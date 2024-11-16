Батраков объяснил, почему не праздновал дебютный гол за сборную России

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков поделился впечатлениями от дебюта за сборную России.

Футболист вышел на замену на 77-й минуте товарищеского матча с Брунеем (11:0).

На 79-й минуте он забил гол дальним ударом.

– Вышел и сразу забил. Так и планировал?

– Планировал выйти и выполнить установку тренера. И постараться забить.

– Это дебют мечты – выйти и сразу забить?

– Да!

– Считал, сколько прошло между выходом на поле и голом?

– Нет. Две минуты? Возможно, соперник такое позволил, против другой команды такое могло и не получиться.

– Гол особенно не праздновал.

- 10:0, мне кажется праздновать не совсем правильно.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов