Дзюбу перед матчем с «Карлсруэ» пригласили на шашлык

Форвард «Зенита» Артем Дзюба сфотографировался с фанатом перед товарищеским матчем с немецким «Карлсруэ». Тот пригласил игрока на шашлык. Так написано на плакате в руках болельщика.

Матч проводится в Тироле, где находится дом бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова.