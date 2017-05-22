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«Это был выдающийся комментатор». Умер Владимир Перетурин

Владимир Перетурин родился за год до начала Второй мировой войны. В послевоенное время попал в 18-летнем возрасте в дубль московского «Динамо». Игровая карьера не слишком задалась, и Перетурина-футболиста помнят скорее по недолгим выступлениям за «Динамо» Ленинград. Недоиграв до 30, Перетурин окончил исторический факультет ЛГПИ имени Герцена, а в 1970 году страна впервые услышала его голос по телевидению – он вышел в эфир во время игры между СССР и Югославии, подменяя Николая Озерова. С тех пор он много работал на крупнейших спортивных турнирах – чемпионатах мира и Европы, Олимпиадах, провел более 900 выпусков «Футбольного обозрения» на главном канале страны.

Первый инсульт сразил Перетурина в 1998 году. «Он был в сознании, все понимал, даже указания мне давал – где взять записную книжку, какую фамилию найти, кому позвонить. А говорить не мог, – вспоминала жена Ольга. – Энергетика у Володи фантастическая. Врачи поражались: он за месяц-полтора восстановился после тяжелейшего инсульта!».

Продолжать вести «Футбольное обозрение» он стал всего через два месяца после приступа, но спустя полтора года передача была закрыта. Перезапустить ее удалось в марте 2011 года на портале «Советского спорта», но через год Перетурин перенес второй инсульт. С тех пор он больше не вставал с постели.

«Он прекрасно соображает! Его просто замкнуло в том, что касается собственного состояния. В остальном он совершенно нормальный человек», – рассказывала Ольга Перетурина в известном ноябрьском интервью «Спорт-Экспрессу». Узнав о состоянии известного комментатора, футбольная команда «Артист», состоящая из звезд шоу-бизнеса, провела благотворительный матч, собрав 80 тысяч рублей. Это не считая тех денег, которые перечислили ему простые болельщики, поскольку просьб о реквизитах в «СЭ» поступило очень много. А комментаторы «Матч ТВ» подарили Перетурину телевизор.

(видео с YouTube-канала «Передача без адреса»)

«Помню его шутку про то, что нам нужны суринамские отцы: с намеком на Гуллита. Тогда к этому отнеслись с эдаким пренебрежением, но посмотрите – сколько иностранцев выступает в России сейчас. Конечно, это был выдающийся комментатор. Потрясающе всегда готовился к репортажам. Плюс, мы оба все-таки были людьми из футбола, наши взгляды на игру почти всегда совпадали», – так о коллеге отзывался Геннадий Орлов в интервью РИА.

С тех пор Владимир Перетурин прожил еще полгода. Сегодня он умер в возрасте 78 лет. Завтра ему исполнилось бы 79.

Россия
Комментарии (40)
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grafff
1495469182
вечная память комментатору детства моего!!!!
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artem 81
1495469629
Его голос ассоциируется с добротой и хорошими временами нашего футбола!!!
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mdu86
1495470022
Светлая память...
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mialkov
1495471317
Вечная память! Классик-комментатор! Озеров, Маслаченко, теперь и Перетурин... Как жаль...
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gambler35
1495471548
Очень жаль...Хороший был комментатор, народный...Родным соболезнования
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Тоторо
1495471751
Великий комментатор. Светлая память ему.
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СанСанычЯ
1495472023
Уходят наши Легенды... Спи спокойно наш Владимир Иванович... Скорбим... Помним...
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Эд1970
1495472171
Царствие небесное,светлый наш человек.
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Обер-КанцлерЪ
1495472363
Это был лучший коментатор, его репортажи всегда хотелось сделать погромче, в отличии от большинства нынешних коментаторов, которых вобще порой интершумом лучше заменять. Очень жаль! Скорбим.
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dzhanavar
1495473798
Поистине ВЫДАЮЩИЙСЯ КОММЕНТАТОР!!! Один из зубров футбольного вещания... Никогда не забуду его передачи "Футбольное обозрение"... В своей скорби присоединяюсь всем,кто его помнить...
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