Черышев – Черчесову: «Спасибо за доверие все эти годы»

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев отреагировал на уход Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.

«Спасибо за доверие все эти годы», – написал 30-летний футболист в сторис инстаграма, прикрепив совместное фото с тренером.