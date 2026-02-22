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  • «Хайденхайм» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2026

«Хайденхайм» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2026

22 февраля, 20:20
Хайденхайм
22.02.2026, воскресенье, 21:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
3 : 3
Завершен
Штутгарт
20' Э. Динкчи 34' А. Ибрагимович (П) 82' С. Конте
5' К. Фюрих 45' М. Миттельштадт (П) 88' Д. Ундав
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Хайденхайм
1
Диант Рамай
ВР
6
Патрик Майнка
(К) ЦЗ
23
Бенедикт Гимбер
ЦЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
16
Юлиан Нихуэс
ОП
3
Ян Шеппнер
ЦП
16
Хеннес Беренс
ЦП
8
Эрен Динкчи
ЦФ
10
Кристиан Конте
ЦФ
18
Марвин Пьеринджер
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Штутгарт
1
Александр Нюбель
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
14
Чема Андрес
ЦП
11
Билал Эль-Ханнус
АП
10
Крис Фюрих
ПВ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
9
Эрмедин Демирович
(К) ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Хайденхайм
1
Франк Феллер
ВР
28
Adam Kölle
ЦЗ
23
Омар Траоре
ПЗ
17
Матиас Хонзак
ЛВ
6
Никлас Дорш
ОП
21
Адриан Бек
АП
31
Сирлорд Конте
ПВ
30
Штефан Шиммер
ЦФ
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
16
Атакан Каразор
ЦЗ
14
Лука Жакес
ЦЗ
29
Финн Ельч
ЦЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
28
Николас Нартей
ЦП
26
Бадредин Буанани
ПВ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
26
Дениз Ундав
ЦФ
3-1-2-1-3
1
Рамай
6
Майнка
23
Гимбер
4
Зирслебен
16
Нихуэс
3
Шеппнер
16
Беренс
21
Ибрагимович
18
Пьеринджер
10
Конте
8
Динкчи
4-1-1-2-2
1
Нюбель
22
Ассиньон
3
Хендрикс
24
Хабот
7
Миттельштадт
6
Штиллер
14
Андрес
10
Фюрих
11
Эль-Ханнус
9
Демирович
8
Томаш
4
Зирслебен
28
28
4
Зирслебен
3
Шеппнер
23
Траоре
23
Траоре
3
Шеппнер
16
Нихуэс
6
Дорш
6
Дорш
16
Нихуэс
10
Конте
31
Конте
31
Конте
10
Конте
18
Пьеринджер
30
Шиммер
30
Шиммер
18
Пьеринджер
6
Штиллер
16
Каразор
16
Каразор
6
Штиллер
22
Ассиньон
4
Вагноман
4
Вагноман
22
Ассиньон
11
Эль-Ханнус
28
Нартей
28
Нартей
11
Эль-Ханнус
10
Фюрих
18
Левелинг
18
Левелинг
10
Фюрих
8
Томаш
26
Ундав
26
Ундав
8
Томаш
Остались в запасе
Хайденхайм
Штутгарт
1
Франк Феллер
ВР
21
Адриан Бек
АП
17
Матиас Хонзак
ЛВ
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
1
Фабиан Бредлов
ВР
14
Лука Жакес
ЦЗ
29
Финн Ельч
ЦЗ
26
Бадредин Буанани
ПВ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
1
Франк Феллер
ВР
21
Адриан Бек
АП
17
Матиас Хонзак
ЛВ
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
14
Лука Жакес
ЦЗ
29
Финн Ельч
ЦЗ
26
Бадредин Буанани
ПВ
Главный тренер
Франк Шмидт
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Хайденхайм
Точно не сыграют
Франк Феллер
ВР
Леарт Пакярада
ЛЗ
Под вопросом
Никлас Дорш
ОП
Штутгарт
Под вопросом
Лазар Йованович
АП
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
Джастин Диль
ЦФ
Статистика матча Хайденхайм - Штутгарт
1
2
Всего ударов по воротам
10
12
Удары в створ
6
8
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
ВАР
0
2
Угловые удары
3
4
Нарушения
13
7
Офсайды
3
2
Количество передач
308
604
Сейвы
5
3
Точность передач %
67
82
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
0
4
xG (ожидаемые голы)
2.13
2.23
xGP (предотвращенные голы)
0.49
0.49

Смотреть прямую трансляцию матча «Хайденхайм» против «Штутгарта», 23-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 февраля в 21:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хайденхайм»«Штутгарт»

«Хайденхайм» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Штутгарт Хайденхайм
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