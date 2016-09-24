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  • Тайна «Краснодара»: как прогресс команды неожиданно привел к уходу Кононова

Тайна «Краснодара»: как прогресс команды неожиданно привел к уходу Кононова

«Краснодар» без Олега Кононова сыграл уже и в еврокубках, и в Кубке, и в чемпионате. Пора бы перевернуть страницу, да не очень получается – настолько «Краснодар» и Кононов друг с другом породнились. Три года классных костюмов, тотального спокойствия во время матчей и тяжелых флеш-интервью, где Олег Георгиевич каждый раз с большим трудом складывал слова в предложения, мыслями все еще играя в футбол со своей командой, но ни разу не хамил в ответ на самые странные вопросы. В нынешнем сезоне «Краснодар» начал круче, чем раньше, а потом вдруг иссяк. Так же, как раньше. Руководство дало добро на отставку. А вопрос «но зачем?!» остался без ответа.

Мы попробуем ответить на него, используя всевозможные цифры, но столкнемся со странностями, которые загонят нас в тупик. Потому что «Краснодар» Кононова одновременно и прост, как колющие точные удары Смолова, и сложен, как хитроумные комбинации, которые команда плела все эти годы.

Итак, мы собрали 13 статистических показателей «Краснодара» за три года. Те, что есть в общем доступе на сайте Whoscored.

Улучшений в последнем сезоне достигли сразу 9 из 13 компонентов. Где-то всего на чуть-чуть, где-то очень заметно, но «Краснодар» действительно прибавил. Что за четыре показателя, где не было улучшений? На один процент упала точность ударов, но это уж очень незначительная цифра. В дриблинг пускаться стали меньше, но увеличилось и количество точных длинных/коротких передач, и количество обостряющих – «Краснодар» стал еще более командным, так что «падение дриблинга» тоже за минус не примешь. Ошибки при приеме мяча росли с каждым сезоном, но, во-первых, это логично, если растут процент владения и количество передач, то и риск ошибки – выше, во-вторых, в РФПЛ этот показатель неуклонно растет у всех команд. Скажем, у «Зенита» за пару лет он возрос с 7,8 до 11,5. Еще один компонент – офсайды – да, чуть больше, чем в первый сезон, но заметно меньше предыдущего.

Бронза, финал Кубка, дебют в еврокубках и другие достижения Кононова во главе «Краснодара»

То есть, фактически, «Краснодар» медленно, но верно прогрессирует, цифры об этом прямо-таки кричат. Думаете, в сезоне-2016/17 показатели стали хуже? Совсем нет. Количество ударов выросло, процент владения остался на уровне 56, процент точных передач подрос, обостряющих передач стало заметно больше, а бить по воротам краснодарского клуба стали гораздо реже. Это легко увидеть по итоговым цифрам после шести туров, чтобы понять – «Краснодар» пытается быть еще лучше, никакого провала в игровом плане не случилось.

В чем же тогда дело? Смотрим главные достижения Кононова в каждом из турниров:

Как все по-разному у «Краснодара» – в каждом из трех сезонов добивались чего-то наивысшего. Было бы понятно, если б, скажем, финал Кубка состоялся в сезоне-2014/15, а уже в следующем – медали и выход в плей-офф Лиги Европы. Однако ж нет, сначала «Краснодар» добрался до финала, затем стал третьим в чемпионате, затем вышел из группы в еврокубке. Довольно странная последовательность. Которую никак не свяжешь со статистическими показателями на первой картинке.

Теперь о важных матчах. Когда «Краснодар» только строился, ему часто не слишком удавались игры против фаворитов, он долгое время терпел неудачи в Москве. С приходом Кононова про это как-то стали забывать, хотя ужасы а-ля 1:5 от ЦСКА и 0:4 от «Зенита» все равно проскальзывали. В первом сезоне Кононова «Краснодар» собрал всего 6 очков в восьми матчах против «Зенита», ЦСКА, «Спартака» и «Локомотива», но потихоньку становился конкурентоспособным и потом уже не стеснялся отнимать очки у питерцев, побеждать армейцев и громко дубасить спартаковцев. В бронзовом сезоне взяли целых 15 очков, но в прошлом – вдруг опять вернулись к прежним раскладам: всего 7 баллов, а у «Спартака» и «Локо» «Краснодар» не взял вообще ни одного. Можно включить еще и пятую команду – в первые два сезона мощное «Динамо», а в третий – сильный «Ростов», но на общую картину это никак не повлияет.

Итак, по результатам «Краснодар» относительно стабилен (место в пятерке), но в целом совсем не последователен. С матчами против конкурентов – примерно та же история. Получается, что игровой статистический прогресс особо ничего команде не дает и на итоговых раскладах не отражается.

Интересно было бы еще поразмыслить с точки зрения серий – на что-то указывает эта статистика, есть ли в ней какая-то закономерность?

  • Максимальное количество туров с забитыми голами (27) – случилось в первый сезон;
  • Максимальное количество матчей подряд без поражений (13) – прошло во второй сезон;
  • Максимальное количество сухих матчей (14) – отыграли в третий сезон.

