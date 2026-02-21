22 февраля 2026 года в 21:30 состоится поединок 23-го тура чемпионата Германии. Главный аутсайдер турнира «Хайденхайм» будет принимать претендента на место в топ-4 – «Штутгарт».

«Хайденхайм»

«Хайденхайм» как один из самых скромных и финансово ограниченных клубов первой Бундеслиги уверенно валится во второй дивизион. Не помогает даже опыт столь мастеровитого тренера как Франк Шмидт. В активе его команды жалкие 13 очков после 22 туров.

Последние три игры:

Аугсбург – Хайденхайм 1:0

Хайденхайм – Гамбург 0:2

Боруссия Дортмунд – Хайденхайм 3:2

«Штутгарт»

«Швабы» неплохо размялись на шотландском «Селтике» в плей-офф раунде Лиги Европы. Команда Себастьяна Хeнесса решила не откладывать вопрос с проходом в 1/8 финала и радостно вынесла «кельтов» в Глазго – 4:1.

На домашней арене также полный порядок – 4-я строчка и теплое место в зоне ЛЧ. «Штутгарт» уже не первый раз пережил потерю ключевых игроков (Вольтемаде в «Ньюкасл») и не сдает позиции. Не удивительно, почему Хeнесса считали одним из претендентов на должность рулевого самой «Баварии».

Последние три игры:

Селтик – Штутгарт 1:4

Штутгарт – Кельн 3:1

Санкт-Паули – Штутгарт 2:1

Очные встречи

Штутгарт – Хайденхайм 1:0

Штутгарт – Хайденхайм 0:1

Хайденхайм – Штутгарт 1:3

Прогноз на матч «Хайденхайм» – «Штутгарт»

«Швабы» проводят отличный сезон, чего не скажешь о тонущем «Хайденхайме». Полагаем, что «Штутгарт» должен без особых проблем набирать три очка, еще на шаг приближая падение команды Франка Шмидта во вторую Бундеслигу.

Прогноз: победа «Штутгарта», кеф – 1,71. Прогноз на счет – 0:2.