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    «Это был выдающийся комментатор». Умер Владимир Перетурин


    4.3
    Голосов: 4
    22.05.2017 18:35
    Сегодня умер Владимир Перетурин. «Бомбардир» вспоминает о жизни известного телекомментатора.

    Владимир Перетурин родился за год до начала Второй мировой войны. В послевоенное время попал в 18-летнем возрасте в дубль московского «Динамо». Игровая карьера не слишком задалась, и Перетурина-футболиста помнят скорее по недолгим выступлениям за «Динамо» Ленинград. Недоиграв до 30, Перетурин окончил исторический факультет ЛГПИ имени Герцена, а в 1970 году страна впервые услышала его голос по телевидению – он вышел в эфир во время игры между СССР и Югославии, подменяя Николая Озерова. С тех пор он много работал на крупнейших спортивных турнирах – чемпионатах мира и Европы, Олимпиадах, провел более 900 выпусков «Футбольного обозрения» на главном канале страны.

    Первый инсульт сразил Перетурина в 1998 году. «Он был в сознании, все понимал, даже указания мне давал – где взять записную книжку, какую фамилию найти, кому позвонить. А говорить не мог, – вспоминала жена Ольга. – Энергетика у Володи фантастическая. Врачи поражались: он за месяц-полтора восстановился после тяжелейшего инсульта!».

    Продолжать вести «Футбольное обозрение» он стал всего через два месяца после приступа, но спустя полтора года передача была закрыта. Перезапустить ее удалось в марте 2011 года на портале «Советского спорта», но через год Перетурин перенес второй инсульт. С тех пор он больше не вставал с постели.

    «Он прекрасно соображает! Его просто замкнуло в том, что касается собственного состояния. В остальном он совершенно нормальный человек», – рассказывала Ольга Перетурина в известном ноябрьском интервью «Спорт-Экспрессу». Узнав о состоянии известного комментатора, футбольная команда «Артист», состоящая из звезд шоу-бизнеса, провела благотворительный матч, собрав 80 тысяч рублей. Это не считая тех денег, которые перечислили ему простые болельщики, поскольку просьб о реквизитах в «СЭ» поступило очень много. А комментаторы «Матч ТВ» подарили Перетурину телевизор.

    (видео с YouTube-канала «Передача без адреса»)

    «Помню его шутку про то, что нам нужны суринамские отцы: с намеком на Гуллита. Тогда к этому отнеслись с эдаким пренебрежением, но посмотрите – сколько иностранцев выступает в России сейчас. Конечно, это был выдающийся комментатор. Потрясающе всегда готовился к репортажам. Плюс, мы оба все-таки были людьми из футбола, наши взгляды на игру почти всегда совпадали», – так о коллеге отзывался Геннадий Орлов в интервью РИА.

    С тех пор Владимир Перетурин прожил еще полгода. Сегодня он умер в возрасте 78 лет. Завтра ему исполнилось бы 79.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: YouTube, sport-efir.ru
    Рейтинг: 4.3 Голосов: 4
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    Комментарии37
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    • ...
      Рейтинг: +6

      19asmodey54 24 мая 2017, 13:57

      нынешним с птичьими фамилиями далеко до него!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +331

      NapaS 23 мая 2017, 19:09

      Крутой мужик и комментатор.
      Пусть земля ему будет пухом.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      meatFCSM 23 мая 2017, 16:40

      Царствие небесное.. Он ,и уважаемый Владимир Никитич памятны с детства. После них уже комментаторское ремесло совсем оскудело.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 23 мая 2017, 09:07

      Очень хороший человек, вырос на его репортажах.......и старался всегда не пропускать футбольное обозрение(

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +399

      franck_ribery 23 мая 2017, 07:26

      Вечная память.Очень жаль. вырос на его репортажах

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 23 мая 2017, 07:04

      последний из магикан вот у кого поучиться надо современным балаболам

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +677

      vodomut 23 мая 2017, 06:51

      таких как он уже не будет.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1974

      android-uz 23 мая 2017, 05:44

      Вечная память...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5475

      Дядя Серёжа 23 мая 2017, 05:26

      Мы много времени провели вместе, не зная друг друга...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +211

      GSKA1974 23 мая 2017, 05:13

      Вечная память!!!

      2
      Ответить
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