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  • «Хайденхайм» – «РБ Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 января 2026

«Хайденхайм» – «РБ Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 января 2026

24 января, 16:20
Хайденхайм
24.01.2026, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
0 : 3
Завершен
РБ Лейпциг
62' Б. Баку 68' А. Нуса 70' Д. Раум
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Хайденхайм
1
Диант Рамай
ВР
19
Йонас Ференбах
ЛЗ
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
6
Патрик Майнка
(К) ЦЗ
23
Бенедикт Гимбер
ЦЗ
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
17
Матиас Хонзак
ЛВ
6
Никлас Дорш
ОП
3
Ян Шеппнер
ЦП
21
Адриан Бек
АП
18
Марвин Пьеринджер
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
22
Давид Раум
(К) ЛЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
21
Ксавер Шлагер
ЦП
13
Николас Зайвальд
ЦП
21
Кристоф Баумгартнер
АП
40
Ромуло
ЦФ
25
Ян Диоманде
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Хайденхайм
1
Франк Феллер
ВР
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
23
Омар Траоре
ПЗ
2
Марнон Буш
ПЗ
16
Юлиан Нихуэс
ОП
16
Хеннес Беренс
ЦП
20
Лука Кербер
ЦП
31
Сирлорд Конте
ПВ
30
Штефан Шиммер
ЦФ
РБ Лейпциг
26
Мартен Вандевордт
ВР
35
Макс Финкграфе
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
6
Эзекиль Банзузи
ЦП
10
Андрия Максимович
АП
27
Тидиам Гомис
ЦФ
40
Конрад Хардер
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Рамай
19
Ференбах
6
Майнка
23
Гимбер
20
Стержиу
6
Дорш
3
Шеппнер
17
Хонзак
21
Бек
21
Ибрагимович
18
Пьеринджер
4-2-2-2
25
Гулачи
17
Баку
4
Орбан
3
Битшиабу
22
Раум
21
Шлагер
13
Зайвальд
21
Баумгартнер
7
Нуса
25
Диоманде
40
Ромуло
3
Шеппнер
16
Нихуэс
16
Нихуэс
3
Шеппнер
17
Хонзак
16
Беренс
16
Беренс
17
Хонзак
18
Пьеринджер
20
Кербер
20
Кербер
18
Пьеринджер
21
Ибрагимович
31
Конте
31
Конте
21
Ибрагимович
21
Бек
30
Шиммер
30
Шиммер
21
Бек
22
Раум
35
Финкграфе
35
Финкграфе
22
Раум
17
Баку
39
Хенрикс
39
Хенрикс
17
Баку
7
Нуса
6
Банзузи
6
Банзузи
7
Нуса
3
Битшиабу
10
Максимович
10
Максимович
3
Битшиабу
21
Баумгартнер
27
Гомис
27
Гомис
21
Баумгартнер
Остались в запасе
Хайденхайм
РБ Лейпциг
1
Франк Феллер
ВР
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
23
Омар Траоре
ПЗ
2
Марнон Буш
ПЗ
Главный тренер
Франк Шмидт
26
Мартен Вандевордт
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
40
Конрад Хардер
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Остались в запасе
1
Франк Феллер
ВР
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
23
Омар Траоре
ПЗ
2
Марнон Буш
ПЗ
Остались в запасе
26
Мартен Вандевордт
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
40
Конрад Хардер
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Главный тренер
Оле Вернер
Хайденхайм
Точно не сыграют
Леарт Пакярада
ЛЗ
Буду Зивзивадзе
ЦФ
Кристиан Конте
ЦФ
Под вопросом
Миккель Кауфманн
ЦФ
РБ Лейпциг
Точно не сыграют
Йохан Бакайоко
ПВ
Viggo Gebel
ЦП
Кастелло Люкеба
ЦЗ
Статистика матча Хайденхайм - РБ Лейпциг
1
Всего ударов по воротам
7
11
Удары в створ
2
8
Владение мячом %
26
74
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
4
0
Нарушения
10
9
Офсайды
1
3
Количество передач
237
702
Сейвы
4
2
Точность передач %
67
89
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
5
10
Удары из-за пределов штрафной
2
1
xG (ожидаемые голы)
0.95
1.64
xGP (предотвращенные голы)
0.27
0.27

Смотреть прямую трансляцию матча «Хайденхайм» против «РБ Лейпцига», 19-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 января в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хайденхайм» – «РБ Лейпциг»

«Хайденхайм» – «РБ Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига РБ Лейпциг Хайденхайм
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