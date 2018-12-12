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    «Локо» нужна революция. Иначе все будет, как в «Спартаке»


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    Голосов: 8
    12.12.2018 13:30
    Руководству нужно срочно разрешить конфликт между президентом и тренером.

    «Локомотив» проиграл «Шальке» с полурезервным составом, вылетел из Лиги чемпионов и не попал даже в плей-офф Лиги Европы. Печально даже не то, что «Локо» остался без еврокубковой весны, а то, как это получилось. У «Локо» было пару реальных шансов (например, удар Денисова выше ворот), все остальные так и завершились на начальной стадии развития. Периодически даже складывалось ощущение, что «Локомотив» не хочет забивать, что «Шальке» победа была нужнее.

    После игры журналист и инсайдер Василий Конов написал: «В свете провала в Европе ждем очень жаркого совета директоров в «Локо». А на нем возможно все». Кажется, это тот самый момент, когда на собрании должна произойти хотя бы одна важная перестановка. По-другому, весной нельзя выиграть ни один из оставшихся трофеев.

    Что происходит с игрой

    Семин конфликтует с Геркусом – это не секрет. Но если главным козырем Палыча в прошлом сезоне было чемпионство, то в этом сильных карт у него нет. Суперкубок «Локомотив» проиграл, из Лиги чемпионов вылетел, в Лигу Европы не попал. «Локо» тащится на пятом месте в чемпионате и проигрывает почти все принципиальные матчи. Пока что средства, вложенные в летнее трансферное окно, ни разу не оправдались.

    К примеру, Смолов за несколько месяцев в Москве даже не приблизился к идеальной форме. К концу осенней части прошлого сезона нападающий забил десять голов в РПЛ, в этот раз он отличился всего 4 раза. В случае со Смоловым работает психологический фактор. Кажется, он так и не адаптировался к футболу «Локомотива». «Краснодар» играл через него. В игре «Локо» нет системности, Семин не привык действовать через одного игрока, и это сильно ударило по результативности Смолова.

    У «Локо» после чемпионского сезона не произошло никаких изменений. Как Игнатьев бегал в атаку и (часто) навешивал в никуда, так все и осталось. Как опорники и центральные полузащитники подключались к атакам, так и продолжают это делать. Наглядный пример: в этом сезоне полузащитники центральной линии забили 5 из 23 голов «Локо» (около 22%), в прошлом этом показатель составлял 26% (11 голов из 41).

    Семин часто переходит со схемы с 4 защитниками на расстановку с 5 игроками обороны, но эффекта от этого не было никакого. «Локомотив» играет по тем же принципам, тактическая идея не меняется.

    Что за война между руководством и тренером

    В плане популярности «Локо» сильно далек от «Спартака». В противном случае в «Локомотиве» был такой же пожар, как и у соперников по дерби. Ситуации, кстати, очень схожи. У «Локомотива» проблема с лидером: Мануэл Фернандеш не попадает в стартовый состав (версия о травме уже не кажется правдоподобной) и несколько матчей начинает на скамейке. У «Локомотива» все плохо с игрой, хотя в составе появляются молодые игроки (Баринов закрепился в основе, недавно во взрослой команде дебютировали Куликов и Тугарев). В «Локомотиве» непростая ситуация с главным тренером.

    Последний пункт связан с не идеальными отношениями между руководителями и Семиным – их можно разделить на три момента. Первый – Семин практически открыто критикует боссов через прессу. Второй – руководство намеками говорит о косяках тренера. Третий – Семин выпускает книгу, в которой, к примеру, задается вопросом, как Эрик Штоффельхаус стал спортивным директором.

    При этом открыто идти друг против друга ни одна из сторон не может. У Семина нет поддержки со стороны Геркуса (что бы не говорил сам Геркус). Если он еще больше активизируется против президента команды, то, наверняка, на это как-то отреагирует РЖД. Геркус не очень доволен Семиным. Но, уволив тренера, функционер нарвется на болельщиков, большинство из которых поддерживают именно Семина.

    Что делать

    В этой ситуации нужно что-то решать именно совету директоров и РЖД. «Спартак» – наглядный пример того, как все может развалиться при полном бездействии владельцев. Руководителям «Локомотива» нужно решать появившиеся проблемы именно до начала весенней части чемпионата.

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    С одной стороны, есть президент, который выкладывается по полной, чтобы вернуть болельщиков и снова принести результаты команде. С другой стороны, есть тренер, с которым «Локо» стал чемпионом впервые за 14 лет (да и вообще: заработал все три «золота» чемпионата России). Очень сложно встать на чью-либо сторону. Но это тот случай, когда нужно это сделать: иначе все разрушится окончательно.

    Материалы по теме:

    Пятиминутное чудо Фарфана принесло победу «Локо». Хотя сезон у игрока не клеится

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, ФК «Локомотив»
    Рейтинг: 3 Голосов: 8
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    Комментарии24
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    • ...
      Рейтинг: +213

      nik_59 13 декабря 2018, 19:06

      "Семин не привык действовать через одного игрока, и это сильно ударило по результативности Смолова."(Цитата) Если игрок сильный, то команда автоматом будет играть на него. Если нет, то всё понятно и так.

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      Рейтинг: +89

      Klop-22 13 декабря 2018, 16:03

      Да вам до Спартака как мне до китая раком ...

      0
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      Рейтинг: +152

      sampos 13 декабря 2018, 14:38

      На Миранчуках все владения мячом заканчивались, Смолов до сих пор ворота не найдёт, даже с линии ворот, фамилии некоторых игруль за игру один-два раза упомянули. Куда делась команда? Наверное в кассу за баблом.

      0
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      Рейтинг: +2420

      zritelx 13 декабря 2018, 10:01

      Даже не поклонник Локомотива должен признать что Семин по российским меркам однозначно топ-тренер высшего уровня , а вот президент клуба сидящий на деньгах госкорпорации , отнюдь не президент ЦСКА, и не Филатов.

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      Рейтинг: +1637

      anri1703 12 декабря 2018, 17:39

      да локо в лч провалился но тут отчасти не везение в половине матчей 2 гола от шальке на последних секундах 1(+2 очка и - 4 шальке) матч с порту порту забил все что мог локо подвела реализация(минимум 1 очко) но это все из серии если бы да кабы и по поводу локо тащится на 5 месте !!! ЦСКА и локо провалили старт сезона но еще тур назад локо был на 3 месте но авторы бомбардира как всегда торопятся с выводами (вспомните прошлый тура так до 8 когда говорили зенит чемпион чемпионат можно заканчивать Спартак вообще в еврокубки не попадет) все перестановки в межсезонье надо делать если вообще надо локо еще в кубке да и в чемпионате за 3ку еще вполне реально побороться не надо поспешных выводов весной тот же зенит может пойти на спад да и Краснодар на хвосте хотя я не удивлюсь если скоро статья выйдет что Краснодар не готов чемпионом стать и тд

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 12 декабря 2018, 17:17

      Юрий Палыч, все когда то уходит... нам нужен другой локо.... после бабы все пошло наперекосяк

      0
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      ...
      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > 84aivengo 12 декабря 2018, 18:19

      Не, вам баба еще лет на 10 нужна, слишком быстро зажрались

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > тщмек 19 12 декабря 2018, 19:21

      я за армейцев , братан... за еврокубковые итоги душа ноет ...

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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > 84aivengo 12 декабря 2018, 19:22

      А...сочувствую, у тебя еще все впереди

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      Рейтинг: +972

      Mr Green 12 декабря 2018, 16:32

      Опять псевдоэксперты пишут статьи. Ничего не изменилось в тактике? так ничего и менять не надо, всё и так работает, проблема реализации моментов, это не проблема тренера, а проблема спортивного директора, который покупает деревяг, которые с 3х метров в пустые ворота попасть не могут, а так же отдела селекции. то что слили матч с немцами, это и дурачку ясно. сейчас все силы надо бросать на чемпионат внутренний. а если уж говорить о сторонах, я лично на стороне Палыча. тренеру надо покупать тех игроков, которых он видит в составе. у нас из 3х нападающих, 2 деревянных, Смол и Эдер, и Фарфан, которому уже 34!!! а он выглядит в разы лучше. моё мнение такое, надо класть Палычу хер на Геркуса с его результатом и наигрывать молодежь, Рифата, Рому Тугарева, Баринова, Миронова. Команде иногда просто не хватает молодого куража, риска. Слишком прагматичная игра.

