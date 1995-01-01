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    3 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Дзюбу перед матчем с «Карлсруэ» пригласили на шашлык

    Форвард «Зенита» Артем Дзюба сфотографировался с фанатом перед товарищеским матчем с немецким «Карлсруэ». Тот пригласил игрока на шашлык. Так написано на плакате в руках болельщика.

    Матч проводится в Тироле, где находится дом бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

    • Дзюба на матч с «Карлсруэ» остался в запасе.
    • Встреча начнется в 17:30 по Москве.
    • Дзюба на этой неделе попрощался с Черчесовым.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Гоши Чернова

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    Сегодня, 17:13
    Комментарии18
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      Рейтинг: +6510

      playsh 4 минуты назад

      Главное проследить,что бы Дзюбло клешни тщательно мыл перед тем,как сесть за стол.

      1
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      Рейтинг: +6001

      nik55 18 минут назад

      тупая новость о тупом дрочишки

      4
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      Рейтинг: +5246

      Fusballer > nik55 8 минут назад

      Надо же что-то написать, раз в игре полный ноль.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8025

      житель СПб 33 минуты назад

      Да ладно про шашлык! А мне вот интересно, что у Черчесова дом в Тироле! Очень дорогое место, кстати. Конечно, откуда любовь и борьба за Россию - тогда?.

      6
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      Рейтинг: +19090

      vladimir-7 > житель СПб 22 минуты назад

      Это штаб-квартира полевого командира, здесь рождались стратегия и тактика игры сборной России.

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      Рейтинг: +5246

      Fusballer > vladimir-7 7 минут назад

      Берите выше - здесь определялось, кто в итоге будет жарить шашлык!

      1
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      Рейтинг: +331

      прабабушка краба 45 минут назад

      футбольные новости, которые мы заслужили

      2
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      Рейтинг: +6241

      серега кашин 57 минут назад

      неужели людям это интересно

      1
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      Рейтинг: +3205

      FENIX-SL 1 час назад

      видимо заплатили бедняге
      ибо не могу представить человека что хотел бы позвать дзюбу на шашлык и фоткаться

      2
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      Рейтинг: +19090

      vladimir-7 1 час назад

      Сейчас и Черчесов подплывет к шашлыкам...

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      Рейтинг: +363

      ПалкоВводецъ 2 часа назад

      Дзюба любит зажаривать свинину до хрустящей корочки. Жарит свиней и жарит, жарит и жарит в каждом матче с ними. Гыгыгы

      6
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      Рейтинг: +23836

      Боцман59rus 2 часа назад

      - люди совсем себя не уважают)))

      5
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      Рейтинг: +204

      Forvard47 2 часа назад

      ДЗЮБА СВИНЬЯ, ВИДИМО ШАШЛЫК БУДЕ ИЗ НЕГО ВОТ И ПРИГЛАСИЛИ!))))

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