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  • «Локо» нужна революция. Иначе все будет, как в «Спартаке»

«Локо» нужна революция. Иначе все будет, как в «Спартаке»

«Локомотив» проиграл «Шальке» с полурезервным составом, вылетел из Лиги чемпионов и не попал даже в плей-офф Лиги Европы. Печально даже не то, что «Локо» остался без еврокубковой весны, а то, как это получилось. У «Локо» было пару реальных шансов (например, удар Денисова выше ворот), все остальные так и завершились на начальной стадии развития. Периодически даже складывалось ощущение, что «Локомотив» не хочет забивать, что «Шальке» победа была нужнее.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

После игры журналист и инсайдер Василий Конов написал: «В свете провала в Европе ждем очень жаркого совета директоров в «Локо». А на нем возможно все». Кажется, это тот самый момент, когда на собрании должна произойти хотя бы одна важная перестановка. По-другому, весной нельзя выиграть ни один из оставшихся трофеев.

Что происходит с игрой

Семин конфликтует с Геркусом – это не секрет. Но если главным козырем Палыча в прошлом сезоне было чемпионство, то в этом сильных карт у него нет. Суперкубок «Локомотив» проиграл, из Лиги чемпионов вылетел, в Лигу Европы не попал. «Локо» тащится на пятом месте в чемпионате и проигрывает почти все принципиальные матчи. Пока что средства, вложенные в летнее трансферное окно, ни разу не оправдались.

К примеру, Смолов за несколько месяцев в Москве даже не приблизился к идеальной форме. К концу осенней части прошлого сезона нападающий забил десять голов в РПЛ, в этот раз он отличился всего 4 раза. В случае со Смоловым работает психологический фактор. Кажется, он так и не адаптировался к футболу «Локомотива». «Краснодар» играл через него. В игре «Локо» нет системности, Семин не привык действовать через одного игрока, и это сильно ударило по результативности Смолова.

У «Локо» после чемпионского сезона не произошло никаких изменений. Как Игнатьев бегал в атаку и (часто) навешивал в никуда, так все и осталось. Как опорники и центральные полузащитники подключались к атакам, так и продолжают это делать. Наглядный пример: в этом сезоне полузащитники центральной линии забили 5 из 23 голов «Локо» (около 22%), в прошлом этом показатель составлял 26% (11 голов из 41).

Семин часто переходит со схемы с 4 защитниками на расстановку с 5 игроками обороны, но эффекта от этого не было никакого. «Локомотив» играет по тем же принципам, тактическая идея не меняется.

Что за война между руководством и тренером

В плане популярности «Локо» сильно далек от «Спартака». В противном случае в «Локомотиве» был такой же пожар, как и у соперников по дерби. Ситуации, кстати, очень схожи. У «Локомотива» проблема с лидером: Мануэл Фернандеш не попадает в стартовый состав (версия о травме уже не кажется правдоподобной) и несколько матчей начинает на скамейке. У «Локомотива» все плохо с игрой, хотя в составе появляются молодые игроки (Баринов закрепился в основе, недавно во взрослой команде дебютировали Куликов и Тугарев). В «Локомотиве» непростая ситуация с главным тренером.

Последний пункт связан с не идеальными отношениями между руководителями и Семиным – их можно разделить на три момента. Первый – Семин практически открыто критикует боссов через прессу. Второй – руководство намеками говорит о косяках тренера. Третий – Семин выпускает книгу, в которой, к примеру, задается вопросом, как Эрик Штоффельхаус стал спортивным директором.

При этом открыто идти друг против друга ни одна из сторон не может. У Семина нет поддержки со стороны Геркуса (что бы не говорил сам Геркус). Если он еще больше активизируется против президента команды, то, наверняка, на это как-то отреагирует РЖД. Геркус не очень доволен Семиным. Но, уволив тренера, функционер нарвется на болельщиков, большинство из которых поддерживают именно Семина.

Что делать

В этой ситуации нужно что-то решать именно совету директоров и РЖД. «Спартак» – наглядный пример того, как все может развалиться при полном бездействии владельцев. Руководителям «Локомотива» нужно решать появившиеся проблемы именно до начала весенней части чемпионата.

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С одной стороны, есть президент, который выкладывается по полной, чтобы вернуть болельщиков и снова принести результаты команде. С другой стороны, есть тренер, с которым «Локо» стал чемпионом впервые за 14 лет (да и вообще: заработал все три «золота» чемпионата России). Очень сложно встать на чью-либо сторону. Но это тот случай, когда нужно это сделать: иначе все разрушится окончательно.

