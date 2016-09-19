Украшение русского бомбардира. Как выглядит новая девушка Федора Смолова

Новую пассию Смолова зовут София Никитчук – родилась эта красавица в городе Снежинск в семье военного (папа) и врача (мама). В Екатеринбурге София поступила в университет на специальность «Управление персоналом» и занялась модельным бизнесом. Пару лет назад она победила на городском конкурсе красоты, а в 2015-м опередила конкуренток по всей стране, выиграв титул «Мисс Россия» (ведущей, кстати, тогда была Виктория Лопырева – бывшая жена Смолова). Дальше – второе место на конкурсе «Мисс мира».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

По словам Софии, работа моделью ей не слишком по душе. «Я не хочу быть моделью. Некоторые девочки грезят о подиумах, но я не люблю показывать одежду, прическу, макияж. Мне всегда хотелось показать себя как личность. Раньше я была на обложке журнала, представляя образ, сейчас на обложке уже я как личность и как человек с определенным статусом», – призналась девушка после победы на конкурсе.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

А на вопрос – какая компания ей по душе, София отвечает: «Это не шоу-бизнес, это не певцы, рэперы, это не политики. Это скорее богема, может быть, даже и не российская. Мне нравится европейский менталитет, то, насколько они простые».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Сейчас у Софии стартует актерская карьера, она сыграет одну из ролей в историческом сериале под названием … «София». Так уж совпало. Ну а с Федором Смоловым у Софии пока совместных фото нет. Впрочем, может, одна есть. Дальше будет больше?

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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