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    • Агент сказал, сколько «Зенит» реально заплатит за Энрике: «Все остальное – виртуальные цифры»

    Агент сказал, сколько «Зенит» реально заплатит за Энрике: «Все остальное – виртуальные цифры»

    Агент Теймураз Лепсая прокомментировал готовящийся трансфер вингера «Ботафого» Луиса Энрике в «Зенит».

    «Что касается цифр, которые звучат в прессе, – 35 миллионов. Нужно понимать, что это цифры виртуальные.

    Потому что «Зенит» реально заплатит только 10 миллионов и избавится от трансферной ошибки в виде Артура, который явно не соответствует тому уровню, на который клуб рассчитывал, приобретая его.

    Также летом уйдет демотивированный Вендел. Правда, даже демотивированный Вендел выглядит одной из звезд чемпионата России. Но тем не менее, понятно, что он уже давно хочет «Зенит» покинуть.

    Словом, 35 миллионов – это звучит громко, но если реально разобраться, то это во многом цифры виртуальные. Повторюсь, реальных денег «Зенит» потратит в районе 10 миллионов», – сказал Лепсая.

    • 24-летний футболист имеет опыт выступлений в Европе в составе «Бетиса».
    • Его рыночная стоимость – 22 миллиона евро.
    • В составе «Ботафого» Энрике забил 12 голов и сделал 6 ассистов в 55 матчах.

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    Источник: Metaratings

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    19.01.2025 23:11
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    Комментарии (27)
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    ivany4
    1737347872
    Агент Теймураз Лепсая - сказочник в штате газпрема.)) Неужели эти "манагеры от спорта" думают, что народ настолько глуп, что не умеет найти и прочитать информацию из первоисточника? Давайте посмотрим на этого Энрике в деле, как бы он не оказаться "очередным Пэдро с бразильской ярмарки".)) Вероятно все уже понимают, чем может оказаться, в большинстве случаев, товар, завернутый в яркую упаковку и с завышенной ценой.))
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    Борис34684
    1737349289
    Конечно все искренне поверят агенту, кто бы сомневался. И то что по словам агента и Артур и Вендел покинут зенит бесплатно, тоже поверят. Сказочник однако.
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    lordmrv
    1737353276
    Подсчет из серии 2,50 и 2,50 это 7,50, ты мне десятку дал, вот твой рубль сдачи.
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    Skull_Boy
    1737353846
    Да да, а на практике выйдет все 50 и как показывает практика гениальные в Россию не едут, а только хлам
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    Александр.Т.
    1737358297
    Чушь несет , что то он не посчитал траты на покупку Артура и Вендела , на их зарплату за все время , за переподписания контракта Вендела с лучшими условиями так де выплаты их агентам, так что явно не 10миллионов
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    Интерес
    1737359656
    Лепсая жизнь начал с нуля...Ведь все перечисленные достались ГаЗениту бесплатно,как воспитанники своей школы!А самое главное,о чём говорят в оправдание провальной финансовой сделки-"Вендел всё равно не хочет играть в России!".
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    Хулиганин
    1737363386
    Надо было еще Соболева добавить. Вообще бы в 0 вышли.
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    Олег-Ильичёв-google
    1737364833
    Как же пучит москвабадских упырей и их шл.юх!
    Ответить
    Владимир-Филиппов-vkontak
    1737383817
    Давайте, хрюканы, больше визга! Что-то вы как будто подсдулись, не узнаю вас!
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    FCSpartakM
    1737391339
    вроде человек с цифрами работает,а несет такую дичь. Посчитал разницу между сорока и 30. Это бы все работало, если зенит Вендела и Артура взял бесплатно. Тогда бы зенит формально 10ку заплатил бы.
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