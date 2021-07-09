Черышев – Черчесову: «Спасибо за доверие все эти годы»

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев отреагировал на уход Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.
«Спасибо за доверие все эти годы», – написал 30-летний футболист в сторис инстаграма, прикрепив совместное фото с тренером.
- Черышев – первый игрок сборной, отреагировавший на отставку Черчесова.
- О прекращении сотрудничества с 57-летним специалистом РФС объявил в четверг.
- Россияне на Евро-2020 заняли последнее место в группе с Бельгией, Финляндией и Данией.
Источник: Инстаграм Дениса Черышева