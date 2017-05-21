«Реал» – чемпион Испании. Это плохо?

По-настоящему в матче «Малаги» и «Реала» все решилось уже на второй минуте. Криштиану Роналду воспользовался передачей Иско и открыл счет. Два лучших игрока Мадрида во второй части сезона сделали результат и в главной игре концовки чемпионата. «Реалу» нужны были три очка. Мадридский клуб их спокойно взял.
«Барселона» в параллельном матче не особенно усердствовала, пропускала от «Эйбара» и провожала Луиса Энрике. «Ты навсегда один из нас», – встретил Луиса баннер, когда команды появлялись на поле. «Реал» выиграл чемпионский титул, но «Барселона» до последнего сохраняла интригу. Противостояние двух главных клубов Испании завершилось победой «Реала». Это плохо? Возможно.
«Реал» – главная команда Мадрида. Теперь точно и безальтернативно. Нынешний сезон убедил в том, что «Атлетико» не способен в долгой перспективе давить на «Реал». Своих конкурентов коллектив Зидана снова уделал в Лиге чемпионов, а в чемпионате опередил на 15 очков.
В следующем сезоне дела «Атлетико» станут еще хуже. Гризманн пока определяется с клубом, а талантливый защитник Эрнандес уже прочувствовал ситуацию и бежит именно в «Реал». Если придется выбирать между «Реалом» и «Атлетико», любой сейчас выберет клуб Флорентино Переса. Они – чемпионы и точно лучше.
Криштиану Роналду снова будут ставить выше Месси, Гризманна и всех остальных. Гол в ворота «Малаги» позволил Роналду стать вторым футболистом, забивавшим в восьми сезонах Примеры подряд 25 и больше голов. Интересно, что первым был как раз Месси. Этот сезон не был лучшим годом Роналду. В «Реале» ему помогали добиваться успеха Иско и даже взбодрившийся Бензема.
Роналду – бренд. Место «Реала» выше всех остальных команд добавляет плюсов к репутации Криштиану. Подобное произойдет со всеми игроками «Реала». Даже Гарет Бэйл, проваливший год из-за травм, будет стоить «МЮ» (если клуб решится на трансфер) миллионов на 20 больше. Чемпионство «Реала» – это плохо для многих его конкурентов. Это не очень позитивно для всего испанского футбола. Но для самого «Реала» это хорошо.
Титул точно заслужил Иско. Талантливый полузащитник доказал Зидану и самому себе, что может прогрессировать даже в условиях жесткой конкуренции. Награду за голы получил и Серхио Рамос. В нынешнем сезоне его мячи часто оказывались самыми важными для мадридской команды. В 27 играх Примеры, в которых Рамос принимал участие, он забил семь голов.
Каземиро – еще один футболист, ставший незаметным героем всего Мадрида. Он колотил крутые голы дальними ударами, а мячи в центре поля выгрызал не хуже Н’Голо Канте из «Челси». «Реал» – прогрессивный клуб. Джокер Альваро Мората вряд ли пожалел, что вернулся в клуб из чемпионского «Ювентуса». Уже скоро Мората сыграет против туринцев в финале Лиги чемпионов. Пока же он пытается понять отличие титулов в Испании и Италии. Выигрывать приятно везде.
«Я не знаю, за что Зидан так со мной поступает». Звезда «Реала», который прошел через трудности и проиграл
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