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Расписание матчей
Германия. Кубок
Фрайбург - Унион
Фрайбург - Унион: обзор матча 29 октября 2019
Фрайбург
29.10.2019, вторник, 20:30
Германия. Кубок, 1/16 финала
1 : 3
Завершен
Унион
45+2'
Р. Кох
36'
Й. Меес
87'
Р. Андрих
90+2'
К. Гентнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Фрайбург - Унион
90'
+2
ГОЛ! 1:3!
К. Гентнер
Пас отдал
М. Бюлтер
Желтая карточка
Р. Кох
89'
87'
ГОЛ! 1:2!
Р. Андрих
Пас отдал
Э. Уджа
Желтая карточка
Д. Хайнц
76'
72'
Желтая карточка
М. Фридрих
67'
Желтая карточка
М. Ингвартсен
ГОЛ! 1:1!
Р. Кох
Пас отдал
В. Грифо
45'
+2
36'
ГОЛ! 0:1!
Й. Меес
Пас отдал
Э. Уджа
21'
Желтая карточка
М. Шмидебах
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
19
Яник Хаберер
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Унион
12
Рафал Гикевич
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
29
Михаэль Паренсен
ЛП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
8
Роберт Андрих
ЦП
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
8
Йосуа Меес
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Фрайбург
23
Никлас Тиде
ВР
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
20
Лино Темпельман
ЦП
8
Жером Гондорф
ЦП
11
У Ен Чон
ПВ
22
Квон Чан Хун
ПВ
9
Лукас Хелер
ЦФ
26
Брендон Боррелло
ЦФ
Унион
1
Мориц Николас
ВР
28
Кристофер Триммель
ПЗ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
23
Феликс Кроос
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
20
Себастьян Андерссон
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Флеккен
3
Хайнц
4
Шлоттербек
4
Кох
30
Гюнтер
7
Шмид
19
Хаберер
8
Франтц
32
Грифо
7
Салаи
18
Петерсен
3-3-3
12
Гикевич
13
Шлоттербек
5
Фридрих
3
Ленц
24
Шмидебах
8
Андрих
29
Паренсен
11
Уджа
8
Меес
7
Ингвартсен
Остались в запасе
Фрайбург
Унион
11
У Ен Чон
ПВ
22
Квон Чан Хун
ПВ
23
Никлас Тиде
ВР
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
20
Лино Темпельман
ЦП
8
Жером Гондорф
ЦП
9
Лукас Хелер
ЦФ
26
Брендон Боррелло
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
23
Шеральдо Бекер
ПВ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
1
Мориц Николас
ВР
28
Кристофер Триммель
ПЗ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
23
Феликс Кроос
ЦП
20
Себастьян Андерссон
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
11
У Ен Чон
ПВ
22
Квон Чан Хун
ПВ
23
Никлас Тиде
ВР
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
20
Лино Темпельман
ЦП
8
Жером Гондорф
ЦП
9
Лукас Хелер
ЦФ
26
Брендон Боррелло
ЦФ
Остались в запасе
23
Шеральдо Бекер
ПВ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
1
Мориц Николас
ВР
28
Кристофер Триммель
ПЗ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
23
Феликс Кроос
ЦП
20
Себастьян Андерссон
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Фрайбург - Унион
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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