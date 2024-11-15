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    Аршавин высказался о результате матча Россия – Бруней

    Андрей Аршавин поделился впечатлениями от товарищеского матча между сборными России и Брунея.

    «Думаю, что Карпин хотел, чтобы забили побольше голов. Все это получилось.

    Ни о каком спорте в этом матче мы говорить не можем. Это просто представление, что хорошо один раз в году. Если это будет каждое европейское окно, то это будет фарс.

    Сборная России правильно отнеслась к сопернику, легко раскатывала. Да, не получалось забить с комбинаций», – сказал Аршавин.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    15.11.2024 23:47
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    Комментарии (1)
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    DeStar
    1731706914
    ну сама команда сделала все что должна была сделать. Забивала, не останавливалась. Н умогли больше забить, пижонили в первом тайме, но всем и так все было ясно не к сборной вопросы. а к тем кто таких соперников организует. было бы 3-0 , вот тогда были бы вопросы и к игрокам
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