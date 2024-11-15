Соболев прокомментировал безголевую серию в РПЛ

Нападающий «Зенита» Александр Соболев рассказал о своем отношении к отсутствию забитых мячей в чемпионате России.
– Не давит отсутствие голов в РПЛ?
– Особо на это не обращаю внимания.
– Ждать от вас мячей до конца года?
– Дай бог. Никогда не ставлю цель забить мяч, всегда думаю только о трех очках для команды.
Не так важно, кто забьет – хоть Латышонок.
– У него хороший удар?
– Наверное. Теоретически он может забить.
- В августе Соболева купили у «Спартака» за 10 миллионов евро.
- После трансфера в «Зенит» форвард сделал 2+1 в 12 официальных матчах.
- В РПЛ на его счету ни одного голевого действия в 8 играх.
Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов