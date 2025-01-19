Агент сказал, сколько «Зенит» реально заплатит за Энрике: «Все остальное – виртуальные цифры»

Агент Теймураз Лепсая прокомментировал готовящийся трансфер вингера «Ботафого» Луиса Энрике в «Зенит».

«Что касается цифр, которые звучат в прессе, – 35 миллионов. Нужно понимать, что это цифры виртуальные.

Потому что «Зенит» реально заплатит только 10 миллионов и избавится от трансферной ошибки в виде Артура, который явно не соответствует тому уровню, на который клуб рассчитывал, приобретая его.

Также летом уйдет демотивированный Вендел. Правда, даже демотивированный Вендел выглядит одной из звезд чемпионата России. Но тем не менее, понятно, что он уже давно хочет «Зенит» покинуть.

Словом, 35 миллионов – это звучит громко, но если реально разобраться, то это во многом цифры виртуальные. Повторюсь, реальных денег «Зенит» потратит в районе 10 миллионов», – сказал Лепсая.