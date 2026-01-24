24.01.2026, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
Германия. Бундеслига, 19 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Хайденхайм
Хайденхайм
4-1-1-3-1
1
Рамай
19
Ференбах
6
Майнка
23
Гимбер
20
Стержиу
6
Дорш
3
Шеппнер
17
Хонзак
21
Бек
21
Ибрагимович
18
Пьеринджер
4-2-2-2
25
Гулачи
17
Баку
4
Орбан
3
Битшиабу
22
Раум
21
Шлагер
13
Зайвальд
21
Баумгартнер
7
Нуса
25
Диоманде
40
Ромуло
3
Шеппнер
16
Нихуэс
16
Нихуэс
3
Шеппнер
17
Хонзак
16
Беренс
16
Беренс
17
Хонзак
18
Пьеринджер
20
Кербер
20
Кербер
18
Пьеринджер
21
Ибрагимович
31
Конте
31
Конте
21
Ибрагимович
21
Бек
30
Шиммер
30
Шиммер
21
Бек
22
Раум
35
Финкграфе
35
Финкграфе
22
Раум
17
Баку
39
Хенрикс
39
Хенрикс
17
Баку
7
Нуса
6
Банзузи
6
Банзузи
7
Нуса
3
Битшиабу
10
Максимович
10
Максимович
3
Битшиабу
21
Баумгартнер
27
Гомис
27
Гомис
21
Баумгартнер
Остались в запасе
Хайденхайм
РБ Лейпциг
1
Франк Феллер
ВР
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
23
Омар Траоре
ПЗ
2
Марнон Буш
ПЗ
Главный тренер
Франк Шмидт
26
Мартен Вандевордт
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
40
Конрад Хардер
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Остались в запасе
1
Франк Феллер
ВР
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
23
Омар Траоре
ПЗ
2
Марнон Буш
ПЗ
Остались в запасе
26
Мартен Вандевордт
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
40
Конрад Хардер
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Главный тренер
Оле Вернер
Хайденхайм
Точно не сыграют
Под вопросом
РБ Лейпциг
Точно не сыграют
Статистика матча Хайденхайм - РБ Лейпциг
1
Всего ударов по воротам
7
11
Удары в створ
2
8
Владение мячом %
26
74
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
4
0
Нарушения
10
9
Офсайды
1
3
Количество передач
237
702
Сейвы
4
2
Точность передач %
67
89
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
5
10
Удары из-за пределов штрафной
2
1
xG (ожидаемые голы)
0.95
1.64
xGP (предотвращенные голы)
0.27
0.27
Смотреть прямую трансляцию матча «Хайденхайм» против «РБ Лейпцига», 19-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 января в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хайденхайм» – «РБ Лейпциг»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»