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    Дзюба попрощался с Черчесовым

    Капитан сборной России Артем Дзюба обратился к бывшему главному тренеру национальной команды Станиславу Черчесову.

    «Станислав Саламович, огромное спасибо за совместные годы работы! Спасибо вам за чемпионат мира, спасибо за попадание на чемпионат Европы.

    Жаль, что так сложилось на Евро, и мы прекрасно понимаем, что это наша общая вина и ответственность.

    Желаю вам всего наилучшего, успехов в дальнейшей карьере!» – написал Дзюба в своем инстаграме.

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    Источник: Инстаграм Артема Дзюбы

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    Сегодня, 15:44
    Комментарии4
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      Рейтинг: +830

      партизан84 4 секунды назад

      хорошо хоть фоткой попрощался, а не видео

      0
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      Рейтинг: +20842

      bset 4 минуты назад

      Прощай, Артем

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      Рейтинг: +710

      Untitled-1 5 минут назад

      Хорошо хоть не видео записал специально для Стаса!

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      Рейтинг: +333

      Октавиус 14 минут назад

      ага, как только Черышев отписался и этот выдал заготовленную речь. Настоящий капитан))

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