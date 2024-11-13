Карпин встретился с Галицким: подробности

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин пообщался с владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким.

Они встретились сегодня в Японском саду парка «Краснодар».

«Карпин и Галицкий прогулялись по парку в компании генерального директора «Краснодара» Владимира Хашига и помощников главного тренера сборной России Юрия Никифорова и Николая Писарева. После ужина они отправились на прилегающие к парку поля академии «Краснодара», – сообщил источник.

Российская сборная готовится к товарищескому матчу с Брунеем.

Команды сыграют 15 ноября в Краснодаре.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов