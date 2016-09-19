Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Украшение русского бомбардира. Как выглядит новая девушка Федора Смолова

Украшение русского бомбардира. Как выглядит новая девушка Федора Смолова

Новую пассию Смолова зовут София Никитчук – родилась эта красавица в городе Снежинск в семье военного (папа) и врача (мама). В Екатеринбурге София поступила в университет на специальность «Управление персоналом» и занялась модельным бизнесом. Пару лет назад она победила на городском конкурсе красоты, а в 2015-м опередила конкуренток по всей стране, выиграв титул «Мисс Россия» (ведущей, кстати, тогда была Виктория Лопырева – бывшая жена Смолова). Дальше – второе место на конкурсе «Мисс мира».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

По словам Софии, работа моделью ей не слишком по душе. «Я не хочу быть моделью. Некоторые девочки грезят о подиумах, но я не люблю показывать одежду, прическу, макияж. Мне всегда хотелось показать себя как личность. Раньше я была на обложке журнала, представляя образ, сейчас на обложке уже я как личность и как человек с определенным статусом», – призналась девушка после победы на конкурсе.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

А на вопрос – какая компания ей по душе, София отвечает: «Это не шоу-бизнес, это не певцы, рэперы, это не политики. Это скорее богема, может быть, даже и не российская. Мне нравится европейский менталитет, то, насколько они простые».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Сейчас у Софии стартует актерская карьера, она сыграет одну из ролей в историческом сериале под названием … «София». Так уж совпало. Ну а с Федором Смоловым у Софии пока совместных фото нет. Впрочем, может, одна есть. Дальше будет больше?

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Рафаэлла Сабо – удивительная жена Акселя Витселя

Тамара Горро – девушка, из-за которой Эсекьель Гарай покинул «Зенит»

Россия. Премьер-лига Россия Краснодар Смолов Федор
Комментарии (24)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Garrincha58
1474298311
получше чем Лопырева да и помоложе
Ответить
опус 2
1474299340
Пусть спит с кем хочет ,главное чтоб забивал !
Ответить
ТОЛЬКО ФУТБОЛ
1474299598
УРРРРААААА)....БЕЗ СИЛИКОНА ВРОДЕ
Ответить
Челнинец
1474304859
Девушки только смотрят у кого кошелек больше, неважно симпатичный человек или нет)
Ответить
Etiainen
1474308278
везет же татуированной обезьяне...
Ответить
Essence
1474310268
Вот ну бешеная зарплата,всероссийская известность...и вот ну неужели не найти не доскообразную?!??
Ответить
VVM1964
1474310577
КЛЕВАЯ !!!
Ответить
multiscan
1474311553
И что интересного в том, что очередной "звездун" окрутил очередную "мисску"?
Ответить
Superviser77
1474335441
очередная ТП.... "Не люблю быть моделью, хочу быть личностью, европейская богема такая простая.." Кому ты пиз....шь кукла)))))
Ответить
за ЦСКА с 1980г
1474343917
да,нормальная такая девушка! Вы сначала сами попробуйте что нибудь добиться,а потом рассуждайте-красивая или нет,за деньги или нет..Чушь полная! Радуйтесь тому,что имеете и другим не мешайте..
Ответить
Главные новости
Тренер «Галатасарая» оценил игру Батракова в матче с его первым ассистом
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
1
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
Вчера, 22:31
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+