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    Соболев прокомментировал безголевую серию в РПЛ

    Нападающий «Зенита» Александр Соболев рассказал о своем отношении к отсутствию забитых мячей в чемпионате России.

    – Не давит отсутствие голов в РПЛ?

    – Особо на это не обращаю внимания.

    – Ждать от вас мячей до конца года?

    – Дай бог. Никогда не ставлю цель забить мяч, всегда думаю только о трех очках для команды.

    Не так важно, кто забьет – хоть Латышонок.

    – У него хороший удар?

    – Наверное. Теоретически он может забить.

    • В августе Соболева купили у «Спартака» за 10 миллионов евро.
    • После трансфера в «Зенит» форвард сделал 2+1 в 12 официальных матчах.
    • В РПЛ на его счету ни одного голевого действия в 8 играх.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    15.11.2024 23:23
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    Комментарии (2)
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    Cleaner
    1731703132
    В матче с Фенербахче Дельфин КЛОУНОМ выглядел...)))
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