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    «Уфа» разошлась миром с «Карлсруэ»

    «Уфа» сегодня провела контрольный матч с участником стыковых матчей за место в первой Бундеслиги прошлого сезона – командой «Карлсруэ».

    6 июля,. Майрхофен (Австрия).

    «Уфа» (Россия) – «Карлсруэ» (Германия) – 2:2 (2:2).

    Голы «Уфы»: 1:2 – Тумасян, 35; 2:2 – Пауревич, 43, с пен.

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    06.07.2015 23:11
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    Комментарии (8)
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    mat73
    1436214173
    Мы еще повоюем! )))
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    kkomov
    1436214716
    и уровень их приблизительно одинаков!
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    wojanolja
    1436215339
    печалька
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    eaguar
    1436218071
    Молодцы .
    Ответить
    ДАША Д
    1436243358
    Достижение!
    Ответить
    Хосеп Гварделидзе
    1436257228
    Бундеслига 2 сильнее и интереснее РФПЛ.
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    ologreds
    1694997658
    numo434978
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