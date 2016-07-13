«Оренбург» сыграет с «Вииторулом», «Карлсруэ» и «Маккаби» в Австрии

Новичок российской Премьер-лиги «Оренбург» определился с соперниками по товарищеским матчам. Во время тренировочного сбора в Австрии команда встретится 14 июля с «Вииторулом», на 18 июля запланирован матч с «Карлсруэ», а заключительную игру уральцы проведут с «Маккаби» из Тель-Авива 21 числа.

Сбор в Австрии продлится до 22 июля, после чего команда вернется в Оренбург и на загородной базе в Самородово продолжит подготовку к первому матчу с «Ростовом», который состоится в Уфе на стадионе «Нефтяник» 30 июля в 15:00 по московскому времени.