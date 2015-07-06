«Уфа» разошлась миром с «Карлсруэ»

«Уфа» сегодня провела контрольный матч с участником стыковых матчей за место в первой Бундеслиги прошлого сезона – командой «Карлсруэ».
6 июля,. Майрхофен (Австрия).
«Уфа» (Россия) – «Карлсруэ» (Германия) – 2:2 (2:2).
Голы «Уфы»: 1:2 – Тумасян, 35; 2:2 – Пауревич, 43, с пен.
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