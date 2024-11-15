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    Товарищеский матч. Россия уничтожила Бруней – 11:0

    Сборная России разгромно победила в товарищеском матче с Брунеем.

    Итоговый счет – 11:0 в пользу команды Валерия Карпина.

    Это новый рекорд российской сборной – ранее они не забивали больше девяти голов за игру.

    До перерыва ворота Брунея удалось поразить четыре раза, после – семь.

    Дубль оформил только Иван Обляков, также были забиты два автогола, остальные семь мячей записали в свой актив Евгений Морозов, Лечи Садулаев, Никита Кривцов, Тамерлан Мусаев, Андрей Мостовой, Алексей Батраков и Арсен Адамов.

    Товарищеский матч

    Россия – Бруней – 11:0 (4:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Обляков, 1; 2:0 – Ихван Отман (в свои ворота), 7; 3:0 – Морозов, 10; 4:0 – Обляков, 28; 5:0 – Садулаев, 48; 6:0 – Кривцов, 57; 7:0 – Мусаев, 62; 8:0 – Мостовой, 67; 9:0 – Аминуддин (в свои ворота), 73; 10:0 – Батраков, 79; 11:0 – Адамов, 88.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 20:52
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    Комментарии (53)
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    Desma
    1731694683
    Уничтожители вроде граждане Брунея?
    Ответить
    timon2401
    1731694819
    ну куйли сказать...топ сборная теперь
    Ответить
    n876
    1731694960
    Для чего такие матчи ?
    Ответить
    Литейный 4 (returned)
    1731695511
    Не смотрел и не собирался смотреть это убожество! Гыгыгы
    Ответить
    Taps
    1731696042
    Какой позор ! Не смотрел и не собирался.
    Ответить
    PushkaStrashnaya
    1731696136
    Великий Бруней был повержен. О Великие боги, дайте нам сил.... думали игроки Брунея.
    Ответить
    Январь 59
    1731696234
    Нормально всё нормально. Показали людям из далёкого Брунея что такое Россия, и что такое в России стадион построенный на средства одного человека. Показали им базу, академию. Азиаты в полном шоке. Таких стадионов они никогда не видели и больше никогда не увидят. Ну покуражи наши ребята, повеселили Краснодарских болельщиков. Ну что вы такие все нудные. Не надо быть такими злыми. Тихо порадовались и вспомнили, как сборная России не смогла обыграть Словению, как не смогли победить в отборочных играх почтальонов. Всем добра и хорошего настроения.
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    Semenycch
    1731696251
    Это просто постыдство какое то. Давайте играть еще со сборными младших групп детских садов из любой страны мира. И радоваться этому безобразию!
    Ответить
    Серый212918
    1731696307
    Брунею за каждый наш гол поди компенсацию РФС выплатит. У них же всё включено.
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    insider_retro
    1731696743
    Что-то от гордости глаз не дёргается...
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