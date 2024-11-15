Аршавин высказался о результате матча Россия – Бруней

Андрей Аршавин поделился впечатлениями от товарищеского матча между сборными России и Брунея.

Россияне разгромили соперника со счетом 11:0.

Это новый рекорд сборной по голам за одну игру.

Команда Карпина выиграла 5 матчей подряд с общим счетом 30:0.

«Думаю, что Карпин хотел, чтобы забили побольше голов. Все это получилось.

Ни о каком спорте в этом матче мы говорить не можем. Это просто представление, что хорошо один раз в году. Если это будет каждое европейское окно, то это будет фарс.

Сборная России правильно отнеслась к сопернику, легко раскатывала. Да, не получалось забить с комбинаций», – сказал Аршавин.

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