Дзюба попрощался с Черчесовым

Капитан сборной России Артем Дзюба обратился к бывшему главному тренеру национальной команды Станиславу Черчесову.

«Станислав Саламович, огромное спасибо за совместные годы работы! Спасибо вам за чемпионат мира, спасибо за попадание на чемпионат Европы.

Жаль, что так сложилось на Евро, и мы прекрасно понимаем, что это наша общая вина и ответственность.

Желаю вам всего наилучшего, успехов в дальнейшей карьере!» – написал Дзюба в своем инстаграме.

Первым игроком сборной, отреагировавшим на отставку Черчесова, стал Денис Черышев .

. О прекращении сотрудничества с 57-летним специалистом РФС объявил в четверг.

Россияне на Евро-2020 заняли последнее место в группе с Бельгией, Финляндией и Данией.