Путаницы еще больше. Особняком стоит беспроигрышный отрезок, когда «Краснодар» не проигрывал всю весну 2015-го и едва не попал в зону Лиги чемпионов. Остальные показатели примерно равны, но обращают на себя внимание как раз те, что лучше удались в предыдущем сезоне – это пять побед подряд и сразу 14 матчей без пропущенных голов. К общему небольшому прогрессу в игровом плане по сравнению с сезонами-2013/14 и 2014/15 это тоже можно отнести. Вопрос: почему это не повлияло на итоговый результат, и «Краснодар» не выиграл Кубок, остался без медалей, да еще и сгорел в Лиге Европы «Спарте», которую в нынешнем сезоне вышвырнули из ЛЧ и лишь каким-то чудом не выкинули из ЛЕ?

Еще один момент. «Краснодар» ни в одном из сезонов при Кононове не смог взять максимум очков у четырех слабейших команд чемпионата (двух, что в стыках, и двух, что вылетели). Вместо 24 баллов «Краснодар» набирал 17-18-18 за три сезона: проиграл всего лишь раз, но побеждал не всегда. Из квартета самых слабых в прошлом сезоне парни Кононова дважды переиграли лишь «Динамо». Пока Федор Смолов развивал свой инстинкт убийцы, команда губила его в играх с аутсайдерами.

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Тот факт, что «Краснодар» совершенно не страдал из-за каких-либо кадровых решений и эпидемий травм (на долгий срок выбывали Жоаозиньо и Мамаев, но тут же находились сменщики) – немного упрощает ситуацию, можно не отвлекаться на мелочи. Мы получаем четкую картину: «Краснодар» по игровым компонентам прогрессирует, по результатам – нет. И запутываемся еще больше, ведь причин может быть масса:

  • Неспособность действовать прагматично;
  • Неспособность менять схему, хотя кадры позволяют;
  • Отсутствие свежих эмоций – некому завести команду;
  • Ставшие непростыми отношения с руководством, которое наверняка хочет в Лигу чемпионов;
  • Простое стечение обстоятельств – набери на 4 очка больше в прошлом сезоне, и снова здравствуй, бронза.

Легче всего прилепить к Кононову обидный ярлык «достиг потолка», хотя первые три пункта как раз явно на это указывают. К тому же, по сравнению с сезоном-2014/15 в розыгрыше 2015/16 команда сдала на одну позицию. Допустим, Кононов действительно достиг потолка, а разогнаться на старте нового сезона его подопечным не удалось – повод ли это для смены тренера здесь и сейчас?

При Кононове мы видели хоть какую-то стабильность – жутких провалов команда не допускала, в пятерке в любом случае была, до трофея едва не долетела, к Европе попривыкла. Что кардинально изменилось бы в этом году? Мы вполне объективно оценивали чемпионские шансы «Краснодара», да и провала бы никакого не случилось, к нему просто нет предпосылок, провалов не было и раньше, происходили лишь небольшие спады. Наиболее непонятным является решение руководства расстаться с Кононовым прямо посреди сезона. Может быть, именно кононовская стабильность и утомила краснодарских боссов, но неужели они так уверены в том, что другой тренер на данном этапе даст им больше? О последствиях этой отставки можно будет судить гораздо позже.

Пока же становится понятно: «Краснодар» при Кононове сумел добиться прогресса, однако на результатах это сказалось едва ли не в обратную сторону. И следующим работодателям белорусского специалиста предстоит над этим задуматься. Но совершенно неясно, какой путь ждет теперь «Краснодар».

И все же жаль, что они расстались. Или мы просто слишком к ним привыкли?

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Россия. Премьер-лига Россия Краснодар Шалимов Игорь Кононов Олег Галицкий Сергей
Комментарии (14)
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udavMike
1474706367
зря,очень зря убрали
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Nikitich
1474720461
Странно. Сначала съели "Кубань", теперь взялись за "Краснодар"? Кому это надо?
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Юрий Крутько
1474724022
У Сергея Николаевича амбиции на 1 место в РФПЛ, так пусть пригласил(купил) бы сначала по очень хорошему (ну очень хорошему) игроку в каждую линию, а потом спросил бы за результат.А то сразу увольнять, причем здесь Кононов?Состав у Краснодара,(в Премьер-лиге)где-то четвертый или пятый,ну максимум третий, отсюда и место.Не всем же быть "ЛЕСТЕРОМ"!
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lihindic
1474728998
да
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477
1474734580
По любому ОЛЕГУ ГЕОРГИЕВИЧУ БОЛЬШОЕ УВАЖЕНИЕ!!!!!! СПАСИБО!!!!!!!
Ответить
ТОЛЬКО ФУТБОЛ
1474743319
ГАЛИЦКИЙ НЕ САМОДУР....ДАВАЙТЕ ПОСМОТРИМ ...ЧТО ДАЛЬШЕ БУДЕТ
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ruverzema29rus
1474744084
Бердыев вроде без работы!
Ответить
Ильгизар И
1474777441
Краснодар вперед
Ответить
GM
1474779850
"Мы знаем, что мы ничего не знаем и об этом напишем большую, красивую статью"
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Igorello97
1474787696
Вопрос кто будет новым тренером, вряд ли Шалимов
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