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    Рафаэлла Сабо – удивительная жена Акселя Витселя


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    Голосов: 11
    15.09.2016 19:30
    Аксель Витсель остался в «Зените» и вынужден находить новую мотивацию. «Бомбардир» показывает фотографии девушки, которая поможет бельгийцу не заскучать в России.

    Аксель Витсель мог оказаться в Италии и играть за «Ювентус». Но «Зенит» заблокировал трансфер игрока. Аксель не особенно хотел продолжить жить в Россию, но с такой девушкой можно остаться в любой точке мира.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Instagram
    Рейтинг: 2 Голосов: 11
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +331

      NapaS 18 сентября 2016, 23:23

      не очень

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 16 сентября 2016, 15:50

      Честно говоря не впечатляет, а немного пугает своими татуировками, как будто
      она немного мужчина.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +767

      товрос 16 сентября 2016, 12:51

      потенцию между сиськами повышать

      -1
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      Рейтинг: +100

      Partizanmett 16 сентября 2016, 11:32

      ( . )( . ) большие конечно, а больше нечего добавить)

      2
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    • ...
      Рейтинг: +767

      товрос 16 сентября 2016, 11:19

      что в ней сильно хорошего?

      0
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      Рейтинг: +427

      policepnz 16 сентября 2016, 10:50

      обычная отсосиха с селиконом!

      2
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      Рейтинг: +21

      E2E3 16 сентября 2016, 07:40

      А я бы забил ей пару голов ))))

      4
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 16 сентября 2016, 03:03

      Залепон....

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17971

      арейская 16 сентября 2016, 01:37

      Ну и что в ней удивительного? Накаченными губами и сисями нас уже не удивишь...

      3
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh > арейская 16 сентября 2016, 15:48

      Полностью согласен

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 15 сентября 2016, 23:32

      У нас теперь запрещают всё и вся! Ну а я бы запретил ЭСТЕТИКУ ДИКАРЕЙ для представительниц слабого пола... Все эти тату и пирсинги... Их куриные мозги всё равно не в состоянии понять, что это их уродует... Надо помочь запретительными мерами... Иначе уже никак... Поезд ушёл...

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