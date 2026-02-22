22.02.2026, воскресенье, 21:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
Германия. Бундеслига, 23 тур
3 : 3
Завершен
Составы команд
Хайденхайм
Хайденхайм
3-1-2-1-3
1
Рамай
6
Майнка
23
Гимбер
4
Зирслебен
16
Нихуэс
3
Шеппнер
16
Беренс
21
Ибрагимович
18
Пьеринджер
10
Конте
8
Динкчи
4-1-1-2-2
1
Нюбель
22
Ассиньон
3
Хендрикс
24
Хабот
7
Миттельштадт
6
Штиллер
14
Андрес
10
Фюрих
11
Эль-Ханнус
9
Демирович
8
Томаш
4
Зирслебен
28
28
4
Зирслебен
3
Шеппнер
23
Траоре
23
Траоре
3
Шеппнер
16
Нихуэс
6
Дорш
6
Дорш
16
Нихуэс
10
Конте
31
Конте
31
Конте
10
Конте
18
Пьеринджер
30
Шиммер
30
Шиммер
18
Пьеринджер
6
Штиллер
16
Каразор
16
Каразор
6
Штиллер
22
Ассиньон
4
Вагноман
4
Вагноман
22
Ассиньон
11
Эль-Ханнус
28
Нартей
28
Нартей
11
Эль-Ханнус
10
Фюрих
18
Левелинг
18
Левелинг
10
Фюрих
8
Томаш
26
Ундав
26
Ундав
8
Томаш
Остались в запасе
Хайденхайм
Штутгарт
1
Франк Феллер
ВР
21
Адриан Бек
АП
17
Матиас Хонзак
ЛВ
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
1
Фабиан Бредлов
ВР
14
Лука Жакес
ЦЗ
29
Финн Ельч
ЦЗ
26
Бадредин Буанани
ПВ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
1
Франк Феллер
ВР
21
Адриан Бек
АП
17
Матиас Хонзак
ЛВ
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
14
Лука Жакес
ЦЗ
29
Финн Ельч
ЦЗ
26
Бадредин Буанани
ПВ
Главный тренер
Франк Шмидт
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Хайденхайм
Точно не сыграют
Под вопросом
Штутгарт
Под вопросом
Статистика матча Хайденхайм - Штутгарт
1
2
Всего ударов по воротам
10
12
Удары в створ
6
8
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
ВАР
0
2
Угловые удары
3
4
Нарушения
13
7
Офсайды
3
2
Количество передач
308
604
Сейвы
5
3
Точность передач %
67
82
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
0
4
xG (ожидаемые голы)
2.13
2.23
xGP (предотвращенные голы)
0.49
0.49
Смотреть прямую трансляцию матча «Хайденхайм» против «Штутгарта», 23-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 февраля в 21:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хайденхайм» – «Штутгарт»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
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Источник: «Бомбардир»