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Байер - Падерборн

29.10.2019, Вторник, 22:45 мск Германия. Кубок, 1/16 финала Байер - Падерборн
Германия. Бундеслига (2019/2020)
1 тур
17 августа, суббота 16:30 Байер 3:2 Падерборн
Германия. Бундеслига (2014/2015)
24 тур
8 марта, воскресенье 19:30 Падерборн 0:3 Байер
7 тур
4 октября, суббота 17:30 Байер 2:2 Падерборн
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