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Дзюба попрощался с Черчесовым

9 июля 2021, 15:44
29

Капитан сборной России Артем Дзюба обратился к бывшему главному тренеру национальной команды Станиславу Черчесову.

«Станислав Саламович, огромное спасибо за совместные годы работы! Спасибо вам за чемпионат мира, спасибо за попадание на чемпионат Европы.

Жаль, что так сложилось на Евро, и мы прекрасно понимаем, что это наша общая вина и ответственность.

Желаю вам всего наилучшего, успехов в дальнейшей карьере!» – написал Дзюба в своем инстаграме.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Инстаграм Артема Дзюбы
Россия. Премьер-лига Россия Дзюба Артем Черчесов Станислав
Комментарии (29)
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Октавиус
1625834716
ага, как только Черышев отписался и этот выдал заготовленную речь. Настоящий капитан))
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Untitled-1
1625835265
Хорошо хоть не видео записал специально для Стаса!
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R_a_i_n
1625836995
Следующего Шлюбу со сборной выпнуть.
Ответить
Алехсбургер.
1625837595
Злые вы,уйдёт он от нас..)
Ответить
Иван Петров 1986
1625838596
Поблагодарил, что сделал его капитаном, а не выгнал из сборной, как сделал бы любой другой нормальный тренер. И тренеры у нас придурки, и капитаны сборной онанисты.
Ответить
Hektor 84
1625841538
Подрочили вместе?
Ответить
Вомбат
1625844650
Дзюбе за этот адекватный пост от меня респект. Кстати, любой следующий тренер сборной обязательно вызовет Дзюбу, потому что больше делать ставку в атаке просто не на кого. Пока. Да, Соболев пошустрее, чем Д., но в плане понимания игры до уровня Д. ему еще расти и расти. Макаров и Грулев пока совсем еще сырые, а про Чалова вообще лучше не начинать.
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boba42
1625851196
Лыжи наверно настраивает при следующем тренере в сборной поиграть.
Ответить
nik55
1625853775
бревно ты прощайся с сборной
Ответить
владимир миронов
1625854324
А почему в прямом эфире не показали?
Ответить
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