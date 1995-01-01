Дзюба попрощался с Черчесовым

Капитан сборной России Артем Дзюба обратился к бывшему главному тренеру национальной команды Станиславу Черчесову.

«Станислав Саламович, огромное спасибо за совместные годы работы! Спасибо вам за чемпионат мира, спасибо за попадание на чемпионат Европы.

Жаль, что так сложилось на Евро, и мы прекрасно понимаем, что это наша общая вина и ответственность.

Желаю вам всего наилучшего, успехов в дальнейшей карьере!» – написал Дзюба в своем инстаграме.