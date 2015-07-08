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    «Рубин» сыграл вничью с «Карлсруэ»

    В товарищеском матче на сборе в Австрии казанский «Рубин» сыграл вничью со счетом 2:2 с немецкой командой «Карлсруэ», которая в прошедшем сезоне заняла третье место во второй Бундеслиге.

    В составе казанцев дубль оформил Карлос Эдуардо. Однако «Рубин» упустил победу, пропустив в концовке встречи два мяча – от Вадима Манзона и Илли Саллахи.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    08.07.2015 22:02
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    Комментарии (21)
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    Siegen
    1436385745
    Лемос вместе с Котуньо на Панамериканских играх?
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    rubinovyi2
    1436386464
    Опять второй тайм,опять проваленная концовка..,прошлогодние ошибки никуда не делись. И,что это еще за Форбс в защите?
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    WhiteLuckyBuster
    1436391781
    Всё же на Рубин большая надежда в ЛЕ
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    udunas
    1436396390
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    alboro
    1436411098
    ура
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    112910415
    1436411324
    работать!
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    ukrab
    1436421125
    с 0-2 2-2 так нельзя все-таки пердивочная команда а вы е бали барсу
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    89170513876
    1436447525
    Рубину надо сконцентрироваться на внутреннем чемпионате,а в Европе -как получиться,ведь если не попадем в Европу на следующий год,будет намного хуже,чем осечка в ЛЕ.Если каждый год выходить на Европу,то хоть чему нибудь да научаться,да и стимул в финансовом плане нельзя сбрасовать.
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    от себя добавлю
    1436541030
    Как то тускло провели товарняк, в ЛЕ это не пройдет, играть надо на все 200%.
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    ologreds
    1694997646
    numo435154
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