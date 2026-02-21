Введите ваш ник на сайте
«Хайденхайм» – «Штутгарт»: прогноз и ставки на матч 22 февраля 2026 с коэффициентом 1.71

21 февраля 2026 10:46
Хайденхайм - Штутгарт
22 февр. 2026, воскресенье 21:30 | Германия. Бундеслига, 23 тур
Перейти в онлайн матча
1.70
Победа «Штутгарта»
Сделать ставку

22 февраля 2026 года в 21:30 состоится поединок 23-го тура чемпионата Германии. Главный аутсайдер турнира «Хайденхайм» будет принимать претендента на место в топ-4 – «Штутгарт».

«Хайденхайм»

«Хайденхайм» как один из самых скромных и финансово ограниченных клубов первой Бундеслиги уверенно валится во второй дивизион. Не помогает даже опыт столь мастеровитого тренера как Франк Шмидт. В активе его команды жалкие 13 очков после 22 туров.

Последние три игры:

  • Аугсбург – Хайденхайм 1:0
  • Хайденхайм – Гамбург 0:2
  • Боруссия Дортмунд – Хайденхайм 3:2

«Штутгарт»

«Швабы» неплохо размялись на шотландском «Селтике» в плей-офф раунде Лиги Европы. Команда Себастьяна Хeнесса решила не откладывать вопрос с проходом в 1/8 финала и радостно вынесла «кельтов» в Глазго – 4:1.

На домашней арене также полный порядок – 4-я строчка и теплое место в зоне ЛЧ. «Штутгарт» уже не первый раз пережил потерю ключевых игроков (Вольтемаде в «Ньюкасл») и не сдает позиции. Не удивительно, почему Хeнесса считали одним из претендентов на должность рулевого самой «Баварии».

Последние три игры:

  • Селтик – Штутгарт 1:4
  • Штутгарт – Кельн 3:1
  • Санкт-Паули – Штутгарт 2:1

Очные встречи

  • Штутгарт – Хайденхайм 1:0
  • Штутгарт – Хайденхайм 0:1
  • Хайденхайм – Штутгарт 1:3

Прогноз на матч «Хайденхайм» – «Штутгарт»

«Швабы» проводят отличный сезон, чего не скажешь о тонущем «Хайденхайме». Полагаем, что «Штутгарт» должен без особых проблем набирать три очка, еще на шаг приближая падение команды Франка Шмидта во вторую Бундеслигу.

Прогноз: победа «Штутгарта», кеф – 1,71. Прогноз на счет – 0:2.

1.70
Победа «Штутгарта»
Автор: Ланьков Роман
Автор: Ланьков Роман
Германия. Бундеслига Штутгарт Хайденхайм
18+
