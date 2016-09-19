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    Украшение русского бомбардира. Как выглядит новая девушка Федора Смолова


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    Голосов: 9
    19.09.2016 17:40
    Смолов привычно возглавляет список голеадоров российского чемпионата и не забывает о личной жизни. Вкус к обладательницам титула «Мисс Россия» у Федора так же стабилен, как и голевое чутье.

    Новую пассию Смолова зовут София Никитчук – родилась эта красавица в городе Снежинск в семье военного (папа) и врача (мама). В Екатеринбурге София поступила в университет на специальность «Управление персоналом» и занялась модельным бизнесом. Пару лет назад она победила на городском конкурсе красоты, а в 2015-м опередила конкуренток по всей стране, выиграв титул «Мисс Россия» (ведущей, кстати, тогда была Виктория Лопырева – бывшая жена Смолова). Дальше – второе место на конкурсе «Мисс мира».

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    По словам Софии, работа моделью ей не слишком по душе. «Я не хочу быть моделью. Некоторые девочки грезят о подиумах, но я не люблю показывать одежду, прическу, макияж. Мне всегда хотелось показать себя как личность. Раньше я была на обложке журнала, представляя образ, сейчас на обложке уже я как личность и как человек с определенным статусом», – призналась девушка после победы на конкурсе.

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    А на вопрос – какая компания ей по душе, София отвечает: «Это не шоу-бизнес, это не певцы, рэперы, это не политики. Это скорее богема, может быть, даже и не российская. Мне нравится европейский менталитет, то, насколько они простые».

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    Сейчас у Софии стартует актерская карьера, она сыграет одну из ролей в историческом сериале под названием … «София». Так уж совпало. Ну а с Федором Смоловым у Софии пока совместных фото нет. Впрочем, может, одна есть. Дальше будет больше?

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    Фото опубликовано Fedor Smolov (@smolovfedor_10)

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Instagram Софии Никитчук
    Рейтинг: 3 Голосов: 9
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +162

      maxon1256 22 сентября 2016, 09:05

      папа по ходу генерал, если столько конкурсов купил. обычная баба

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      Рейтинг: +10

      Rockbaby 20 сентября 2016, 16:31

      Явно лучше, чем та белобрысая

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      Рейтинг: +1640

      PassCSKA 20 сентября 2016, 11:18

      Ну Гэнгста даёт! Риал нигга ФедЬя))

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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 20 сентября 2016, 06:58

      да,нормальная такая девушка! Вы сначала сами попробуйте что нибудь добиться,а потом рассуждайте-красивая или нет,за деньги или нет..Чушь полная! Радуйтесь тому,что имеете и другим не мешайте..

      -3
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      Рейтинг: +37

      Foxitkuban > за ЦСКА с 1980г 25 сентября 2016, 08:11

      А чего она добилась-то? Давно всем известно уже, что на всех этих конкурсах места продаются. Правильно народ говорит - очередная ТП, умеющая только выбирать Гучи, ездить на Бали и селфиться в сортирах. И всё это за чужой счет.

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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 20 сентября 2016, 04:37

      очередная ТП.... "Не люблю быть моделью, хочу быть личностью, европейская богема такая простая.." Кому ты пиз....шь кукла)))))

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      Рейтинг: +156

      Пиво без газа 19 сентября 2016, 23:22

      Худющая, как моё завтра.

      1
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 19 сентября 2016, 21:59

      И что интересного в том, что очередной "звездун" окрутил очередную "мисску"?

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      Рейтинг: +143

      Essence 19 сентября 2016, 21:37

      Вот ну бешеная зарплата,всероссийская известность...и вот ну неужели не найти не доскообразную?!??

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      Рейтинг: +548

      kupryaev > Essence 21 сентября 2016, 03:28

      каждому свое )не всем нравятся жертвы общепита)

      0
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      Рейтинг: +1450

      Sedoi_Goblin 19 сентября 2016, 21:36

      Очередная сказка про красавицу и чудовище.....

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      Рейтинг: +825

      Etiainen 19 сентября 2016, 21:04

      везет же татуированной обезьяне...

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