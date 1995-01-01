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    Черышев – Черчесову: «Спасибо за доверие все эти годы»

    Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев отреагировал на уход Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.

    «Спасибо за доверие все эти годы», – написал 30-летний футболист в сторис инстаграма, прикрепив совместное фото с тренером.

    • Черышев – первый игрок сборной, отреагировавший на отставку Черчесова.
    • О прекращении сотрудничества с 57-летним специалистом РФС объявил в четверг.
    • Россияне на Евро-2020 заняли последнее место в группе с Бельгией, Финляндией и Данией.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Инстаграм Дениса Черышева

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