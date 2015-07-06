«Уфа» разошлась миром с «Карлсруэ»

«Уфа» сегодня провела контрольный матч с участником стыковых матчей за место в первой Бундеслиги прошлого сезона – командой «Карлсруэ».





6 июля,. Майрхофен (Австрия).

«Уфа» (Россия) – «Карлсруэ» (Германия) – 2:2 (2:2).

Голы «Уфы»:

1:2 – Тумасян, 35; 2:2 – Пауревич, 43, с пен.