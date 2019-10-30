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Материалы

Бохум - Бавария

29.10.2019, Вторник, 22:00 мск Германия. Кубок, 1/16 финала Бохум - Бавария
Германия. Кубок (2015/2016)
1/4 финала
10 февраля, среда 22:30 Бохум 0:3 Бавария
Товарищеские матчи 2015

23 января, пятница 21:00 Бохум 1:5 Бавария
Германия. Кубок (2011/2012)
1/8 финала
20 декабря, вторник 22:00 Бохум 1:2 Бавария
Германия. Бундеслига (2009/2010)
33 тур
1 мая, суббота 17:30 Бавария 3:1 Бохум
16 тур
12 декабря, суббота 17:30 Бохум 1:5 Бавария
Германия. Бундеслига (2008/2009)
24 тур
14 марта, суббота 17:30 Бохум 0:3 Бавария
7 тур
4 октября, суббота 17:30 Бавария 3:3 Бохум
Германия. Бундеслига (2007/2008)
27 тур
6 апреля, воскресенье 19:00 Бавария 3:1 Бохум
10 тур
20 октября, суббота 17:30 Бохум 1:2 Бавария
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