Рафаэлла Сабо – удивительная жена Акселя Витселя

Аксель Витсель остался в «Зените» и вынужден находить новую мотивацию. «Бомбардир» показывает фотографии девушки, которая поможет бельгийцу не заскучать в России.

Аксель Витсель мог оказаться в Италии и играть за «Ювентус». Но «Зенит» заблокировал трансфер игрока. Аксель не особенно хотел продолжить жить в Россию, но с такой девушкой можно остаться в любой точке мира.

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