Украшение русского бомбардира. Как выглядит новая девушка Федора Смолова

Смолов привычно возглавляет список голеадоров российского чемпионата и не забывает о личной жизни. Вкус к обладательницам титула «Мисс Россия» у Федора так же стабилен, как и голевое чутье.

Новую пассию Смолова зовут София Никитчук – родилась эта красавица в городе Снежинск в семье военного (папа) и врача (мама). В Екатеринбурге София поступила в университет на специальность «Управление персоналом» и занялась модельным бизнесом. Пару лет назад она победила на городском конкурсе красоты, а в 2015-м опередила конкуренток по всей стране, выиграв титул «Мисс Россия» (ведущей, кстати, тогда была Виктория Лопырева – бывшая жена Смолова). Дальше – второе место на конкурсе «Мисс мира».

text text Апр 23 2015 в 12:28 PDT

text text Мар 12 2016 в 8:01 PST

text text Сен 7 2016 в 9:37 PDT

text text Сен 8 2016 в 3:40 PDT

text text Авг 26 2015 в 5:27 PDT

По словам Софии, работа моделью ей не слишком по душе. «Я не хочу быть моделью. Некоторые девочки грезят о подиумах, но я не люблю показывать одежду, прическу, макияж. Мне всегда хотелось показать себя как личность. Раньше я была на обложке журнала, представляя образ, сейчас на обложке уже я как личность и как человек с определенным статусом», – призналась девушка после победы на конкурсе.

text text Апр 2 2015 в 5:08 PDT

text text Июн 3 2016 в 5:28 PDT

text text Июн 8 2016 в 1:32 PDT

text text Сен 6 2014 в 7:22 PDT

text text Янв 1 2015 в 4:32 PST

text text Янв 7 2015 в 6:08 PST

text text Июн 24 2015 в 5:10 PDT

А на вопрос – какая компания ей по душе, София отвечает: «Это не шоу-бизнес, это не певцы, рэперы, это не политики. Это скорее богема, может быть, даже и не российская. Мне нравится европейский менталитет, то, насколько они простые».

text text Авг 20 2015 в 7:53 PDT

text text Сен 12 2015 в 2:43 PDT

text text Окт 20 2015 в 8:01 PDT

text text Апр 30 2016 в 3:11 PDT

text text Май 1 2016 в 8:39 PDT

text text Май 2 2016 в 12:37 PDT

text text Май 2 2016 в 9:55 PDT

text text Май 5 2016 в 12:56 PDT

text Май 27 2016 в 10:04 PDT

text text Июн 18 2016 в 1:58 PDT

text text Июн 26 2016 в 12:59 PDT

text text Июн 27 2016 в 12:07 PDT

text text Июл 29 2016 в 7:06 PDT

text text Авг 1 2016 в 4:11 PDT

text text Авг 3 2016 в 8:51 PDT

Сейчас у Софии стартует актерская карьера, она сыграет одну из ролей в историческом сериале под названием … «София». Так уж совпало. Ну а с Федором Смоловым у Софии пока совместных фото нет. Впрочем, может, одна есть. Дальше будет больше?

text Фото опубликовано Fedor Smolov (@smolovfedor_10) Сен 11 2016 в 7:13 PDT

Рафаэлла Сабо – удивительная жена Акселя Витселя

Тамара Горро – девушка, из-за которой Эсекьель Гарай покинул «Зенит»