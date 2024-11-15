Карпин раскрыл подробности встречи с Галицким

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о проведении матча с Брунеем в Краснодаре.

Россияне разгромили соперника со счетом 11:0.

Это новый рекорд сборной по голам за одну игру.

Команда Карпина выиграла 5 матчей подряд с общим счетом 30:0.

– Огромное спасибо «Краснодару» и городу за прием. 27 тысяч пришли на сборную России, а не на Бруней, что радует. Билеты были проданы все, не доехали пять тысяч.

– О чем говорили с Галицким?

– В ресторане пообедали, 95% времени говорили о футболе.

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