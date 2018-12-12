«Локо» нужна революция. Иначе все будет, как в «Спартаке»

«Локомотив» проиграл «Шальке» с полурезервным составом, вылетел из Лиги чемпионов и не попал даже в плей-офф Лиги Европы. Печально даже не то, что «Локо» остался без еврокубковой весны, а то, как это получилось. У «Локо» было пару реальных шансов (например, удар Денисова выше ворот), все остальные так и завершились на начальной стадии развития. Периодически даже складывалось ощущение, что «Локомотив» не хочет забивать, что «Шальке» победа была нужнее.
После игры журналист и инсайдер Василий Конов написал: «В свете провала в Европе ждем очень жаркого совета директоров в «Локо». А на нем возможно все». Кажется, это тот самый момент, когда на собрании должна произойти хотя бы одна важная перестановка. По-другому, весной нельзя выиграть ни один из оставшихся трофеев.
Что происходит с игрой
Семин конфликтует с Геркусом – это не секрет. Но если главным козырем Палыча в прошлом сезоне было чемпионство, то в этом сильных карт у него нет. Суперкубок «Локомотив» проиграл, из Лиги чемпионов вылетел, в Лигу Европы не попал. «Локо» тащится на пятом месте в чемпионате и проигрывает почти все принципиальные матчи. Пока что средства, вложенные в летнее трансферное окно, ни разу не оправдались.
К примеру, Смолов за несколько месяцев в Москве даже не приблизился к идеальной форме. К концу осенней части прошлого сезона нападающий забил десять голов в РПЛ, в этот раз он отличился всего 4 раза. В случае со Смоловым работает психологический фактор. Кажется, он так и не адаптировался к футболу «Локомотива». «Краснодар» играл через него. В игре «Локо» нет системности, Семин не привык действовать через одного игрока, и это сильно ударило по результативности Смолова.
У «Локо» после чемпионского сезона не произошло никаких изменений. Как Игнатьев бегал в атаку и (часто) навешивал в никуда, так все и осталось. Как опорники и центральные полузащитники подключались к атакам, так и продолжают это делать. Наглядный пример: в этом сезоне полузащитники центральной линии забили 5 из 23 голов «Локо» (около 22%), в прошлом этом показатель составлял 26% (11 голов из 41).
Семин часто переходит со схемы с 4 защитниками на расстановку с 5 игроками обороны, но эффекта от этого не было никакого. «Локомотив» играет по тем же принципам, тактическая идея не меняется.
Что за война между руководством и тренером
В плане популярности «Локо» сильно далек от «Спартака». В противном случае в «Локомотиве» был такой же пожар, как и у соперников по дерби. Ситуации, кстати, очень схожи. У «Локомотива» проблема с лидером: Мануэл Фернандеш не попадает в стартовый состав (версия о травме уже не кажется правдоподобной) и несколько матчей начинает на скамейке. У «Локомотива» все плохо с игрой, хотя в составе появляются молодые игроки (Баринов закрепился в основе, недавно во взрослой команде дебютировали Куликов и Тугарев). В «Локомотиве» непростая ситуация с главным тренером.
Последний пункт связан с не идеальными отношениями между руководителями и Семиным – их можно разделить на три момента. Первый – Семин практически открыто критикует боссов через прессу. Второй – руководство намеками говорит о косяках тренера. Третий – Семин выпускает книгу, в которой, к примеру, задается вопросом, как Эрик Штоффельхаус стал спортивным директором.
При этом открыто идти друг против друга ни одна из сторон не может. У Семина нет поддержки со стороны Геркуса (что бы не говорил сам Геркус). Если он еще больше активизируется против президента команды, то, наверняка, на это как-то отреагирует РЖД. Геркус не очень доволен Семиным. Но, уволив тренера, функционер нарвется на болельщиков, большинство из которых поддерживают именно Семина.
Что делать
В этой ситуации нужно что-то решать именно совету директоров и РЖД. «Спартак» – наглядный пример того, как все может развалиться при полном бездействии владельцев. Руководителям «Локомотива» нужно решать появившиеся проблемы именно до начала весенней части чемпионата.
С одной стороны, есть президент, который выкладывается по полной, чтобы вернуть болельщиков и снова принести результаты команде. С другой стороны, есть тренер, с которым «Локо» стал чемпионом впервые за 14 лет (да и вообще: заработал все три «золота» чемпионата России). Очень сложно встать на чью-либо сторону. Но это тот случай, когда нужно это сделать: иначе все разрушится окончательно.
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