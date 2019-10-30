Кубок Германии. «Кельн» проиграл «Саарбрюккену» из четвертой лиги, «Бавария» вырвала победу у «Бохума»

Завершились матчи 1/16 финала Кубка Германии. «Саарбрюккен», выступающий в четвертой по силе лиге страны, вырвал победу в матче с «Кельном» со счетом 3:2. «Бавария» победила «Бохум» со счетом 2:1, проигрывая 0:1 к 83-й минуте.
Германия. Кубок. 1/16 финала
Гамбург – Штутгарт – 1:2 (1:1)
Голы: 0:1 – Гонсалес, 2 (с пенальти); 1:1 – Хунт, 16 (с пенальти); 1:2 – Аль-Гаддиуи, 113.
Дуйсбург – Хоффенхайм – 0:2 (0:0)
Голы: 0:1 – Гриллитч, 53; 0:2 – Адамян, 58.
Саарбрюккен – Кельн – 3:2 (0:0)
Голы: 1:0 – Шорч, 53; 2:0 – Юркер, 57; 2:1 – Эктор, 71; 2:2 – Теродде, 84; 3:2 – Яничке, 90.
Голы: 0:1 – Меес, 36; 1:1 – Кох, 45; 1:2 – Андрих, 87; 1:3 – Гентнер, 90.
Голы: 1:0 – Дэвис, 36 (в свои ворота); 1:1 – Гнабри, 83; 1:2 – Мюллер, 89.
Удаление: Белла-Котчам, 88 – нет.
Голы: 0:1 – Шопф, 16; 0:2 – Раман, 25; 0:3 – Раман, 31; 1:3 – Клос, 72; 2:3 – Суку, 77.
Гол: 1:0 – Аларио, 26.
Дармштадт – Карлсруэ – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Хофман, 85.