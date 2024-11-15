Товарищеский матч. Россия уничтожила Бруней – 11:0

Сборная России разгромно победила в товарищеском матче с Брунеем.
Итоговый счет – 11:0 в пользу команды Валерия Карпина.
Это новый рекорд российской сборной – ранее они не забивали больше девяти голов за игру.
До перерыва ворота Брунея удалось поразить четыре раза, после – семь.
Дубль оформил только Иван Обляков, также были забиты два автогола, остальные семь мячей записали в свой актив Евгений Морозов, Лечи Садулаев, Никита Кривцов, Тамерлан Мусаев, Андрей Мостовой, Алексей Батраков и Арсен Адамов.
Товарищеский матч
Россия – Бруней – 11:0 (4:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Обляков, 1; 2:0 – Ихван Отман (в свои ворота), 7; 3:0 – Морозов, 10; 4:0 – Обляков, 28; 5:0 – Садулаев, 48; 6:0 – Кривцов, 57; 7:0 – Мусаев, 62; 8:0 – Мостовой, 67; 9:0 – Аминуддин (в свои ворота), 73; 10:0 – Батраков, 79; 11:0 – Адамов, 88.
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