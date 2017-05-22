Футболисты «Реала» оскорбили Пике. Глушаков признан лучшим игроком сезона. Дайджест событий дня

РФС выбрал лучших по итогам сезона в шести номинациях

Российский футбольный Союз объявил имена победителей индивидуальных наград по окончании сезона. Лучшим футболистом стал полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, награду «лучший тренер» получит Массимо Каррера. Форвард ЦСКА Федор Чалов признан надеждой сезона, а Владислав Безбородов – лучшим арбитром. За вклад в развитие футбола РФС наградил Никиту Симоняна.

Промес, Полуяхтов и другие лучшие игроки сезона чемпионата России

«Краснодар» не уволит Шалимова

На тренерском посту «Краснодара» не ожидается никаких перестановок. Нынешний главный тренер клуба Игорь Шалимов сохранит свою должность и будет тренировать команду в следующем сезоне. В прошедшем розыгрыше российской Премьер-лиги «Краснодар» занял четвертое место и квалифицировался в Лигу Европы. Шалимов связан с клубом трехлетним контрактом.

«Арсенал» жалуется на болельщиков «Спартака»

Пресс-атташе «Арсенала» Евгений Овсянников сообщил о серьезном ущербе, нанесенном стадиону тульской команды болельщиками «Спартака» по окончании матча 30-го тура чемпионата России, когда они вырвались на поле и бросали пиротехнику.

«Подсчитано, что на южной трибуне было испорчено 166 кресел, которые теперь требуют замены. Также уничтожена сетка ограждения. Лишились ворот и угловых флажков. Самая главная проблема – поломка системы подогрева поля. Из-за этого вылилось до шести тонн тосола. Теперь штрафная площадь у северных ворот требует замены травяного газона на площади семь на семь метров. Времени прижиться траве почти нет, но «Арсенал» справится с этой ситуацией. Людям придется работать 24 часа в сутки, но мы исправим ситуацию», — отметил Овсянников.

Матч за Суперкубок «Спартак» – «Локомотив» состоится в пятницу?

Согласно проекту календаря следующего чемпионата России, матч за Суперкубок между «Спартаком» и «Локомотивом» запланирован на 14 июля (в пятницу). Первый тур нового сезона состоится 16 июля. Последний до зимней паузы тур пройдет 10 декабря, а первый весенний тур – 4 марта. Финиширует РФПЛ 13 мая. Финал Кубка России-2017/18 будет проведен 9 мая.

На новом стадионе «Зенита» начался демонтаж газона

На «Санкт-Петербург Арене» рабочие начали снимать газон. Вице-губернатор города Игорь Албин, являющийся куратором строительных работ на объекте, пока никак не прокомментировал ситуацию. Впрочем, ранее сообщалось о возможной замене покрытия. «31 мая – точка невозврата по решению о том, на каком газоне будут проводиться матчи Кубка конфедераций», – отмечал Албин.

Футболисты «Реала» оскорбили «Атлетико» и Пике

Игроки «Реала» отпраздновали чемпионство на площади Сибелес в Мадриде. Во время проезда на чемпионском автобусе они не удержались от язвительных выкриков в адрес «Атлетико» и защитника «Барселоны» Жерара Пике. «Индейцы, скажите нам, что вы чувствуете» и «Пике, сволочь, встречай чемпионов», – кричали игроки «Реала». Напомним, в воскресенье «Реал» выиграл чемпионат Испании впервые за пять лет.

«Реал» – чемпион Испании. Это плохо?

«Аякс» и «МЮ» обменялись колкостями в социальных сетях

В среду, 24 мая, «Аякс» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы на «Френдс Арене» в Стокгольме.

«Мы слышали, что в вашей трофейной комнате не хватает кубка Лиги Европы. Нас это устраивает, и мы не хотим ничего менять», – написала пресс-служба амстердамского клуба в твиттере, а заодно и разместила фотографию празднования своей победы в Кубке УЕФА-1991/92.

«МЮ», как известно, не выигрывал в своей истории Кубок УЕФА и Лигу Европы. «Наша трофейная комната заполнена. Но не беспокойтесь – мы найдем место для нового кубка», – так отреагировали манкунианцы.

Умер Владимир Перетурин

На 79-м году жизни скончался известный спортивный телекомментатор и журналист Владимир Перетурин. Впервые он провел свой репортаж на телевидении еще в 1970 году и с тех пор регулярно посещал крупные спортивные соревнования, а также вел программу «Футбольное обозрение» до того как пережил инсульт в 1998-м. Оправившись, Перетурин продолжил работу на ТВ уже через два месяца. Второй инсульт случился в 2012 году. Сегодня пришло известие о смерти знаменитого комментатора.

«Это был выдающийся комментатор». Умер Владимир Перетурин