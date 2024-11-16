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    • Батраков объяснил, почему не праздновал дебютный гол за сборную России

    Батраков объяснил, почему не праздновал дебютный гол за сборную России

    Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков поделился впечатлениями от дебюта за сборную России.

    • Футболист вышел на замену на 77-й минуте товарищеского матча с Брунеем (11:0).
    • На 79-й минуте он забил гол дальним ударом.

    – Вышел и сразу забил. Так и планировал?

    – Планировал выйти и выполнить установку тренера. И постараться забить.

    – Это дебют мечты – выйти и сразу забить?

    – Да!

    – Считал, сколько прошло между выходом на поле и голом?

    – Нет. Две минуты? Возможно, соперник такое позволил, против другой команды такое могло и не получиться.

    – Гол особенно не праздновал.

    - 10:0, мне кажется праздновать не совсем правильно.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: телеграм-канал сборной России

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    Комментарии (1)
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    VVM1964
    1731709949
    Адекватно, но думаю дело даже не в счете, а в сопернике...
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