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Расписание матчей
Германия. Кубок
Бохум - Бавария
Бохум - Бавария: обзор матча 29 октября 2019
Бохум
29.10.2019, вторник, 22:00
Германия. Кубок, 1/16 финала
1 : 2
Завершен
Бавария
36'
А. Дэвис (АГ)
83'
С. Гнабри
89'
Т. Мюллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Бохум - Бавария
89'
ГОЛ! 1:2!
Т. Мюллер
Пас отдал
К. Коман
83'
ГОЛ! 1:1!
С. Гнабри
Пас отдал
Й. Киммих
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
А. Дэвис
36'
Желтая карточка
Л. Чхун-Ен
30'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бохум
3
Данило Соарес
ЛЗ
3
Сауло Декарли
ЦЗ
17
Данни Блум
ЛВ
8
Роберт Теше
ЦП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
6
Симон Цоллер
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
Главный тренер
Нико Ковач
Бохум
11
Себастьян Майер
ЦП
27
Милош Пантович
АП
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
2-2-1-1
3
Соарес
3
Декарли
8
Теше
72
Ли Чхун-Ен
17
Блум
6
Цоллер
3-1-3-3
1
Нойер
28
Павар
17
Боатенг
19
Дэвис
6
Киммих
27
Горецка
8
Толиссо
6
Алькантара
7
Гнабри
5
Перишич
21
Коман
Остались в запасе
Бохум
Бавария
27
Милош Пантович
АП
11
Себастьян Майер
ЦП
Главный тренер
Уве Реслер
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
27
Милош Пантович
АП
11
Себастьян Майер
ЦП
Остались в запасе
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Бохум - Бавария
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Информация о матче
Стадион:
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