Соболев прокомментировал безголевую серию в РПЛ

Нападающий «Зенита» Александр Соболев рассказал о своем отношении к отсутствию забитых мячей в чемпионате России.

– Не давит отсутствие голов в РПЛ?

– Особо на это не обращаю внимания.

– Ждать от вас мячей до конца года?

– Дай бог. Никогда не ставлю цель забить мяч, всегда думаю только о трех очках для команды.

Не так важно, кто забьет – хоть Латышонок.

– У него хороший удар?

– Наверное. Теоретически он может забить.

В августе Соболева купили у «Спартака» за 10 миллионов евро.

После трансфера в «Зенит» форвард сделал 2+1 в 12 официальных матчах.

В РПЛ на его счету ни одного голевого действия в 8 играх.

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