
Хонзак
5
Гимбер
16
Нихуэс
9
Шиммер
9
Шиммер
16
Нихуэс
8
Динкчи
18
Пьеринджер
18
Пьеринджер
8
Динкчи
13
Карл Хейн
ВР
33
Мик Шметгенс
ЦЗ
24
Патрис Чович
АП
23
Айзек Шмидт
ПВ
29
Salim Musah
ЦФ
Вердер
Точно не сыграют
Феликс Агу
ПЗ
Виктор Бонифаци
ЦФ
Карим Кулибали
ЦЗ
Амос Пипер
ЦЗ
Митчелл Вайзер
ПЗ
Максимилиан Вебер
ЦЗ
Самуэль Мбангула
ЛВ
Уэсли Аде
ОП
Хайденхайм
Точно не сыграют
Марнон Буш
ПЗ
Леарт Пакярада
ЛЗ
Диант Рамай
ВР
Статистика матча Вердер - Хайденхайм
1
Всего ударов по воротам
17
9
Удары в створ
6
0
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
3
2
Нарушения
14
9
Офсайды
2
0
Количество передач
415
424
Сейвы
0
4
Точность передач %
75
79
Удары мимо ворот
7
9
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
2.7
1.36
xGP (предотвращенные голы)
-0.92
-0.92

Смотреть прямую трансляцию матча «Вердер» против «Хайденхайма», 24-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 февраля в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вердер»«Хайденхайм»

«Вердер» – «Хайденхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Хайденхайм Вердер