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      Рейтинг: +310

      iluha1907 > Mr Green 12 декабря 2018, 16:50

      Ну модель с покупкой игроков, которых хочет тренер тоже не всегда работает. Палыч не хотел отпускать Майкона (человек - прокинь мячь по флангу и беги за ним), был против покупки Фарфана, который который внес чуть ли не самый большой вклад в чемпионство. Тут нужно искать какую то середину. Селекция вполне нормальная была. Смолову просто тараканов нужно из головы повыгонять, то что он умеет много забивать все знают. Я сомневаюсь что Геркус против того, чтобы Палыч ставил молодежь. Мне например очень понравился Тугарев на фланге, но Палыч на верочку поставит Фарфана, (который блистает только на острие, а не на фланге), эти идиотские замены на 80 минуте, которые если и меняют рисунок игры, но им не хватает времени на ее реализацию.

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      Рейтинг: +972

      Mr Green > iluha1907 12 декабря 2018, 17:19

      так нам нужен был игрок, который пробрасывает и может убежать, а не тот, кто на месте пляшет с мячом. с Фарфаном опять же, просто повезло, что он форму набрал. Смолов может и умеет забивать, но под ЛЧ надо было брать того кто забивал постоянно, а Смол и в сборной обосрался и в Краснодаре. и по сути в ЛЧ команда вошла без забивного нападающего.

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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > Mr Green 12 декабря 2018, 17:58

      знали бы что Ари так будет играть то и Смолова не брали а Ари оставили

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      Рейтинг: +310

      iluha1907 > Mr Green 12 декабря 2018, 18:29

      Пробросить побежать и не знать что делать дальше, это все чем запомнился за столько лет игры в Локо Майкон. Ни голов, ни голевых передач, просто бегунок. Как можно знать наверняка кто будет стабильно забивать в ЛЧ?? Я был бы рад конечно если бы Ньяса вернули) Постфактум очень удобно говорить что приобретение не выстрелило.

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      тщмек 19 12 декабря 2018, 16:22

      «Локо» нужна революция. Иначе все будет, как в «Спартаке»
      --------------------------------------
      Тут вместо «Локо» можно любой клуб написать кроме Зенита, ибо все остальные занимают ниже 1 места в таблице повылетели из Лиги Чемпионов и вылетят из Лиги Европы.
      Ляпи, чо там.

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      anri1703 > тщмек 19 12 декабря 2018, 18:01

      Спартак если за скобки лч убрать то тоже провалил начало сезона 3 место занял и то в последнем туре со 2 скатились

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      тщмек 19 > anri1703 12 декабря 2018, 18:15

      Значит, напишут статью
      «Спартаку» нужна революция. Иначе все будет, как в «Локо»

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      anri1703 > тщмек 19 12 декабря 2018, 18:19

      не совсем понял ответ но по поводу авторов бомбардира согласен порой лепят

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      Рейтинг: +350

      Platon Faustov 12 декабря 2018, 15:34

      Мне кажется, что основная проблема нашего футбола - это деньги. Слишком большие зарплаты. У нас половина состава в командах играет, половина зарабатывает на передвижении по полю. В стране полно талантливой молодежи, но она на какой-то стадии теряется. В Еврокубках желаю удачи всем нашим командам.

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      Рейтинг: +208

      Sanloko 12 декабря 2018, 14:58

      автор тут конечно перегнул палку, какая нахрен революция?? Локомотив не секта, в клубе работают адекватные люди, но в этом сезоне не получается сработать, как в прошлом. Да, тренерские просчёты отрицать глупо, но причём тут Геркус? У всех бывают взлеты и падения, если весной команда не встанет на победные рельсы, то, конечно, надо будет совету директоров включиться, но точно не сейчас.

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