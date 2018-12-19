Смолов не так ужасен, как вы думаете

За первую часть сезона 2017/18 Смолов забил 10 голов. За осенний отрезок этого сезона – всего четыре. Регресс Смолова понятен. Во-первых, летом он поменял яркий и бодрый «Краснодар» Мусаева на непонятный «Локомотив» Семина. По некоторым слухами, Семин при работе с «Локо» использует старые методы (чем не очень довольны братья Миранчуки и Игорь Денисов) – переход с места, где учат современному футболу, в команду, где вспоминаешь советские времена с каждым новым упражнением, сильно бьет по форме. Во-вторых, в конце сентября он получил травму плеча и пропустил около месяца.

Тем не менее, обвинять Смолова и тем более травить – нельзя. Пусть, нападающий находится не в идеальной форме, но делает все, чтобы вернуться на нормальный уровень.

Он – один из лучших в «Локомотиве»

Если уж обвинять Смолова в отвратительной форме, то стоит затронуть весь «Локомотив». За первую часть сезона РПЛ нападающий забил в футболке «Локо» три мяча (еще один – за «Краснодар»), столько же у Фарфана. Выше Смолова и Фарфана в списке лучших бомбардиров команды идет только Алексей Миранчук (у него 4 гола). У второго номинального форварда «Локо» Эдера всего один результативный удар в пятнадцати матчах РПЛ в этом сезоне.

После ухода из «Краснодара» Шалимов сказал: «Мы освобождали Смолова от обороны, когда мяч был у соперника на нашей половине поля. В какой-то момент он перестал выполнять установку – стал низко опускаться, смещаться на фланги. И тут игра сломалась, потому что для него важно забивать». Статистика показывает: в этом сезоне Смолов бегает на свою половину на 35% чаще, чем в прошлом. В среднем в прошлом полугодии за матч он наносил 6,1 ударов, в этом – 3,7. Низкую результативность можно связать с частой подстраховкой в защите.

Но, скорее всего, она больше связана с Семиным, чем с тем, что нападающий так и не адаптировался к «Локо». Семин несколько сезонов подряд ставит хаотичный футбол с кучей навесов, странными комбинациями в центре поля. Смолов не был готов к этому. В «Краснодаре» играли через него: все передачи летели точно в ноги Федора, ему оставалось лишь точно пробить по воротам. В «Локомотиве» же очень трудно постоянно откликаться на двухметровые навесы Игнатьева даже 187-сантиметровому нападающему.

У «Локомотива» проблемы со Смоловым. Семин делает только хуже

Смолов повзрослел

Смолов давно стремится в Европу. В идеале нужно было уехать еще прошлым летом, когда им интересовались дортмундская «Боруссия», «Байер» и еще несколько крепких клубов. Зима сезона-2017/18 – тоже была неплохим вариантом для перехода, но Смолов почему-то сосредоточился на выступлении в чемпионате России.

Этим летом Смолов неудачно выступил на ЧМ-2018: проиграл конкуренцию Дзюбе, ни разу не забил, запустил кривой пенальти в серии с Хорватией. А потом уничтожил себя фразой о промахах Джордана. За месяц чемпионата мира Смолов ослаб морально и таким же вошел в новый сезон чемпионата России. Уехать сейчас в какую-нибудь хорошую команду было бы просто нереально. А борьба за выживание в АПЛ или даже чемпионство в Турции возбуждает не так сильно, как война за «золото» РПЛ.

Кажется, в случае Смолова произошло какое-то взросление, понимание своей ситуации. В феврале ему будет 29, он провалил важнейший турнир в своей карьере. Есть подозрение, что Смолов уже сам не верит, что получится уехать в какую-нибудь сильную команду из топ-5 лиг. В России замечательно все: у него есть твердое место в составе, хорошая зарплата, вызовы из сборной. В другой лиге же нужно адаптироваться к новым условиям игры, жизни. Есть подозрение, что провал просто добьет Смолова-нападающего и приблизит его к состоянию Павлюченко, когда тот вернулся из «Тоттенхэма»: игра не шла, голов было слишком мало.

РПЛ убережет Смолова от такого поворота. А если он все же захочет поэкспериментировать с европейскими лигами, то можно вспомнить случай: Кержаков уехал в «Цюрих» в 34 года и всего за пару месяцев стал лидером команды.

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Смолов дебютировал в Лиге чемпионов в 28 лет в провальном матче с «Порту» («Локомотив» проиграл со счетом 1:4), после тяжелой травмы. Но сразу же после игры сказал: «Чувствую себя еще не на все сто процентов, но уже готов играть 90 минут». Ситуация могла бы сломать его физически, но Смолов все так же широко улыбается на камеры и дает журналистам позитивные комментарии.

text text text Публикация от text (@smolovfedor_10) 4 Ноя 2018 в 3:46 PST

Смолов в порядке: забивает, вызывается в сборную, все еще остается одним из самых опасных российских нападающих. Для выхода из коматозного состояния нужно лишь немного времени. Летом он резко поменял обстановку и так и не привык к «Локо». Для этого у нападающего будут целые зимние сборы.

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