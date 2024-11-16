Батраков объяснил, почему не праздновал дебютный гол за сборную России

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков поделился впечатлениями от дебюта за сборную России.
- Футболист вышел на замену на 77-й минуте товарищеского матча с Брунеем (11:0).
- На 79-й минуте он забил гол дальним ударом.
– Вышел и сразу забил. Так и планировал?
– Планировал выйти и выполнить установку тренера. И постараться забить.
– Это дебют мечты – выйти и сразу забить?
– Да!
– Считал, сколько прошло между выходом на поле и голом?
– Нет. Две минуты? Возможно, соперник такое позволил, против другой команды такое могло и не получиться.
– Гол особенно не праздновал.
- 10:0, мне кажется праздновать не совсем правильно.
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