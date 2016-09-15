Рафаэлла Сабо – удивительная жена Акселя Витселя

Аксель Витсель мог оказаться в Италии и играть за «Ювентус». Но «Зенит» заблокировал трансфер игрока. Аксель не особенно хотел продолжить жить в Россию, но с такой девушкой можно остаться в любой точке мира.
Аксель Витсель мог оказаться в Италии и играть за «Ювентус». Но «Зенит» заблокировал трансфер игрока. Аксель не особенно хотел продолжить жить в Россию, но с такой девушкой можно остаться в любой точке мира.
Честно говоря не впечатляет, а немного пугает своими татуировками, как будто
она немного мужчина.
потенцию между сиськами повышать
( . )( . ) большие конечно, а больше нечего добавить)
что в ней сильно хорошего?
А я бы забил ей пару голов ))))
Залепон....
У нас теперь запрещают всё и вся! Ну а я бы запретил ЭСТЕТИКУ ДИКАРЕЙ для представительниц слабого пола... Все эти тату и пирсинги... Их куриные мозги всё равно не в состоянии понять, что это их уродует... Надо помочь запретительными мерами... Иначе уже никак... Поезд ушёл...