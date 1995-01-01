Дзюбу перед матчем с «Карлсруэ» пригласили на шашлык

Главное проследить,что бы Дзюбло клешни тщательно мыл перед тем,как сесть за стол.
Форвард «Зенита» Артем Дзюба сфотографировался с фанатом перед товарищеским матчем с немецким «Карлсруэ». Тот пригласил игрока на шашлык. Так написано на плакате в руках болельщика.
Матч проводится в Тироле, где находится дом бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова.
- Дзюба на матч с «Карлсруэ» остался в запасе.
- Встреча начнется в 17:30 по Москве.
- Дзюба на этой неделе попрощался с Черчесовым.