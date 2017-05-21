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    «Реал» – чемпион Испании. Это плохо?


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    Голосов: 12
    21.05.2017 22:50
    «Реал» выиграл у «Малаги» и стал чемпионом Испании. «Барселона» круто проводила Энрике, но осталась второй. «Бомбардир» разбирается, кому больше всего выгодно чемпионство мадридского клуба.

    По-настоящему в матче «Малаги» и «Реала» все решилось уже на второй минуте. Криштиану Роналду воспользовался передачей Иско и открыл счет. Два лучших игрока Мадрида во второй части сезона сделали результат и в главной игре концовки чемпионата. «Реалу» нужны были три очка. Мадридский клуб их спокойно взял.

    «Барселона» в параллельном матче не особенно усердствовала, пропускала от «Эйбара» и провожала Луиса Энрике. «Ты навсегда один из нас», – встретил Луиса баннер, когда команды появлялись на поле. «Реал» выиграл чемпионский титул, но «Барселона» до последнего сохраняла интригу. Противостояние двух главных клубов Испании завершилось победой «Реала». Это плохо? Возможно.

    «Реал» – главная команда Мадрида. Теперь точно и безальтернативно. Нынешний сезон убедил в том, что «Атлетико» не способен в долгой перспективе давить на «Реал». Своих конкурентов коллектив Зидана снова уделал в Лиге чемпионов, а в чемпионате опередил на 15 очков.

    В следующем сезоне дела «Атлетико» станут еще хуже. Гризманн пока определяется с клубом, а талантливый защитник Эрнандес уже прочувствовал ситуацию и бежит именно в «Реал». Если придется выбирать между «Реалом» и «Атлетико», любой сейчас выберет клуб Флорентино Переса. Они – чемпионы и точно лучше.

    Криштиану Роналду снова будут ставить выше Месси, Гризманна и всех остальных. Гол в ворота «Малаги» позволил Роналду стать вторым футболистом, забивавшим в восьми сезонах Примеры подряд 25 и больше голов. Интересно, что первым был как раз Месси. Этот сезон не был лучшим годом Роналду. В «Реале» ему помогали добиваться успеха Иско и даже взбодрившийся Бензема.

    Роналду – бренд. Место «Реала» выше всех остальных команд добавляет плюсов к репутации Криштиану. Подобное произойдет со всеми игроками «Реала». Даже Гарет Бэйл, проваливший год из-за травм, будет стоить «МЮ» (если клуб решится на трансфер) миллионов на 20 больше. Чемпионство «Реала» – это плохо для многих его конкурентов. Это не очень позитивно для всего испанского футбола. Но для самого «Реала» это хорошо.

    Титул точно заслужил Иско. Талантливый полузащитник доказал Зидану и самому себе, что может прогрессировать даже в условиях жесткой конкуренции. Награду за голы получил и Серхио Рамос. В нынешнем сезоне его мячи часто оказывались самыми важными для мадридской команды. В 27 играх Примеры, в которых Рамос принимал участие, он забил семь голов.

    Каземиро – еще один футболист, ставший незаметным героем всего Мадрида. Он колотил крутые голы дальними ударами, а мячи в центре поля выгрызал не хуже Н’Голо Канте из «Челси». «Реал» – прогрессивный клуб. Джокер Альваро Мората вряд ли пожалел, что вернулся в клуб из чемпионского «Ювентуса». Уже скоро Мората сыграет против туринцев в финале Лиги чемпионов. Пока же он пытается понять отличие титулов в Испании и Италии. Выигрывать приятно везде.

    «Я не знаю, за что Зидан так со мной поступает». Звезда «Реала», который прошел через трудности и проиграл

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 12
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +61

      Mr.Kramer 23 мая 2017, 10:14

      Автор в заглавии статьи четко сформулировал вопрос. Но, к сожалению, в самой статье ответ на этот вопрос не подкрепляется аргументами. В статье просто пересказываются главные события и герои Примеры. Так может стоило назвать статью "Что окружало "Реал" в этом сезоне?".

      0
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 22 мая 2017, 11:22

      Молодцы Реал!!!

      1
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      Рейтинг: +677

      vodomut 22 мая 2017, 11:18

      посмотрим финал ЛЧ,тогда скажем.

      0
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      Рейтинг: +71

      Партос 22 мая 2017, 09:46

      Реал - красавцы! Очень рад за Зинедина! Талантливый человек талантлив во всем!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 22 мая 2017, 09:13

      Реал молодец удачи в финале ЛЧ !!!

      4
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 22 мая 2017, 08:49

      Реал заслужил, как и Зидан,) Осталось еще покорить один рекорд.

      3
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 22 мая 2017, 07:19

      плохо то как судьи тащат барсу даже в последнем матче два пенальти и красная и только тогда хваленые звезды смогли дома выиграть у команды которой уже ни чего не надо было прям как наш калиф на час

      2
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      Рейтинг: +576

      Hala Madrid 22 мая 2017, 05:45

      А что плохого? В целом чемпионат Реал провёл лучше остальных. Да, проигрывали, в т.ч. и Класико, но в итоге оказались всех сильней и я очень этому рад.

      4
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      Рейтинг: +800

      forward33 22 мая 2017, 01:26

      Победителей не судят!
      По поводу плохого сезона Рона очень спорно, на финише он хорош плюс очередной рекорд поставил. В принципе, по статистике Криш забил меньше прошлых лет, но в этом сезоне Зидан применял большую ротацию, вообщем спорно мнение автора.
      https://bombardir.ru/posts/3043

      0
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 21 мая 2017, 23:19

      Стоп, про Реала тёплые слова сказано.Наконец то правду написали.Не возражаю!

      2
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