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Фрайбург - Унион

29.10.2019, Вторник, 20:30 мск Германия. Кубок, 1/16 финала Фрайбург - Унион
Германия. Бундеслига (2019/2020)
8 тур
19 октября, суббота 16:30 Унион 2:0 Фрайбург
Товарищеские матчи 2014

16 января, четверг 18:30 Фрайбург 0:5 Унион
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