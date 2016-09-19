Украшение русского бомбардира. Как выглядит новая девушка Федора Смолова

Новую пассию Смолова зовут София Никитчук – родилась эта красавица в городе Снежинск в семье военного (папа) и врача (мама). В Екатеринбурге София поступила в университет на специальность «Управление персоналом» и занялась модельным бизнесом. Пару лет назад она победила на городском конкурсе красоты, а в 2015-м опередила конкуренток по всей стране, выиграв титул «Мисс Россия» (ведущей, кстати, тогда была Виктория Лопырева – бывшая жена Смолова). Дальше – второе место на конкурсе «Мисс мира».
По словам Софии, работа моделью ей не слишком по душе. «Я не хочу быть моделью. Некоторые девочки грезят о подиумах, но я не люблю показывать одежду, прическу, макияж. Мне всегда хотелось показать себя как личность. Раньше я была на обложке журнала, представляя образ, сейчас на обложке уже я как личность и как человек с определенным статусом», – призналась девушка после победы на конкурсе.
А на вопрос – какая компания ей по душе, София отвечает: «Это не шоу-бизнес, это не певцы, рэперы, это не политики. Это скорее богема, может быть, даже и не российская. Мне нравится европейский менталитет, то, насколько они простые».
Сейчас у Софии стартует актерская карьера, она сыграет одну из ролей в историческом сериале под названием … «София». Так уж совпало. Ну а с Федором Смоловым у Софии пока совместных фото нет. Впрочем, может, одна есть. Дальше будет больше?
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