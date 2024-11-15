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    Карпин раскрыл подробности встречи с Галицким

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о проведении матча с Брунеем в Краснодаре.

    – Огромное спасибо «Краснодару» и городу за прием. 27 тысяч пришли на сборную России, а не на Бруней, что радует. Билеты были проданы все, не доехали пять тысяч.

    – О чем говорили с Галицким?

    – В ресторане пообедали, 95% времени говорили о футболе.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Матч ТВ»

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    15.11.2024 22:46
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    Комментарии (1)
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    Чехов на Садовой
    1731702837
    Зачем было столько интима из беседы открывать? Валера, ты воообще распоясался!
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