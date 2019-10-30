Кубок Германии. «Кельн» проиграл «Саарбрюккену» из четвертой лиги, «Бавария» вырвала победу у «Бохума»

Завершились матчи 1/16 финала Кубка Германии. «Саарбрюккен», выступающий в четвертой по силе лиге страны, вырвал победу в матче с «Кельном» со счетом 3:2. «Бавария» победила «Бохум» со счетом 2:1, проигрывая 0:1 к 83-й минуте.

Германия. Кубок. 1/16 финала

Гамбург – Штутгарт – 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Гонсалес, 2 (с пенальти); 1:1 – Хунт, 16 (с пенальти); 1:2 – Аль-Гаддиуи, 113.

Дуйсбург – Хоффенхайм – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Гриллитч, 53; 0:2 – Адамян, 58.

Саарбрюккен – Кельн – 3:2 (0:0)

Голы: 1:0 – Шорч, 53; 2:0 – Юркер, 57; 2:1 – Эктор, 71; 2:2 – Теродде, 84; 3:2 – Яничке, 90.

Фрайбург – Унион – 1:3 (1:1)

Голы: 0:1 – Меес, 36; 1:1 – Кох, 45; 1:2 – Андрих, 87; 1:3 – Гентнер, 90.

Бохум – Бавария – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Дэвис, 36 (в свои ворота); 1:1 – Гнабри, 83; 1:2 – Мюллер, 89.

Удаление: Белла-Котчам, 88 – нет.

Арминия – Шальке – 2:3 (0:3)

Голы: 0:1 – Шопф, 16; 0:2 – Раман, 25; 0:3 – Раман, 31; 1:3 – Клос, 72; 2:3 – Суку, 77.

Байер – Падерборн – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Аларио, 26.

Дармштадт – Карлсруэ – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Хофман, 85.