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Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Россия Локомотив Шальке-04 Спартак Смолов Федор Фернандеш Мануэль Семин Юрий Геркус Илья
Комментарии (24)
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х** вам всем
1544611732
А вы думали "ГАЗПРОМ" у ЛОКОМОТИВА не выиграет?
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iluha1907
1544612507
Смолов не подстроился под игру Локо??? Он стопроцентных моментов запорол штук 10 (если брать с кубковыми матчами) , проблема у него только с психологией. Плетется на 5 месте с отставанием от лидера в 6 очков, ну ок. При учете что это синдром второго сезона, что была скомканная предсезонка с новичками, которые поздно приехали. ЛЧ можно назвать конечно провалом, но с учетом что это первая ЛЧ более чем за 10 лет, где были просто дичайшие проблемы с реализацией моментов, стыдно было только за последний матч с Шальке. Так что все не так уж и плохо на самом деле, будут зимние сборы, будет вторая половина сезона, там и посмотрим что Локо из себя представляет.
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OldenVad
1544613677
В спартаке как раз и была революция! Не наступайте на наши грабли!
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Князев
1544615804
Определитесь что главное в футбольном клубе! Главное - это сама игра, которую строит тренер, а не какие то геркусы и штоффельхаусы. ,Селекционная работа должна вестись под прямым руководством тренера, а подкидывать тренеру каких то игроков и говорить "давай тренеруй и что бы команда выигрывала" это не дело. Поэтому в наших командах и получается тренерская чехорда. Тренер здесь главный, а "всякие бизнесмены" должны ему помогать, а не подсовывать всяких Смоловых и Хёведесов. Завлекать зрителей на стадион нужно не концертами перед началом игры, а красивой игрой.
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Sanloko
1544615934
автор тут конечно перегнул палку, какая нахрен революция?? Локомотив не секта, в клубе работают адекватные люди, но в этом сезоне не получается сработать, как в прошлом. Да, тренерские просчёты отрицать глупо, но причём тут Геркус? У всех бывают взлеты и падения, если весной команда не встанет на победные рельсы, то, конечно, надо будет совету директоров включиться, но точно не сейчас.
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Platon Faustov
1544618067
Мне кажется, что основная проблема нашего футбола - это деньги. Слишком большие зарплаты. У нас половина состава в командах играет, половина зарабатывает на передвижении по полю. В стране полно талантливой молодежи, но она на какой-то стадии теряется. В Еврокубках желаю удачи всем нашим командам.
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Mr Green
1544621541
Опять псевдоэксперты пишут статьи. Ничего не изменилось в тактике? так ничего и менять не надо, всё и так работает, проблема реализации моментов, это не проблема тренера, а проблема спортивного директора, который покупает деревяг, которые с 3х метров в пустые ворота попасть не могут, а так же отдела селекции. то что слили матч с немцами, это и дурачку ясно. сейчас все силы надо бросать на чемпионат внутренний. а если уж говорить о сторонах, я лично на стороне Палыча. тренеру надо покупать тех игроков, которых он видит в составе. у нас из 3х нападающих, 2 деревянных, Смол и Эдер, и Фарфан, которому уже 34!!! а он выглядит в разы лучше. моё мнение такое, надо класть Палычу хер на Геркуса с его результатом и наигрывать молодежь, Рифата, Рому Тугарева, Баринова, Миронова. Команде иногда просто не хватает молодого куража, риска. Слишком прагматичная игра.
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anri1703
1544625585
да локо в лч провалился но тут отчасти не везение в половине матчей 2 гола от шальке на последних секундах 1(+2 очка и - 4 шальке) матч с порту порту забил все что мог локо подвела реализация(минимум 1 очко) но это все из серии если бы да кабы и по поводу локо тащится на 5 месте !!! ЦСКА и локо провалили старт сезона но еще тур назад локо был на 3 месте но авторы бомбардира как всегда торопятся с выводами (вспомните прошлый тура так до 8 когда говорили зенит чемпион чемпионат можно заканчивать Спартак вообще в еврокубки не попадет) все перестановки в межсезонье надо делать если вообще надо локо еще в кубке да и в чемпионате за 3ку еще вполне реально побороться не надо поспешных выводов весной тот же зенит может пойти на спад да и Краснодар на хвосте хотя я не удивлюсь если скоро статья выйдет что Краснодар не готов чемпионом стать и тд
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zritelx
1544684474
Даже не поклонник Локомотива должен признать что Семин по российским меркам однозначно топ-тренер высшего уровня , а вот президент клуба сидящий на деньгах госкорпорации , отнюдь не президент ЦСКА, и не Филатов.
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nik_59
1544717180
"Семин не привык действовать через одного игрока, и это сильно ударило по результативности Смолова."(Цитата) Если игрок сильный, то команда автоматом будет играть на него. Если нет, то всё понятно и так.
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