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    Карпин встретился с Галицким: подробности

    Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин пообщался с владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким.

    Они встретились сегодня в Японском саду парка «Краснодар».

    «Карпин и Галицкий прогулялись по парку в компании генерального директора «Краснодара» Владимира Хашига и помощников главного тренера сборной России Юрия Никифорова и Николая Писарева. После ужина они отправились на прилегающие к парку поля академии «Краснодара», – сообщил источник.

    • Российская сборная готовится к товарищескому матчу с Брунеем.
    • Команды сыграют 15 ноября в Краснодаре.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Р-Спорт»

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